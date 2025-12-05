Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Luchi Patrone y Tato Algorta se enfrentaron en el primer duelo de "De taquito"

El estudio se llena de nervios y risas mientras se preparan para competir en las distintas categorías del juego, que incluyen deportes, geografía, historia, espectáculos y ciencia. Con el botón de respuesta entre ambos, la estrategia y la rapidez se vuelven esenciales. “Acordate que no podés contestar hasta que toques esto”, anticipa Tato Algorta al comienzo del juego y señala el botón roj

40 fotos: el cóctel de bienvenida al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, organizado por AmCham

.

La primera pregunta de la tarde incluye al mundo del espectáculo: “‘No era jamón, era japaleta.’ ¿Quién dijo esta frase de la farándula argentina?“ Ante la consigna, Tato aprieta el botón de respuesta: “No tengo ni idea, pero me la voy a jugar. Arranco con toda”, lanza antes de responder al azar que es Aníbal Pachano quien pronunció cierta frase célebre. Pero inmediatamente interviene Luchi Patrone: “Te tiré para que la adivines mal. Te la robo. Moria Casán”. La respuesta resulta correcta y la ronda se llena de carcajadas: “Jajaja. Era muy Moria esa frase para mí.”, celebra Luchi, mientras Tato reclama con humor: “Empezamos mal. Yo les dije que tiene suerte”.

“Empezamos mal. Yo les dije que tiene suerte” (Foto: Maximiliano Luna)

Ambos dejan que la espontaneidad maneje el desarrollo del programa. “Estoy un poquito nervioso”, reconoce Tato, y Luchi se suma: “Yo también estoy nerviosa”. Cuando llega una pregunta sobre deportes: ¿Quién es el último argentino en ganar un Grand Slam? La energía aumenta: “Esta es la mía”, se anticipa Tato y agrega: “Creo que no necesitaría ni opciones, pero por las dudas vamos a escucharlas…”, y da la respuesta que lo consagra: “La opción correcta es Juan Martín del Potro fue el último en ganar un Grand Slam y fue un US Open”. La producción ratifica y el punto suma: “¡Vamos!“, festeja Tato, mientras Luchi concede: “Era la intuición”.

La amistad y la rivalidad se cruzan en bromas sobre sus supuestas habilidades deportivas. “Yo soy muy buena en los deportes, la verdad. Pero responder bien es otra cosa. Vos me ponés a hacer gimnasia, me sale. Jugué al handball, voley, básquet, de todo. Si me pongo, va bien. Pero acá, responder es otra cosa”, reflexiona Luchi con humildad y humor. Tato suma: “Yo me tengo mucha fe en Deportes, así que rezá para que no toque mucho de ese tema”.

El recorrido por las preguntas revela momentos de vulnerabilidad, como cuando hablan de su desempeño escolar. “¿Cómo te iba en el colegio?, nunca te pregunté eso”, pregunta Tato. “No, no, es un tema que no tenemos que traer a la mesa”, sonríe Luchi. “¿Es un tema tabú?”, acota Tato, mientras Luchi recuerda: “Siempre aprobaba todo; a fin de año estaba ahí para rendir y aprobaba todo”.

“No, no, es un tema que no tenemos que traer a la mesa” (Foto: Maximiliano Luna)

El desafío de geografía los enfrenta a una pregunta clásica: ¿Cuál de los siguientes países no tiene salida al mar: Bolivia, Chile, Turquía o Egipto? Luchi, tentada por la duda, responde “Egipto”, pero Tato detecta el error y agrega pedagógicamente: “La respuesta correcta es Bolivia”. Luchi se ríe de sí misma: “Iba a decir Bolivia pero me arrepentí”, y la anécdota hace crecer la confianza y la distensión entre ambos.

En medio del juego, las apuestas empiezan a surgir. “¿Qué apostamos?”, tira Luchi. “Luchi cocina poco, pero cuando cocina, cocina bien. Podría cocinar algo”, sugiere él. Ella retruca: “No, un almuerzo después de acá”.

Las preguntas de ciencia ponen a prueba el conocimiento de ambos y generan incertidumbre: “¿Qué gas constituye la mayor parte del aire que respiramos?”, lee la producción. Tato se apresura: “La respuesta correcta es oxígeno”. Sin embargo, Luchi tiene la última palabra: “Nitrógeno”, responde con seguridad. Y la producción confirma que su respuesta es correcta. Seguido de un baile para festejar el acierto Luchi comenta: “Eso es porque estas canchereando mucho amigo”.

“Eso es porque estás canchereando mucho, amigo” (Foto: Maximiliano Luna)

La ronda avanza hacia las últimas preguntas con el marcador ajustado. Los nervios crecen y llega la siguiente pregunta sobre Historia: “¿Quién fue el último Faraón de Egipto?”. “Ahora sí, el papelón está asegurado”, se ataja Tato. Entre risas Luchi acompaña el sentimiento: “Ahora sí, ya está, me doy por vencida”. Luchi se anticipa a apretar el botón de respuesta y contestar con seguridad: “Cleopatra”. Ante el acierto de su compañera Tato se agarra la cabeza y comenta: “¡No, no, a suerte que tiene!”.

La pregunta final determina como cierra la competencia: “¿De quién es el tema musical ‘Diva Virtual’: Daddy Yankee, Don Omar, Macano o Luis Fonsi?“. La decisión se vuelve estratégica y la pulseada por el botón se intensifica. Finalmente, Luchi tira el batacazo: “Don Omar”. Y confirma el triunfo: “Chequea cómo se menea, amigo. ¡Amigo, te descosí!, decí la verdad”. Tato acepta la derrota y recuerda la apuesta inicial: “¡Ay, no! ¡Tengo que pagar el almuerzo!”

La complicidad, el compañerismo y la diversión perduran más allá de la competencia en #Detaquito. “No pasa nada. ¿Querés revancha? Hacemos revancha”, propone Luchi, dejando abierta una promesa para el próximo encuentro. Tato concluye, fiel a su humor: “Voy a soñar con Don Omar y Daddy Yankee”.