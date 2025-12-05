Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La actriz no tuvo la mejor de las noches en el reality culinario y terminó entre lágrimas (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La tensión y la emoción dominaron el estudio de MasterChef Celebrity cuando Julia Calvo, la actriz de Margarita y Argentina, tierra de amor y venganza que es parte de esta temporada, rompió en llanto tras recibir una devolución negativa del jurado por su plato de carne. “Si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá”, expresó entre sollozos.

La jornada comenzó con la presentación del plato de la actriz ante los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, quienes indagaron sobre la preparación. “Cociné la carne en la bifera, y pasó un colega suyo y me dijo: ‘Carne no’”, relató la actriz, mientras De Santis insistía en conocer los detalles: “¿Cuál de los dos?”. Ella terminó contando que había aceptado las sugerencias de Betular y detalló los acompañamientos que él le propuso: “Espárragos blanqueados y salteados, una palta a la plancha y una ensalada de pepino con limón y sal”.

El plato de Julia Calvo que consiguió una durísima crítica negativa de los jurados (MasterChef Celebrity, Telefe)

El jurado no tardó en señalar los aspectos técnicos que consideraron problemáticos. Martitegui observó el corte de la carne: “Y el corte este es de las cosas más raras que he visto. ¿Este pedazo cómo lo cortaste?”. Calvo explicó: “No, lo cociné el pedazo. Y después, para servirlo, lo corté sesgadito”. La respuesta no convenció al chef, quien remarcó: “Acá ves la fibra de la carne y está cortado como a favor de la fibra, que es algo como un sacrilegio porque se corta contra la fibra. O sea, no así. Claro”. Ante la insistencia, la participante intentó aclarar cómo había querido realizarlo, pero Martitegui fue tajante: “Peor”.

Donato sumó su perspectiva sobre la falta de creatividad ante un desafío que consistió en cocinar con los ingredientes en una heladera al principio del mes o con otra, de fin de mes. A ella le tocó la opción abundante: “Tenías una heladera realmente llena de principio de mes, elementos espectaculares, pero no hay cocina. Estamos en MasterChef. Carne a la parrilla, los espárragos...”. Julia intervino: “Blanqueados”. El jurado continuó enumerando los errores del plato: “La palta toda cortada, tendría que haber sido quizás un cuarto por lo menos, no entera, toda desmenuzada. O sea, que se pierde la belleza de esos elementos. Hay varias cosas que no andan bien”.

“Nosotros cocinamos para ellos. Y es como si te hicieran un regalo y vos vos hicieras así...”, se lamentó, mientras gesticulaba con las manos como destruyendo un paquete

Martitegui profundizó en la necesidad de mostrar versatilidad: “Yo de vos como algo tuyo tres veces por semana. Si de esas tres veces por semana, dos siempre son carne, pienso ¿es capaz de llegar a la final o no? Tenés que mostrarnos otra cosa. Vos estás cocinando para nosotros hoy. Todos los días”. Calvo admitió: “Hoy, de verdad lo pensé así, pero no salió”. El chef preguntó: “¿Lo pensaste cómo?”. La actriz respondió: “En cocinarles a ustedes”. En una entrevista posterior, con los ojos llenos de lágrimas, expresó su angustia. “Nosotros cocinamos para ellos. Y es como si te hicieran un regalo y vos vos hicieras así...”, se lamentó, mientras gesticulaba con las manos como destruyendo un paquete.

Betular, por su parte, señaló un error en la presentación: “Para mí, hay un error de presentación. La carne cortada no queda bien nunca, ni siquiera en casa. Intentando consolarla, el chef sugirió que podría haber preparado una ”salsa caliente que hubiera unido todo”. La intérprete, con los ojos vidriosos, asumió la responsabilidad: “Y bueno, error. Error”.

“Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gustan los elementos, me gusta el ambiente. Si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá", expresó Julia Calvo desconsolada

En medio de la tensión, Wanda Nara intervino para animar a la participante: “Bueno, Julia, que un tropezón que puede pasar y les pasa a todos, no te quite la felicidad con la que vos cocinás. Que sigas con esa misma alegría”. La emoción superó a Julia, quien rompió en llanto: “Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gustan los elementos, me gusta el ambiente. Si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá. Gracias, Wanda. De verdad”.

Fue en ese momento, superada por la angustia, que Julia Calvo fue consolada por sus compañeros, el Chino Leunis y Ian Lucas, en una noche difícil de digerir.