Teleshow

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La actriz vivió un momento de vulnerabilidad tras recibir cuestionamientos del jurado sobre su plato. El video

Guardar
La actriz no tuvo la mejor de las noches en el reality culinario y terminó entre lágrimas (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La tensión y la emoción dominaron el estudio de MasterChef Celebrity cuando Julia Calvo, la actriz de Margarita y Argentina, tierra de amor y venganza que es parte de esta temporada, rompió en llanto tras recibir una devolución negativa del jurado por su plato de carne. “Si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá”, expresó entre sollozos.

La jornada comenzó con la presentación del plato de la actriz ante los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, quienes indagaron sobre la preparación. “Cociné la carne en la bifera, y pasó un colega suyo y me dijo: ‘Carne no’”, relató la actriz, mientras De Santis insistía en conocer los detalles: “¿Cuál de los dos?”. Ella terminó contando que había aceptado las sugerencias de Betular y detalló los acompañamientos que él le propuso: “Espárragos blanqueados y salteados, una palta a la plancha y una ensalada de pepino con limón y sal”.

El plato de Julia Calvo
El plato de Julia Calvo que consiguió una durísima crítica negativa de los jurados (MasterChef Celebrity, Telefe)

El jurado no tardó en señalar los aspectos técnicos que consideraron problemáticos. Martitegui observó el corte de la carne: “Y el corte este es de las cosas más raras que he visto. ¿Este pedazo cómo lo cortaste?”. Calvo explicó: “No, lo cociné el pedazo. Y después, para servirlo, lo corté sesgadito”. La respuesta no convenció al chef, quien remarcó: “Acá ves la fibra de la carne y está cortado como a favor de la fibra, que es algo como un sacrilegio porque se corta contra la fibra. O sea, no así. Claro”. Ante la insistencia, la participante intentó aclarar cómo había querido realizarlo, pero Martitegui fue tajante: “Peor”.

Donato sumó su perspectiva sobre la falta de creatividad ante un desafío que consistió en cocinar con los ingredientes en una heladera al principio del mes o con otra, de fin de mes. A ella le tocó la opción abundante: “Tenías una heladera realmente llena de principio de mes, elementos espectaculares, pero no hay cocina. Estamos en MasterChef. Carne a la parrilla, los espárragos...”. Julia intervino: “Blanqueados”. El jurado continuó enumerando los errores del plato: “La palta toda cortada, tendría que haber sido quizás un cuarto por lo menos, no entera, toda desmenuzada. O sea, que se pierde la belleza de esos elementos. Hay varias cosas que no andan bien”.

“Nosotros cocinamos para ellos. Y
“Nosotros cocinamos para ellos. Y es como si te hicieran un regalo y vos vos hicieras así...”, se lamentó, mientras gesticulaba con las manos como destruyendo un paquete

Martitegui profundizó en la necesidad de mostrar versatilidad: “Yo de vos como algo tuyo tres veces por semana. Si de esas tres veces por semana, dos siempre son carne, pienso ¿es capaz de llegar a la final o no? Tenés que mostrarnos otra cosa. Vos estás cocinando para nosotros hoy. Todos los días”. Calvo admitió: “Hoy, de verdad lo pensé así, pero no salió”. El chef preguntó: “¿Lo pensaste cómo?”. La actriz respondió: “En cocinarles a ustedes”. En una entrevista posterior, con los ojos llenos de lágrimas, expresó su angustia. “Nosotros cocinamos para ellos. Y es como si te hicieran un regalo y vos vos hicieras así...”, se lamentó, mientras gesticulaba con las manos como destruyendo un paquete.

Betular, por su parte, señaló un error en la presentación: “Para mí, hay un error de presentación. La carne cortada no queda bien nunca, ni siquiera en casa. Intentando consolarla, el chef sugirió que podría haber preparado una ”salsa caliente que hubiera unido todo”. La intérprete, con los ojos vidriosos, asumió la responsabilidad: “Y bueno, error. Error”.

“Cocino porque me gusta, me
“Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gustan los elementos, me gusta el ambiente. Si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá", expresó Julia Calvo desconsolada

En medio de la tensión, Wanda Nara intervino para animar a la participante: “Bueno, Julia, que un tropezón que puede pasar y les pasa a todos, no te quite la felicidad con la que vos cocinás. Que sigas con esa misma alegría”. La emoción superó a Julia, quien rompió en llanto: “Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gustan los elementos, me gusta el ambiente. Si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá. Gracias, Wanda. De verdad”.

Fue en ese momento, superada por la angustia, que Julia Calvo fue consolada por sus compañeros, el Chino Leunis y Ian Lucas, en una noche difícil de digerir.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityJulia CalvoGermán MartiteguiDonato de SantisDamián BetularWanda NaraDevolución del jurado

Últimas Noticias

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

El cantante aceptó el desafío de Otro día perdido al improvisar una canción educativa al ritmo de RKT

L-Gante cantó las preposiciones junto

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

La referente de RKT le contó a la conductora cómo sería su boda soñada con el cuartetero y la nueva actitud que tomó el joven

La Joaqui contó el cambio

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

La actriz e integrante de Patria y familia compartió la historia personal detrás de una prenda muy especial que usó. La transformación física y emocional tras perder peso y la reconciliación con su imagen

La historia de superación de

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

La actriz compartió imágenes inéditas y una canción especial para conmemorar el cumpleaños de su amiga, mostrando la profundidad de su vínculo y el impacto que la diseñadora sigue teniendo en su vida

El conmovedor homenaje de la

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

El director teatral compartió en redes sociales el detrás de escena de la jornada estuvo marcada por el reconocimiento al esfuerzo y la revelación de un nuevo desafío para el joven

El hijo de José María
DEPORTES
La joya de la Selección

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

Escándalo con una figura de la Premier League: contó en un programa de TV que tiene “conversaciones” con la novia de otro futbolista

La frase de un campeón del mundo con Brasil que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors

“Me querés hacer llorar”: la foto que emocionó a Manu Ginóbili y el detrás de escena de su atrapada a un murciélago

El preocupante imprevisto que sufrió el Inter Miami de Messi antes de la final de la MLS

TELESHOW
La Joaqui contó el cambio

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

El hijo de José María Muscari terminó el secundario y sorprendió al revelar qué carrera estudiará

Toto Kirzner se refirió al enfrentamiento entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar: “Yo ocupo el lugar de hijo”

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945