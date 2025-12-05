Teleshow

El conmovedor homenaje de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

La actriz compartió imágenes inéditas y una canción especial para conmemorar el cumpleaños de su amiga, mostrando la profundidad de su vínculo y el impacto que la diseñadora sigue teniendo en su vida

La China Suárez homenajeó a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

Cada 4 de diciembre se convierte para la China Suárez en una fecha imposible de pasar por alto. Es el día en que Sofía Sarkany —su amiga del alma, su confidente, su sostén en distintos momentos de la vida— habría cumplido 36 años. Y, como sucede desde 2021, cuando la diseñadora murió tras una dura lucha contra un cáncer de útero, la actriz volvió a recordarla públicamente con un homenaje tan íntimo como conmovedor.

Sin escribir una sola palabra, la China dejó que las imágenes hablaran por ella. En una serie de fotos que compartió en sus historias de Instagram, reunió momentos que marcaron la esencia de su vínculo: abrazos que transmiten amor, risas espontáneas, veranos compartidos, complicidad absoluta. Un corazón amarillo en el centro del collage, sumado a la canción Me Rehúso de Danny Ocean, completó el mensaje. No hacía falta más.

Las fotos mostraron distintos momentos de la amistad que ambas construyeron durante años: producciones juntas, viajes, tardes al sol y abrazos que, vistos hoy, cargan un peso emocional distinto pero igual de profundo. Para la China, Sofía sigue siendo presencia. Lo deja claro cada vez que la menciona, la recuerda o la lleva con ella, como cuando mostró el tatuaje del ratón que se hizo en su honor, símbolo de una conexión que permanece incluso después de la partida.

Las imágenes compartidas por la China Suárez reflejan la profunda amistad y complicidad que la unía a Sofía Sarkany

Sofía Sarkany murió en marzo de 2021 a los 31 años, solo una semana después de haber dado a luz a su hijo Félix a través del método de subrogación. Su muerte impactó al mundo de la moda y al círculo íntimo que la acompañó desde sus primeros pasos profesionales. Entre esas personas estuvo la China, quien desde entonces mantuvo vivo su legado con publicaciones, textos y gestos llenos de cariño.

El homenaje de este año no fue la excepción. Aunque eligió el silencio escrito, la selección de fotos y el clima del posteo expresaron más que cualquier frase extensa. La actriz suele compartir recuerdos en fechas significativas, y cada una de esas publicaciones reafirma lo que ella misma dijo el día que se conoció la noticia de la muerte de Sofía: “Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana”.

Para la China, el vínculo sigue intacto. La ausencia duele, pero el recuerdo permanece como un refugio. Y así, una vez más, eligió celebrarla a su manera: con imágenes llenas de vida, de juventud, de amistad verdadera. Un puente emocional que cada año vuelve a unirlas a través de las redes, pero que en su mundo personal nunca se rompió.

Ricky Sarkany recordó a su hija Sofía en el tercer aniversario de su fallecimiento con un mensaje lleno de amor y nostalgia (@rickysarkany)

En marzo de 2024, en el tercer aniversario de su fallecimiento, Ricky Sarkany le dedicó unas palabras a su hija. “Popi. 3 años. Sigo aprendiendo a vivir con el recuerdo”, empezó escribiendo el empresario en su cuenta de Instagram que acompañó con fotos de Sofía en diferentes momentos de su vida.

“El recuerdo más hermoso que pudiera imaginar, extrañando tu dulce vocecita, sonrisa eterna y el amor que transmitías siempre repitiendo nuestra frase ‘lo mejor está por venir... SIEMPRE’”, puso, sensibilizado junto a una canción muy especial de María Becerra, “Desafiando al destino” donde la cantante asegura que “Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré/ Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé/ Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré/ Y me quedo contigo, desafiando el destino”.

En una entrevista que dio a fines de 2023, Ricky se refirió a cómo atraviesa aún el duelo de su hija. “Yo me debo cuestionar millones de cosas, pero tuve el privilegio de vivir veintipico de años con ella y de disfrutarla como la disfrutamos. Ella tuvo una vida maravillosa”, destacó el diseñador en Noche al Dente.

La joya de la Selección que quiere volver a Argentina y jugar en River Plate: “Está decidido”

La historia de superación de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: “Tenía 40 kilos encima”

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

