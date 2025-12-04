Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

El conductor, con Marta For como invitada en su ciclo de streaming, habló del acercamiento que buscó el mediático cuando apareció en los medios (Video: All Access/ DGO Stream)

El encuentro entre Tucu López y Marta Fort en All Access, el programa de streaming de DGO Stream, se transformó en un momento inesperado cuando el conductor compartió, frente a la hija de Ricardo Fort, una anécdota personal sobre el empresario fallecido. El conductor relató, sin rodeos, cómo el chocolatero intentó seducirlo en más de una ocasión, lo que generó una mezcla de sorpresa y cierta incomodidad en la joven invitada.

“Tu viejo me declaró su amor y me tiroteó en un programa en vivo”, lanzó el animador al iniciar su relato, mientras Marta Fort escuchaba atenta. El conductor profundizó en la historia que se dio frente a cámaras y continuó fuera de ellas: “Ricardo entró ‘con de todo’, o sea, me tiroteó fuerte en un programa de América que teníamos con Maju Lozano que se llamaba Medios locos”. La reacción de Marta fue inmediata; bajó la cabeza y mantuvo un gesto serio durante algunos segundos, aunque no tardó en esbozar una sonrisa cuando en pantalla apareció una imagen antigua de su padre junto al presentador.

Marta, con su habitual calma, decidió sumarse al tono distendido de la conversación. Observando las imágenes, comentó: “Mirá cómo te mira la boca”. El Tucu, entre risas, respondió: “Me está queriendo chapar, ¿puede ser?”. El intercambio dejó en evidencia la complicidad que ambos lograron sostener pese al carácter íntimo de la anécdota.

El conductor recordó otro episodio: una invitación nocturna de Ricardo Fort para viajar a Miami. “Tu viejo me llamó un día desde Miami a altas horas de la noche y me decía: ‘¿Tucu, te pongo un avión mañana? ¿Te venís a Miami?’”, relató el exnovio de Jimena Barón y Sabrina Rojas, quien aclaró que rechazó la propuesta con cortesía. “Yo decía: ‘No, pero pará’. ‘Mañana tengo un programa, gracias por la invitación’”, agregó, divertido, imitando la voz de El Comandante. Ante esto, Marta resumió con humor la estrategia de su padre: “Él siempre levantaba con Miami”.

López continuó evocando aquellos años en los que, recién llegado de Tucumán, coincidió con Fort en televisión. “Yo era un guachín. Recién llegado a Capital y sale tu viejo en un móvil desde Carlos Paz diciendo: ‘Qué lindo. No sabía que tu locutor era tan lindo’. Y me hizo un tiro. Imaginate los productores, madre de Dios. Cuando venía tu viejo, me ataban al micrófono”.

¿Qué respuesta le dio a Fort y su invitación a la ciudad favorita del recordado mediático? “‘Son las 3 de la mañana, Ricardo. Gracias por la invitación, pero mañana laburo. Y él me respondía diciéndome ‘no vas a tener que laburar más’ y yo le contestaba que me gustaba mi laburo”.

El conductor también mencionó que Fort llegó a ofrecerle trabajo como locutor en Fort Night Show, su programa, y que tras rechazar una propuesta económica, el empresario expresó su descontento públicamente: “Me llamó para que sea su locutor y yo le pasé mucho dinero de cachet, vamos a decirlo. Después se enojó conmigo y tuiteó: ‘El Tucu lo pidió una fortuna para salir acá’. ¡No te enojes, Ricardo! Ese es mi precio”.

La conversación derivó hacia el impacto mediático de Ricardo Fort y su personalidad arrolladora. El Tucu lo definió como “un altísimo personaje” y reflexionó sobre su legado en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

“Era un altísimo personaje y si hoy estuviera entre nosotros, destruiría a una cantidad de youtubers, de instagrammers y de muchos pibes de los medios. “Inventó su propio reality”, afirmó, mientras que Marta resaltó el legado de su padre como “el primer streamer, el primer youtuber”.