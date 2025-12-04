Teleshow

El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

El cruce cargado de complicidad entre el conductor y uno de sus panelistas expuso las contradicciones del mundo artístico y disparó todo tipo de reflexiones

Guardar
El cruce entre Mario Pergolini y Soy Rada por su ausencia en el programa el día anterior (Video: Otro día perdido. El Trece)

El encuentro entre Mario Pergolini y Soy Rada en Otro día perdido, ofreció un intercambio cargado de humor e ironía sobre el compromiso laboral, las ausencias justificadas y la validez de las credenciales profesionales en el mundo del espectáculo. Ambos protagonistas, reconocidos por su estilo irreverente, mantuvieron un diálogo que osciló entre la crítica y la complicidad.

La conversación comenzó con una pregunta directa sobre la ausencia de Soy Rada, al programa el día anterior, lo que dio pie a una discusión sobre el compromiso en el trabajo. Mario Pergolini lanzó una observación con tono crítico, amparado en la importancia de su programa: “¿Te parece que esto no se merece un compromiso?”.

Luego, ironizó sobre las conductas de las nuevas generaciones: “Ahora parecen los millennials, que ya de millennials no tenés un c... Vos pensás, y ella (por Laila Roth) también puede ser, que pueden faltar cuando se le antoja...”, continuó.

Mario Pergolini y Soy Rada
Mario Pergolini y Soy Rada debaten sobre el compromiso laboral y las ausencias justificadas en el programa

El conductor evocó la constancia de figuras del pasado: “¿Alguna vez vieron que Mónica y César de golpe decían: ‘Hoy César no viene porque...’ No. Mónica y César venían. Te dan un trabajo, es de lunes a viernes, trabajás de lunes a viernes.”

Soy Rada respondió con humor, justificando su ausencia: “Lo mío tiene justificativo y tengo la nota de mi mamá y de mi papá, que justifica también.” El comediante explicó que, al ser convocado para el programa, le advirtieron sobre la duración incierta del proyecto: “Cuando arrancamos esto, me dijeron: ‘La verdad es que no vamos a durar más de un mes’”. Y se mantuvo firme en su postura, alegando una cita ineludible: “Yo tenía un compromiso el dos de diciembre”.

El diálogo derivó hacia las credenciales profesionales, con Soy Rada relatando una anécdota sobre la renovación de su carnet de mago: “Esto lo sabés si sos mago: todos los 2 de diciembre tenés que ir al Colegio de Magos, en mi caso a la sed de Berazategui, para renovar el carnet. Y para eso tenés que mostrar un par de trucos. Te dicen: ‘A ver, hacé aparecer un pañuelo, hacé aparecer una paloma. A ver, adivíname lo que estoy pensando’”, remató.

Soy Rada y su truco de magia para Araceli González en Otro día perdido (ElTrece)

Mario Pergolini se interesó por el proceso y preguntó si había aprobado los exámenes. Soy Rada admitió: “Sí, pero no.” Explicó que el puntaje mínimo era ocho y él obtuvo siete: “Siete cag...., me dijo el tipo.” Al indagar sobre el motivo de la falla, Rada señaló: “En psicotécnico.” Sin embargo, aclaró que, gracias a un vacío legal, podía seguir ejerciendo: “Sí, por un pequeño vacío legal que encontramos con unos amigos. Yo como tengo también carnet de habilidades afines al circo, le meto ahí, ilusionismo.” Pergolini resumió la situación: “Entonces, sos mago de circo”, algo que vue avalado por Aristarán.

Soy Rada revela la anécdota
Soy Rada revela la anécdota de la renovación de su carnet de mago en el Colegio de Magos de Berazategui (ElTrece)

La conversación se desplazó hacia la validez de los títulos y matrículas en el ámbito artístico, y Pergolini preguntó: “¿Vos para comediante, para stand-up se necesita carnet habilitante?” Soy Rada respondió afirmativamente y detalló el proceso: “Hacés un trámite y después pagás todos los meses. Y lo estás pagando”, a lo que Mario bromeó sobre la legitimidad de estos documentos: “¡Pero son dos truchos!”.

El conductor también abordó su propia situación respecto a su oficio: “Yo no soy locutor. Hago un montón de cosas de locutor. Puedo decir: ‘La imagen no es nada’, pero yo no soy locutor.” Ante la reacción del público y de Soy Rada, Pergolini insistió: “La verdad que no lo soy. Los que me conocen de chiquito saben que no soy locutor”.

Mario Pergolini, Laila Roth y
Mario Pergolini, Laila Roth y Dante Barbera quien hizo el reemplazo de Soy Rada

Temas Relacionados

Mario PergoliniSoy RadaCompromiso laboralCarnet de magoIndustria del espectáculoMartín FierroOtro día perdido

Últimas Noticias

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

En medio de un móvil con LAM, la actriz fue consultada por su vínculo con la protagonista de Envidiosa y se refirió a la posibilidad de compartir algún proyecto con ella

La ironía de Araceli González

Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

Creadas a medida, reflejan la identidad de la pareja y anticipan la originalidad de la gran celebración que comenzó ayer y seguirá el fin de semana en Carlos Paz

Alianzas fuera de lo común:

Los saludos a Rocío Marengo por el nacimiento de su primer hijo: de la promesa de Marley a la emoción de los Fort

En medio del vaivén de sensaciones por la llegada de Isidro, los famosos felicitaron a la flamante mamá y su pareja Eduardo Fort

Los saludos a Rocío Marengo

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

La artista contó los cuidados a los que se somete antes de cada actuación y cómo el esfuerzo en el escenario repercute en su físico

Lali Espósito reveló los cambios

Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos: relax entre amigos, familia y cumpleaños

Luego de la adrenalina por los nueve shows de FUTTTURA, la artista retrató los pequeños grandes momentos con su círculo cercano: el festejo de su papá Alejandro, postales de su intimidad y escenas llenas de ternura con su perrita Fifi

Tini Stoessel compartió el álbum
DEPORTES
Fuerte respaldo de Colapinto a

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

El posteo del Barcelona con Julián Álvarez como protagonista que enloqueció a los fanáticos en medio de los rumores de su fichaje

TELESHOW
La ironía de Araceli González

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

Los saludos a Rocío Marengo por el nacimiento de su primer hijo: de la promesa de Marley a la emoción de los Fort

Lali Espósito reveló los cambios extremos en su cuerpo luego de cada show: “Soy Cande Vetrano”

Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos: relax entre amigos, familia y cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Matt Groening y el giro

Matt Groening y el giro de “último momento” que se descartó en Los Simpson

Fernanda Trías recibió el Premio Sor Juana: “Narrarnos a nosotras mismas no es un capricho”

La economía brasileña creció apenas un 0,1% en el tercer trimestre del año y profundizó su desaceleración

Arquitectura, memoria y comunidad: el caso del pueblo que planteó un nuevo paradigma sobre el Mediterráneo

Una red descubierta en Brasil revela nuevas estrategias de Hezbollah, Irán y las mafias del narcotráfico