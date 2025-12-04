El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

El encuentro entre Mario Pergolini y Soy Rada en Otro día perdido, ofreció un intercambio cargado de humor e ironía sobre el compromiso laboral, las ausencias justificadas y la validez de las credenciales profesionales en el mundo del espectáculo. Ambos protagonistas, reconocidos por su estilo irreverente, mantuvieron un diálogo que osciló entre la crítica y la complicidad.
La conversación comenzó con una pregunta directa sobre la ausencia de Soy Rada, al programa el día anterior, lo que dio pie a una discusión sobre el compromiso en el trabajo. Mario Pergolini lanzó una observación con tono crítico, amparado en la importancia de su programa: “¿Te parece que esto no se merece un compromiso?”.
Luego, ironizó sobre las conductas de las nuevas generaciones: “Ahora parecen los millennials, que ya de millennials no tenés un c... Vos pensás, y ella (por Laila Roth) también puede ser, que pueden faltar cuando se le antoja...”, continuó.
El conductor evocó la constancia de figuras del pasado: “¿Alguna vez vieron que Mónica y César de golpe decían: ‘Hoy César no viene porque...’ No. Mónica y César venían. Te dan un trabajo, es de lunes a viernes, trabajás de lunes a viernes.”
Soy Rada respondió con humor, justificando su ausencia: “Lo mío tiene justificativo y tengo la nota de mi mamá y de mi papá, que justifica también.” El comediante explicó que, al ser convocado para el programa, le advirtieron sobre la duración incierta del proyecto: “Cuando arrancamos esto, me dijeron: ‘La verdad es que no vamos a durar más de un mes’”. Y se mantuvo firme en su postura, alegando una cita ineludible: “Yo tenía un compromiso el dos de diciembre”.
El diálogo derivó hacia las credenciales profesionales, con Soy Rada relatando una anécdota sobre la renovación de su carnet de mago: “Esto lo sabés si sos mago: todos los 2 de diciembre tenés que ir al Colegio de Magos, en mi caso a la sed de Berazategui, para renovar el carnet. Y para eso tenés que mostrar un par de trucos. Te dicen: ‘A ver, hacé aparecer un pañuelo, hacé aparecer una paloma. A ver, adivíname lo que estoy pensando’”, remató.
Mario Pergolini se interesó por el proceso y preguntó si había aprobado los exámenes. Soy Rada admitió: “Sí, pero no.” Explicó que el puntaje mínimo era ocho y él obtuvo siete: “Siete cag...., me dijo el tipo.” Al indagar sobre el motivo de la falla, Rada señaló: “En psicotécnico.” Sin embargo, aclaró que, gracias a un vacío legal, podía seguir ejerciendo: “Sí, por un pequeño vacío legal que encontramos con unos amigos. Yo como tengo también carnet de habilidades afines al circo, le meto ahí, ilusionismo.” Pergolini resumió la situación: “Entonces, sos mago de circo”, algo que vue avalado por Aristarán.
La conversación se desplazó hacia la validez de los títulos y matrículas en el ámbito artístico, y Pergolini preguntó: “¿Vos para comediante, para stand-up se necesita carnet habilitante?” Soy Rada respondió afirmativamente y detalló el proceso: “Hacés un trámite y después pagás todos los meses. Y lo estás pagando”, a lo que Mario bromeó sobre la legitimidad de estos documentos: “¡Pero son dos truchos!”.
El conductor también abordó su propia situación respecto a su oficio: “Yo no soy locutor. Hago un montón de cosas de locutor. Puedo decir: ‘La imagen no es nada’, pero yo no soy locutor.” Ante la reacción del público y de Soy Rada, Pergolini insistió: “La verdad que no lo soy. Los que me conocen de chiquito saben que no soy locutor”.