El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

El cruce entre Mario Pergolini y Soy Rada por su ausencia en el programa el día anterior (Video: Otro día perdido. El Trece)

El encuentro entre Mario Pergolini y Soy Rada en Otro día perdido, ofreció un intercambio cargado de humor e ironía sobre el compromiso laboral, las ausencias justificadas y la validez de las credenciales profesionales en el mundo del espectáculo. Ambos protagonistas, reconocidos por su estilo irreverente, mantuvieron un diálogo que osciló entre la crítica y la complicidad.

La conversación comenzó con una pregunta directa sobre la ausencia de Soy Rada, al programa el día anterior, lo que dio pie a una discusión sobre el compromiso en el trabajo. Mario Pergolini lanzó una observación con tono crítico, amparado en la importancia de su programa: “¿Te parece que esto no se merece un compromiso?”.

Luego, ironizó sobre las conductas de las nuevas generaciones: “Ahora parecen los millennials, que ya de millennials no tenés un c... Vos pensás, y ella (por Laila Roth) también puede ser, que pueden faltar cuando se le antoja...”, continuó.

Mario Pergolini y Soy Rada debaten sobre el compromiso laboral y las ausencias justificadas en el programa

El conductor evocó la constancia de figuras del pasado: “¿Alguna vez vieron que Mónica y César de golpe decían: ‘Hoy César no viene porque...’ No. Mónica y César venían. Te dan un trabajo, es de lunes a viernes, trabajás de lunes a viernes.”

Soy Rada respondió con humor, justificando su ausencia: “Lo mío tiene justificativo y tengo la nota de mi mamá y de mi papá, que justifica también.” El comediante explicó que, al ser convocado para el programa, le advirtieron sobre la duración incierta del proyecto: “Cuando arrancamos esto, me dijeron: ‘La verdad es que no vamos a durar más de un mes’”. Y se mantuvo firme en su postura, alegando una cita ineludible: “Yo tenía un compromiso el dos de diciembre”.

El diálogo derivó hacia las credenciales profesionales, con Soy Rada relatando una anécdota sobre la renovación de su carnet de mago: “Esto lo sabés si sos mago: todos los 2 de diciembre tenés que ir al Colegio de Magos, en mi caso a la sed de Berazategui, para renovar el carnet. Y para eso tenés que mostrar un par de trucos. Te dicen: ‘A ver, hacé aparecer un pañuelo, hacé aparecer una paloma. A ver, adivíname lo que estoy pensando’”, remató.

Soy Rada y su truco de magia para Araceli González en Otro día perdido (ElTrece)

Mario Pergolini se interesó por el proceso y preguntó si había aprobado los exámenes. Soy Rada admitió: “Sí, pero no.” Explicó que el puntaje mínimo era ocho y él obtuvo siete: “Siete cag...., me dijo el tipo.” Al indagar sobre el motivo de la falla, Rada señaló: “En psicotécnico.” Sin embargo, aclaró que, gracias a un vacío legal, podía seguir ejerciendo: “Sí, por un pequeño vacío legal que encontramos con unos amigos. Yo como tengo también carnet de habilidades afines al circo, le meto ahí, ilusionismo.” Pergolini resumió la situación: “Entonces, sos mago de circo”, algo que vue avalado por Aristarán.

Soy Rada revela la anécdota de la renovación de su carnet de mago en el Colegio de Magos de Berazategui (ElTrece)

La conversación se desplazó hacia la validez de los títulos y matrículas en el ámbito artístico, y Pergolini preguntó: “¿Vos para comediante, para stand-up se necesita carnet habilitante?” Soy Rada respondió afirmativamente y detalló el proceso: “Hacés un trámite y después pagás todos los meses. Y lo estás pagando”, a lo que Mario bromeó sobre la legitimidad de estos documentos: “¡Pero son dos truchos!”.

El conductor también abordó su propia situación respecto a su oficio: “Yo no soy locutor. Hago un montón de cosas de locutor. Puedo decir: ‘La imagen no es nada’, pero yo no soy locutor.” Ante la reacción del público y de Soy Rada, Pergolini insistió: “La verdad que no lo soy. Los que me conocen de chiquito saben que no soy locutor”.

Mario Pergolini, Laila Roth y Dante Barbera quien hizo el reemplazo de Soy Rada