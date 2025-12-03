Quién es Dante Barbera, el niño reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Quién es Dante, el reemplazo de Agustín "Rada" Aristarán, en Otro día Perdido (Video: El Trece)

La noche del martes, Dante Barbera sorprendió a la audiencia y al equipo de Otro Día Perdido, emitido por El Trece, al aparecer en el panel en reemplazo de Agustín Rada Aristarán. El inicio del programa se caracterizó por un tono inusual y humorístico, marcado por la espontaneidad de Dante, quien asumió el rol principal ante cámaras.

“Buenas noches, bienvenidos a Otro Día Perdido. Hoy es martes 2 de diciembre. Bueno, Rada no vino porque fue a revisar el carnet de mago, así que voy a estar yo, que me llamo Dante”, expresó el joven actor. Esta introducción generó sorpresa y risas entre los presentes, estableciendo el tono del episodio.

Dante continuó con su estilo espontáneo y anticipó la dinámica del programa: “Tenemos por delante un programa que ni idea, pero ojalá que esté bueno. Y además estoy yo, y además tenemos a la invitada, que es la mujer de las mil voces, es re capa y es Fátima Florez”, remarcó ante el micrófono.

Dante Barbera sorprendió al público de 'Otro Día Perdido' al debutar como conductor en reemplazo de Agustín Aristarán, conocido como Rada

La presencia de Dante como conductor descolocó a figuras habituales del programa, como Mario Pergolini, quien se mostró sorprendido ante la situación. El ambiente en el estudio se mantuvo distendido, con comentarios y bromas que reflejaron la naturaleza improvisada del episodio. En el mismo tono, siguió presentando al resto del equipo: “Una comediante que no tengo muy bien idea de quién es, pero me dicen que se llama Laila Roth. Estamos escuchando a los Niños Monjas, que a mí me gusta más trap y hip-hop, pero bueno, está bien, se banca”, remató, en referencia a la panelista y al grupo en vivo que acompaña cada emisión.

El niño siguió con su mismo estilo, incluida la figura del programa: “Bueno, como ya dije, yo soy Dante y estoy reemplazando a Agustín Aristarán. Ahora tengo que presentar al conductor. Yo no sé muy bien quién es, pero me dicen que es un innovador de los medios y mi abuela es fanática y se llama Mario Daniel Pergolini”, destacó con ironía.

Mario Pergolini, figura habitual del ciclo, se mostró sorprendido ante la conducción inesperada de Dante Barbera en el estudio

El clima de camaradería se mantuvo con intervenciones como la de Laila Roth, quien aportó su cuota de humor: “Parece que Rada se fue a bañar con agua muy caliente y se encogió en el Dante”, lanzó la comediante.

A lo largo del programa, Dante compartió detalles sobre su presencia en el ciclo: “Rada me dijo si quería estar acá. Estuve con él en el musical Matilda”, relató el adolescente, que también participó en el musical School of Rock junto a Aristarán y anticipó su próximo proyecto teatral: formará parte de Papá por Siempre junto a Campi, una adaptación de la película Mrs. Doubtfire protagonizada por Robin Williams. “Gracias por confiar en mí para cuidar tu lugar. Te quiero”, escribió luego en sus historias de Instagram para resumir su gratitud con el mago.

El joven actor fue nominado a los Premios Hugo 2024 por su labor en School of Rock, consolidando su proyección en el teatro argentino

La formación de Dante incluye estudios en la Fundación Julio Bocca y una destacada participación en Matilda, el Musical, donde interpretó el papel de Bruce. Por su labor en School of Rock, fue nominado junto a Mateo Tognolotti y Lautaro Muro López a los Premios Hugo 2024 en la categoría de Mejor Interpretación Masculina en Ensamble, un reconocimiento que subraya su proyección en el ámbito teatral.

Dante Bárbera agradece a Rada la posibilidad de estar en su lugar (Instagram)

Pero su actividad artística no se limita al teatro. Este año, dirigió su primer cortometraje para el 7 Seconds Film Festival, en el que rindió homenaje a Star Wars. Además, se desempeñó como jurado en la Performer Cup Argentina, participó en la serie Envidiosa. Tras su paso por Otro Día Perdido, compartió en sus redes sociales imágenes junto a Mario Pergolini y Laila Roth, reflejando el impacto de su participación en el programa.

El reemplazo de Rada por Dante en Otro Día Perdido, resultó en una emisión atípica, caracterizada por la frescura y la complicidad entre los presentes. La audiencia y el equipo respondieron con entusiasmo a la propuesta, consolidando el espíritu relajado que distingue al programa.