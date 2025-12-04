El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

La empresaria se pronunció ante el día especial de su exsuegro en las redes (Instagram)

En medio de un complicado y largamente mediatizado divorcio, seguido de juicios por la tenencia y manutención de sus hijas con Mauro Icardi, Wanda Nara encontró apoyo y contención donde pocos lo hubieran imaginado: en su propio exsuegro, Juan Carlos Icardi. Si bien la relación entre ellos había sido cordial durante los años de matrimonio, la empresaria sorprendió al reforzar aun más ese lazo en el último año, mostrándose junto a él en encuentros familiares, celebraciones y gestos cariñosos a través de las redes sociales. Esta semana, la conductora de Masterchef Celebrity volvió a dejar en claro ese vínculo cercano al dedicarle un mensaje especial por su cumpleaños número 64.

Desde sus historias de Instagram, Wanda compartió una imagen reciente de un asado familiar en Rosario, lugar de residencia de gran parte del clan Icardi. En la foto aparece junto a Juan Carlos y otros miembros de la familia, disfrutando de una jornada distendida. “Feliz cumple a un ser muy especial. Te amamos”, escribió la mediática junto a un emoji de corazón, marcando su aprecio genuino por el hombre que, hoy en día, siente como propio.

No fue la única muestra de cariño. Una de las hijas de Juan Carlos, Aldana, ya había publicado otro mensaje público por su cumpleaños, y entre los comentarios se destacaron tanto el de Wanda como el de Nora Colosimo, madre de la empresaria. “Feliz cumple, Juan, sabés que te amamos los chicos, Isi, Fran y yo. Mucha salud”, respondió Wanda, mientras que Nora completó: “Feliz cumpleaños, Juan”. Los saludos no solo manifestaron unidad familiar, sino que dejaron a la vista el nivel de madurez y red de afectos que Wanda tejió, incluso en el contexto de su conflictivo proceso de separación.

El saludo de Wanda Nara a su exsuegro, Juan Carlos Icardi (Instagram)

Este acercamiento progresivo se reflejó no solo en redes sociales, sino también en la rutina y los viajes de Wanda y sus hijas. En múltiples oportunidades, la empresaria y las niñas viajaron a Rosario para formar parte de celebraciones importantes, como la fiesta de 15 años de una de las sobrinas de Icardi. Siempre en un clima de armonía y respeto, el hombre supo abrir las puertas del vínculo y dejó en claro a medios y entorno su simpatía, aun mientras el plano entre los adultos pudiera estar en plena ebullición mediática y judicial.

Uno de esos gestos quedó grabado en agosto pasado. En uno de los viajes entre Buenos Aires y Rosario, Juan Carlos fue interceptado por una notera del ciclo Infama en América. La periodista le consultó sin rodeos acerca de su opinión sobre la China Suárez y la eventual posibilidad de aceptarla como nuera. “Ah… escuchame, los mayores son mayores, yo no tengo nada que ver”, respondió rápido el hombre, marcando distancia. Lo más llamativo, sin embargo, no fue solo su declaración verbal. Mientras respondía, Juan Carlos giró sobre sus pasos, dejando a la notera atrás, y se acercó de inmediato hacia Wanda, quien en ese momento acomodaba valijas en una camioneta.

Previamente, Wanda y su mamá, Nora Colosimo, le dejaron sus saludos en el posteo de Aldana Icardi (Instagram)

El gesto fue rápidamente analizado en la pantalla chica. Entre quienes lo comentaron estuvo Marcela Tauro, quien, al aire en Infama, marcó el verdadero significado del episodio. “Le preguntaron si acepta a la China y se fue a abrazar a Wanda. Ese es el mensaje”, explicó la periodista, subrayando la decisión física de Juan Carlos como mensaje de lealtad y cercanía hacia su exnuera.

El vínculo quedó así más expuesto pero también fortalecido. Aunque pudiera parecer insólito tras el vendaval mediático que representó el Wandagate, la empresaria y el exsuegro apostaron por formar una red contenedora, priorizando a las chicas y sumando serenidad en tiempos difíciles. Wanda y sus hijas fueron vistas en otras ocasiones disfrutando de Rosario y fortaleciendo la relación con el abuelo paterno, marcando el camino de una familia moderna, donde la empatía y el sentido común pueden más que cualquier enfrentamiento judicial o dolor del pasado.

En agosto pasado, Juan Carlos Icardi fue consultado sobre la nueva pareja de su hijo Mauro, la China Suárez, e intentó esquivar la pregunta (Infama - América)

Wanda Nara, fiel a su estilo, elige mostrarse rodeada de afectos y sumando dulzura ante la tormenta. Los mensajes públicos, los gestos en reuniones clave y la unidad desde la base familiar terminan siendo, muchas veces, lo que otorga calma y esperanza durante la tormenta. Aunque la vida personal de la empresaria siga en la mira, la historia con Juan Carlos Icardi confirma una vez más que, incluso en medio del escándalo, los abrazos familia pueden sorprender y cambiar realidades.