El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

Desde que Maxi López llegó a la Argentina para participar de MasterChef Celebrity (Telefe), la complicidad con Wanda Nara —su exesposa y madre de sus tres hijos varones— fue creciendo con cada emisión. Entre bromas, guiños y referencias al pasado que compartieron, ambos se encargaron de mostrar que, aunque su separación fue mediática y marcada por el escándalo hace 12 años, hoy logran reírse y divertirse juntos ante las cámaras.

En las redes sociales, Maxi compartió el último episodio de esta química posdivorcio: un video donde él y Wanda bailan y hacen playback del nuevo tema de Sebastián Yatra, “Canción para regresar”. Al ritmo de la música y con la coreografía improvisada, ambos fueron alternando versos de la canción con irónicos guiños personales. Maxi arrancó: “Dime que es tarde para volver”, a lo que Wanda replicó con gesto enigmático: “Yo no sé cómo regresar”. Siguieron Maxi con “Dime que ya no me quieres más” y Wanda, simulando incomprensión, respondió: “¿Quién a ti te puede entender?”. El exfutbolista continuó con “Di que el pasado se quedó atrás”, mientras que la empresaria remató con franqueza: “Si el pasado fue que dolió”.

El momento, que se volvió rápidamente viral, tuvo además una participación especial. De fondo, tanto Damián Betular —jurado del certamen y amigo cercano de Wanda— como el propio Yatra observaron la escena entre divertidos e incrédulos. En el tramo final del baile, Yatra y Betular se acercaron e intervinieron para “separar” a López y Nara, como si dieran por concluido el acting romántico. Sin perder el humor, Maxi gritó entonces: “Te salvó la vida”, frase que desató carcajadas entre ellos y rubricó el espíritu relajado y festivo del momento.

Esta secuencia no solo demuestra el nuevo clima de camaradería entre Wanda Nara y Maxi López, sino que también suma espontaneidad y humor a cada programa. En la pantalla y fuera de ella, ambos eligen dejar atrás resentimientos y, con picardía y complicidad, transformar los capítulos de su historia personal en instantes que el público disfruta —y analiza— desde la nostalgia y el humor.

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta

Alejados del tono de escándalo y las rivalidades del pasado, la expareja regaló uno de los momentos más espontáneos de la temporada al recordar en vivo cómo fue la primera noche en la que se conocieron, reviviendo recuerdos de mediados de los años 2000 y mostrando una faceta descontracturada que atrapó a todo el público.

El disparador de la situación fue Ariel Pucheta, líder de Ráfaga, quien como invitado de la gala de beneficios saludó a Wanda en medio del estudio y disparó sin filtros: “Nos conocemos, íbamos a Sunset”, haciendo mención a un boliche legendario de Buenos Aires. Solo con escuchar ese nombre, Maxi López, mientras cocinaba en su isla, reaccionó entre risas: “¡Saltó la ficha, saltó la ficha!”, exclamó, anticipando que la charla tomaría un camino divertido y un tanto picante.

Wanda, entre risueña y algo avergonzada, se escudó detrás de la escenografía, intentando esquivar los detalles del recuerdo para evitar incomodidades frente a las cámaras. Pero Maxi, con su habitual picardía, no dejó pasar la oportunidad y sumó: “A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un desfile”, reveló ante la sorpresa de todos. Aunque enseguida se cuidó de ir más lejos y bromeó: “Necesito omitir información. Estoy salvándole el pellejo”, logrando la carcajada unánime de jurados y compañeros de certamen, y dejando en evidencia el buen humor y la química que persiste entre ambos, pese al historial mediático.

El propio Pucheta no dudó en sumarse a la anécdota: “Yo estuve ahí esa noche. Yo lo veía siempre a él, igual”, reconoció, generando una nueva ronda de risas. Maxi, lejos de desmentirlo, completó el recuerdo con honestidad: “Estaba todas las noches en la bailanta…”, confesó, evocando sus años de juvenil promesa deportiva y vida nocturna activa.