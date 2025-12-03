Martín Cirio contó cómo fue su pelea con Lizardo Ponce durante su cancelación: “Lo que para él fue estar, para mí no lo fue”

Martín Cirio reveló detalles inéditos sobre su pelea con Lizardo Ponce en una entrevista exclusiva en SQP (Video: SQP, América TV)

Martín Cirio estuvo como invitado en SQP (América TV), el ciclo que conduce Yanina Latorre, en un día particular: Lizardo Ponce, panelista del programa, no estuvo presente en el estudio. Esa ausencia fue determinante para que el creador de La Faraona finalmente accediera a ir al piso.

Desde el comienzo, la presentadora planteó el tema sin rodeos. “¿No te gusta el careo? ¿No te gusta confrontar?”, le preguntó. El youtuber respondió que no se trata de evitar los cruces, sino de que, en este caso, “es algo personal” y que por eso le resultaba difícil que el intercambio sucediera en un ámbito televisivo. “Con Lizardo es un tema que te dolió a vos”, completó ella, a lo que el influencer asintió con matices.

La conductora recordó cómo se conocieron: primero, en el recordado ciclo Carolos en el bar, donde ambos participaban, y luego durante los streamings y vivos que los unieron en plena pandemia. “Ahí fue la primera vez que te vi con él, me divertí mucho”, contó Yanina, repasando ese inicio del vínculo. Cirio coincidió: “Ahí nos hicimos bastante amigos. Él conseguía muchos invitados. Mis seguidores lo empezaron a hatear, pero la verdad que él en Carolos estuvo bien”.

La ausencia de Lizardo Ponce en el estudio fue clave para que Martín Cirio aceptara asistir al programa de Yanina Latorre (Gustavo Gavotti)

Ante la insistencia por conocer el motivo del quiebre, la animadora y Majo Martino lanzaron hipótesis —¿fue por dinero?, ¿por invitados?, ¿por un tercero?— pero el creador de contenido se mantuvo firme: “No te lo voy a contar. No es lo que la gente piensa. Y no tiene que ver con Lizardo. Nosotros no nos peleamos por Carolos”. Según explicó, los problemas fueron otros y no los que circulan públicamente.

Sí detalló que en ese momento, cuando sus seguidores presionaban para que Lizardo dejara el ciclo, Ponce se acercó y le ofreció irse si él lo consideraba necesario. “Le dije: ‘Lizardo, no’”, relató, subrayando que la tensión no había surgido entre ellos en ese entonces.

El análisis avanzó hacia la naturaleza real de esa amistad. Martín reconoció que, con el tiempo, entendió que en el medio “hay gente con la que te llevás muy bien pero no es tu amiga”. Yanina aprovechó para ejemplificar: “Yo con vos me llevo muy bien, pero no te considero mi mejor amigo. Igual tenemos muy buen vínculo”. El influencer coincidió y explicó que, con Lizardo, la relación había tenido otra dinámica, más frecuente y cercana durante el tiempo de vivos y proyectos compartidos.

El influencer explicó que la amistad con Lizardo Ponce se transformó y que no existe intención de reconciliación

Cuando Latorre le preguntó si sintió que Lizardo “le soltó la mano” durante su cancelación, Cirio fue directo: “Sí. Todo eso ya lo hablamos veinte millones de veces”. Pero aclaró que no busca discutir percepciones: “Él dice que no me soltó la mano, y está bien. Yo viví otra cosa. La peor parte fue mía, era mi problema. Él lo vivió de una forma, para él fue estar; para mí, no”.

Sobre la posibilidad de recomponer el vínculo, también fue firme: “No nos amigamos porque no somos amigos. No siento que volvería”. Explicó que ni siquiera llegaron a hablar en privado: “Me di cuenta de que uno habla en privado cuando quiere salvar algo. Si no me interesa salvar esa amistad, para mí ya está”.

Finalmente, la animadora reflexionó sobre las dinámicas emocionales del streaming: “Ustedes se ahogan en un vaso de agua, y lo digo bien. Yo te lo decía en ese momento: la cancelación fue fuerte, pero esto pasa y ya está”. Cirio, entre risas, lo aceptó.

La visita dejó en claro que la distancia entre Martín Cirio y Lizardo Ponce sigue vigente, que no existe una reconciliación pendiente y que, para el youtuber, el cierre ya está hecho.