Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

Leandro Paredes habló con Ángel de Brito sobre su retorno al país y la preparación para el Mundial 2026 (Video: LAM, América TV)

Luego de más de una década viviendo en el exterior, Leandro Paredes y Camila Galante se muestran relajados, felices y muy compenetrados con esta nueva etapa de sus vidas en la Argentina. El futbolista y su esposa, vestidos de gala, conversaron con Ángel de Brito.

La pareja fue parte del evento de Los Personajes del Año y el conductor de LAM quiso saber cómo habían elegido sus looks. “Mucho azul. ¿De dónde es?”, preguntó el periodista al verlos ingresar al evento. La influencer contó que su vestido era del diseñador Marcelo Giacobbe, mientras que el mediocampista de Boca Juniors optó por un traje de Dolce & Gabbana. “Es fabuloso, los dos. Espléndidos”, comentó el conductor antes de avanzar con la entrevista.

Aunque el foco estuvo puesto en la charla, Camila acompañó la noche con un look sobrio y elegante. Llevó un vestido azul marino de línea simple y detalle asimétrico, que complementó con sandalias plateadas de Ricky Sarkany, un modelo clásico de tiras metálicas y taco fino. El maquillaje fue natural, con piel luminosa, ojos apenas definidos y labios nude, y el pelo, suelto y prolijo, en ondas muy suaves. Sus accesorios fueron discretos: un collar corto de brillantes, aros a juego y un clutch negro, completando una estética minimalista que acompañó sin imponerse sobre la nota.

"Estamos felices. Disfrutando de todo: del país, del club, de nuestra familia, amigos. Era hora de volver, teníamos ganas”, expresó el futbolista

A partir de allí, la conversación giró hacia la reciente mudanza del matrimonio desde Europa a Buenos Aires, un cambio que significó un verdadero cierre de etapa. “Están contentos con la vuelta al país, me imagino”, les dijo De Brito. Paredes respondió sin dudar: “Sí, sí, felices. Disfrutando de todo: del país, del club, de nuestra familia, amigos. Era hora de volver, teníamos ganas. Hacía mucho tiempo que estábamos afuera”.

El conductor quiso saber cuánto tiempo habían pasado lejos. La respuesta sorprendió incluso a él: “Estábamos hace 11 años afuera”, confirmó el mediocampista. “Toda la vida de nuestra hija mayor”, agregó, subrayando lo extenso del período. La carrera internacional del jugador comenzó en Italia y luego se asentó en países como Rusia y Francia, antes de regresar a Roma y emprender la vuelta a Boca.

Camila también habló del regreso, poniendo en palabras lo que suelen atravesar las parejas de futbolistas en el exterior. “Sí, mucho”, respondió cuando le preguntaron si extrañaba la Argentina. Y añadió con honestidad: “La vida de las mujeres de los futbolistas es difícil. Muy solas. Pero bueno, ahora estamos recuperando todo lo que perdimos estos 11 años”.

Leandro Paredes habló sobre sus expectativas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, destacando la importancia de ir paso a paso

Consultado sobre su llegada a Boca, Paredes no ocultó su entusiasmo: “Espectacular. Feliz. Disfrutando de todo. Muy bien”, aseguró. El vínculo emocional con el club donde se inició y la recepción de los hinchas fueron, según dejó entrever, un factor clave para la decisión familiar de regresar.

En el tramo final de la charla, el periodista mencionó el Mundial que se disputará en seis meses en Estados Unidos, México y Canadá. “Hay que terminar el año de la mejor manera y empezar el siguiente pensando también en eso”, afirmó el futbolista. Sobre las expectativas, respondió con cautela: “El objetivo siempre está, pero como digo siempre: paso a paso, partido a partido. Y esperemos dar otra alegría si Dios quiere”.

La nota cerró entre sonrisas, agradecimientos y la sensación clara de una familia que celebra el reencuentro con sus raíces tras más de una década lejos de casa.