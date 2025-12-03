El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

Maxi López vive días de alta exposición y nostalgia a la distancia, con su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) en Argentina y pasando tiempo junto a sus hijos y su ex, Wanda Nara. Mientras tanto, en Suiza, su pareja y madre de su hija Elle, Daniela Christiansson, transita la recta final de su embarazo, esperando la llegada de Lando. La separación física, obligada por sus compromisos laborales, no impide que el exdelantero de River Plate mantenga la conexión emocional con su familia y se muestre pendiente del día a día a través de las redes sociales.

En una de sus publicaciones más recientes, Maxi subió una tierna foto que refleja el presente familiar en Suiza: Daniela Christiansson aparece sentada en un sofá blanco, abrazando y besando a su hija Elle, quien le devuelve el gesto con una sonrisa y contacto visual cercano. Ambas visten prendas negras y el ambiente, iluminado por luz natural, resalta los tonos claros y la calidez hogareña de la escena. Como mensaje sobre la imagen, Maxi escribió: “Falta poco para estar todos juntos”, arrobando a su pareja.

Además, compartió otra imagen en la que Daniela posa relajada frente a una ventana, luciendo una bata negra de encaje abierta sobre ropa interior del mismo tono, dejando ver su embarazo avanzado. La luz natural que entra en la habitación enmarca su expresión serena y refuerza la sensación de intimidad y espera en el hogar suizo. Estas postales transmiten el anhelo de reencuentro y la emoción por la inminente llegada de un nuevo integrante a la familia, mostrando el costado más tierno y expectante del exfutbolista.

Con un mensaje en español, Maxi le dedicó un tierno posteo a su esposa (Instagram)

Hasta el momento, Daniela no ha replicado la postal en sus propias redes sociales, lo que refuerza que la iniciativa por mostrar la conexión y la expectativa familiar viene principalmente de Maxi López, quien a la distancia encuentra en estas imágenes una forma de mantenerse presente y acompañar a su pareja e hija en la espera por el nacimiento del nuevo bebé.

La noche del martes, Maxi habló de sus planes a futuro y fue Ángel de Brito el encargado de preguntarle sobre los pasos que se vienen en las próximas semanas. El periodista, con gesto de picardía, rompió el hielo: “Un año raro el tuyo”. La respuesta, serena, no tardó: “Sí, distinto. Raro no, pero sí distinto”, admitió el exfutbolista, al dejar caer la definición como quien se quita un peso de encima.

En cuestión de segundos, la charla giró hacia el nuevo mundo de Maxi en el reality culinario: “Haciendo tele. Me llevo muy bien con todo el grupo, la gente que está detrás de escena. Lo disfruto”, aseguró. No hubo titubeos; hay autenticidad en ese tono. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿Se ve Maxi López en otro rol dentro de los medios? De Brito fue directo: “¿Te ves conduciendo un programa, haciendo un streaming?” La mirada del exdelantero chispeó por un segundo, la mueca cómplice de quien sabe abrir puertas: “Ojo, ¿eh? Puedo”.

Maxi López habló de su futuro en los medios (Video: LAM-América TV)

¿Y si el futuro profesional de López estuviera, de pronto, delante de una cámara, pero con el micrófono del conductor? “Yo te veo en un streaming”, insistió Ángel, al abrir el juego. Maxi, divertido, recogió el guante con una salida ingeniosa: “Si vos me das la verde, yo...”, entre risas y gestos que dejaron claro que ese paso, aunque no inmediato, no está descartado.

Pero hay compromisos. MasterChef Celebrity y ese contrato invisible con la audiencia. De Brito, insistente, buscó sacar algo más: “Te vas y te reemplaza Yanina (Latorre). ¿Volvés?”. Maxi fue categórico: “Me voy, tengo que ir a Suiza, pero vuelvo. Sí, vuelvo”. No deja lugar a dudas. Telefe mantiene una de sus figuras, y el carisma de López sigue siendo moneda de cambio en la pantalla chica argentina.