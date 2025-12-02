Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón cumplieron un año (Video: Instagram)

Por meses, los rumores tejieron sus propias conjeturas sobre la relación. Solo una certeza permanecía en las redes y las conversaciones: había algo entre ellos que iba más allá de las miradas cómplices y los fugaces encuentros capturados por la prensa.

Finalmente, llegó el día de la confirmación pública. El actor y modelo argentino Rodrigo Guirao Díaz, consagrado en su momento como uno de los 50 hombres más atractivos del mundo, celebró junto a la española Arianna Aragón su primer año de amor con una declaración pública repleta de imágenes y palabras íntimas.

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón, en una de las imágenes compartidas por el actor (Instagram)

Fue el joven quien, a través de su cuenta oficial, compartió un breve pero contundente mensaje: “Un año demasiado hermoso. Nunca imaginé tener esta suerte de conocerte. Sos todo lo que está bien. Gracias por tanto. Love U”. Pero el texto no llegó solo. Lo acompañaba una sucesión de imágenes y escenas tomadas de su álbum más privado. En una de ellas, ambos posan en una playa al atardecer. El horizonte se tiñe de tonos lilas, azules y naranjas, mientras la brisa acomoda el cabello revuelto de Rodrigo. Camisa azul, mirada serena, sonrisa leve. A su lado, Arianna se convierte en el centro de luz: piel apenas bronceada, mejillas sonrojadas y labios rojo coral. Ella parece saludar o señalar su sitio en el mundo: junto a él, bajo el cielo abierto y la promesa del mar.

En la segunda instantánea, la pareja se encuentra en un ascensor, refugiados en un momento cotidiano. Rodrigo sonríe con amplitud y Arianna apoya la cabeza en su hombro, con los rasgos suaves, el cabello rubio cayendo como un velo, y una media sonrisa.

Anrasos y unión en las playas, una de las instantáneas de Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón

Tal vez ninguna palabra explique mejor el momento que atraviesan que las que la joven publicó en sus propias redes, con un video homenaje a ese primer año juntos y la música de Coldplay como banda sonora. En la franja inferior, el texto destaca en letras enormes: “1. El más lindo de mi vida. No se puede ser mejor persona”. Un mensaje orgulloso, tan íntimo como público, que revela una mezcla de agradecimiento, admiración y ternura.

Detrás de estas postales luminosas hay historias cruzadas de esfuerzo, tradición y superación. Arianna es hija de Rody Aragón y Patricia Santamaría, dos figuras ancladas en el espectáculo español. Desde pequeña, vivió recorriendo ciudades y escenarios, acompañando a su padre en las giras de circo. En charla reciente con Infobae España relató: “Viajaba mucho con mi padre. Él estaba de gira con el circo e iba mucho a verlo, entonces yo quería ser artista. Así que ensayaba y lo intentaba, pero todo el rato me decían que no, que yo tenía que ir al colegio. Y cuando ya fui creciendo, es verdad que tuve una época de desconexión completa con este mundo. Mi entorno quería que yo estudiara una carrera y eso me influyó bastante”.

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón comenzaron su relación en España

Sin embargo, hubo un clic: “Cuando decido estudiar Derecho, me arrepentí al año. Y es verdad que la terminó, que me costó porque no me gustaba, no me sentía identificada y veía que no iba a ningún lado. Al final siempre he estado muy conectada con el arte, pero es verdad que tuve esa época de desconexión”.

El salto a la primera plana para Arianna llegó en octubre del año último, tras participar como camarera en el reality First Dates Hotel. Por esos días, aseguraba que iniciaba una nueva etapa, soltera, liberada de una “relación tóxica” que había sido recientemente parte de su vida.

Mientras eso sucedía con Arianna, Rodrigo Guirao Díaz llegaba a España convocado por el rodaje de la serie La Encrucijada de Atresmedia. ¿Fue entonces cuando se conectaron ambos destinos? Aunque el inicio exacto de su historia se mantiene en reserva, hay señales claras de que su vínculo se fortalecía con cada paso. A finales de octubre del año pasado, Arianna invitó a Rodrigo a presenciar la actuación de su padre en el circo familiar en Collado de Villalba (Las Rozas, Madrid). Luego del espectáculo, las revistas del corazón informaron que “tras disfrutar de la actuación, ambos disfrutaron de una romántica cena y su noche terminó en la casa en la que se está quedando el actor durante su estancia en Madrid”.

Arianna Aragón y uno de los collages de imágenes elegidas para la celebración

En territorio español, Rodrigo no necesitó carta de presentación. Ya era conocido gracias a su icónico papel en la serie Patito feo, que arrasó en audiencia, y por su participación en la película Solo Química, estrenada en plataformas. Su carrera, marcada por el talento y el esfuerzo, halló un eco inesperado en una ciudad y un entorno nuevos.

Quizás este primer aniversario sea solo la superficie de una historia donde confluyen tradición, reinvención y la búsqueda de lo auténtico. Dos vidas, dos países, dos caminos entrelazados por la belleza de construir juntos un álbum de recuerdos. ¿Podría el amor encontrar mejor escenario que aquel donde las luces del circo y el murmullo del set se mezclan con el murmullo del mar y el bullicio de una ciudad encendida?