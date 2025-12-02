Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Sebastián Yatra puso nerviosa a Evangelina Anderson (Telefe)

El clima en la cocina de Masterchef Celebrity suele oscilar entre la tensión de un horno al máximo y las risas que explotan como aceite caliente en sartén, pero el lunes fue distinto. Allí, frente a cámaras y compañeros, Evangelina Anderson puso fin a todos los rumores con una frase tajante: “No quiero suegra, no quiero novio, no quiero nada”. El estudio, acostumbrado al aroma de ingredientes y nervios, se cargó por un instante de una energía nueva, mezcla de sorpresa y alivio.

Todo empezó de forma inocente, casi como un juego televisivo. La llegada de Sebastián Yatra al reality había causado revuelo. ¿Quién no se pondría nerviosa si es admiradora del cantante? Eva, sin ocultar su admiración, se ruborizó y sonrió cuando el intérprete se acercó a su estación de cocina para ver qué se encontraba preparando. Junto a ellos, estaba Damián Betular, quien no perdió tiempo en entender el momento que se estaba viviendo.

Su preparación debía ser el plato más amado por el cantante: ajiaco con patacones, que refiere al clásico plato colombiano que en lugar de los acompañamientos más tradicionales como el arroz blanco, palta, crema de leche y alcaparras, lleva plátano frito.

Sebastián Yatra revolucionó Masterchef Celebrity

En medio de la tensión, Anderson no dudó en expresarle a Yatra que “cuando viene LuckRa o La Joaqui, me cantan un pedacito de canción, ¿me cantás un pedacito de alguna que te guste?“. Fue entonces que el colombiano apeló a su clásico ”Canción para regresar".

Al momento de la presentación del plato, el jurado refirió al citado encuentro para chicanearla respecto a una supuesta invitación del colombiano. “Si me invita a salir, le digo que no”, lanzó con una risa nerviosa. Pero sus palabras, lejos de apagar la llama de las especulaciones, alimentaron otras preguntas: ¿Qué pasa realmente en el corazón de la ex de Martín Demichelis?

El nombre de Ian Lucas, otro de los participantes de MasterChef Celebrity ya circulaba entre las bandejas y fogones del set. Sonrisas cómplices, miradas furtivas, videos y fotos en la terraza de un edificio compartido, salidas a boliches donde los cuerpos bailan al ritmo de una complicidad que algunos llamarían amistad y otros… todo lo contrario. ¿Quién observa? El público, claro. Y también los propios compañeros, especialmente Wanda Nara, que arrojó leña al fuego con una provocación: "Bueno, si no es con la comida colombiana, capaz podés hacerle otro regalo a tu suegra“.

En el ciclo de Karina Mazzocco hablaron de las fuertes versiones sobre la relación que tendrían la modelo y el influencer (Video: A la tarde/ América)

Lejos de aceptar el convite, Eva estalló: "Se la pasan queriendo hacerme gancho con gente que ni siquiera saben si da“. Una mezcla de molestia y cansancio pintó su rostro. Quiso trazar un límite, aunque las risas del fondo, en especial la sonrisa de Ian Lucas, delataban que el juego de las insinuaciones no terminaría tan fácil.

La postura de Anderson es clara, al menos en lo verbal: “Estoy sola. No quiero nada formal ahora”. ¿Es cierto o apenas una defensa ante las insistentes cámaras y miradas? Los rumores persisten, alimentados por el movimiento en redes sociales de ambos: él subió un video desde la terraza de su edificio y, días después, ella publicó fotos en el mismo lugar. Las coincidencias se acumulan y los seguidores no dejan pasar ningún detalle.

Ni las negativas públicas ni las declaraciones tajantes logran acallar el murmullo de las redes y los pasillos de la televisión. ¿Hay algo más entre Anderson y Lucas? ¿O son solo las especulaciones una receta más del reality show? Por ahora, Evangelina se esfuerza por dejar todo en suspenso: ni suegra, ni novio, ni certezas. Solamente miradas, risas y esa tensión imposible de ocultar que hace arder la cocina de MasterChef Celebrity.