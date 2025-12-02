Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

Ciro habló de la vuelta de Los Piojos y recitales que hicieron (Video: Perros de la calle-Urbana Play)

Después de 15 años separados, conflictos en el medio, Los Piojos volvieron a los escenarios en diciembre del año pasado, marcando el esperado regreso de una banda que marco la vida de una generación. Con ese recuerdo en mente, este martes, Ciro Martínez abrió su corazón y relató cómo vivió dicha experiencia en carne propia.

En un mano a mano en Perros de la calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play, el músico contó como vivió este regreso después de más de una década.

La vuelta de Los Piojos fue multidimensional: marcó un antes y un después tanto para la banda como para su público. Ante ese contexto, Ciro describió el shock que sintió ante la primera función en La Plata: “Fue muy fuerte. La sensación sobre el escenario en el primer show fue una cosa que me parecía… No sé si vos tuviste ataque de pánico. Esa cosa de que no estás, estás acá, pero no estás y se te va la cabeza. Cosas así sentí en el escenario por momentos, de no saber qué era lo que estaba pasando y de repente era como un sueño, una cosa que no era real. Ver toda la emoción de la gente fue una cosa que para mí… Tengo la suerte de ser músico argentino y tener público argentino”.

En su relato, Ciro comparó la intensidad del público local con lo que viven las bandas internacionales: “No sé si en el mundo hubo alguna banda muy popular que paró quince años y volvió y vibró, y vivió lo que vivimos nosotros. Porque el público acá es único y la emoción... Nosotros también somos muy sentimentales, ¿viste?. Esta cosa de ver hasta el último tipo de allá arriba de la tribuna cantando, todo el estadio, gritando y moviendo. Vi una vez un reel que mostraban de Oasis, cómo bailaba la gente, pero ni una décima parte de lo que es acá y de lo que fue la vuelta de Los Piojos”.

Así estuvo el regreso de Los Piojos a los escenarios, tras 15 años de ausencia (Instagram)

La vorágine de sensaciones le exigía a Ciro controlar su propia emoción para seguir adelante: “Era imposible sustraerse. A la vez uno tiene que tener la cabeza en que vamos por el… O sea, tenemos veintiocho temas por delante y estamos en el dos. Entonces, no podés dejarte llevar puramente por las emociones porque se te va todo al car... y tenés que estar mirando la lista y pensando, y llevando el show, viendo la gente, pero realmente era una cosa que te atravesaba de una manera imposible de evitar. Todo era muy intenso”.

Uno de los momentos más conmovedores fue durante la prueba de sonido al repasar una canción de su compañero fallecido, Gustavo “Tavo” Kupinski: “En la prueba de sonido, por ejemplo, cuando pasamos el tema de Tavo ”Salitral" y vi la imagen de él cantando, fue demoledor. Decíamos: ‘¿Cómo seguimos después de esto?’ Saber que estaba la hija de Tavo presente, que subía Matu, el hermano... Reencontrarme con muchas cosas, con gente que hacía veinte años que no veía. Fue muy fuerte”.

Ciro puso su experiencia personal como ejemplo del poder de dejar las diferencias de lado por un objetivo mayor: “Estamos haciendo un documental sobre este reencuentro y, si bien hubo cosas que a mí no me gustaron cuando fue el final de Los Piojos, que se hablaron y actitudes... Yo creo que todos tenemos cosas que puede no gustarnos de los demás o puede no habernos gustado de los demás. Esto me sirvió como ejemplo personal de lo importante que es dejar las diferencias de lado para perseguir un objetivo común y lograr un sueño, una realidad distinta... Me hizo sentir que es algo que, lamentablemente, a nivel país no se logra todavía, la eterna diferencia, la eterna grieta”.

Con un show memorable, Los Piojos volvieron a subirse a un escenario tras 15 años de ausencia (Instagram)

La lección, según Ciro, es que “no importa, loco. Vamos todos para adelante. Y la energía que había era impresionante, ¿viste?”. El reencuentro con Los Piojos no solo lo conmovió hasta las lágrimas y lo hizo sangrar en el sentido físico y simbólico, sino que condensó el espíritu de una banda y su gente dispuestos a seguir adelante, unir pasados y saltar al futuro juntos, a pesar del tiempo y las diferencias.