Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

La influencer compartió fotos de sus días en Inglaterra tras su paso por la Argentina. Su álbum

Valu Cervantes y Enzo Fernández,
Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales en la cama, tiernas fotos con sus hijos y looks (Instagram)

Valu Cervantes y Enzo Fernández disfrutan de días de unión familiar en Inglaterra, donde la influencer y el futbolista han compartido imágenes que reflejan su intimidad, el afecto entre ambos y la alegría de sus hijos Olivia y Benjamín en el marco de los preparativos navideños. Las fotos difundidas en redes sociales muestran escenas cotidianas y momentos de celebración, consolidando la imagen de una familia cercana y activa en la antesala de las fiestas.

Tras su reciente estadía en Argentina, Cervantes regresó a Inglaterra para reencontrarse con el futbolista y sus hijos. El álbum que publicó en Instagram documenta este regreso y el ambiente cálido que predomina en el hogar familiar.

La romántica selfie de Enzo
La romántica selfie de Enzo Fernández y Valu Cervantes
La influencer compartió una foto
La influencer compartió una foto con el futbolista en la cama, dormido y abrazándola
Olivia, la hija mayor, de
Olivia, la hija mayor, de Enzo Fernández y Valu Cervantes eligió los arbolitos de Navidad naturales para su casa

Las imágenes iniciales retratan a la pareja en diferentes escenarios, destacando la complicidad y el cariño que los une. Una de las postales más comentadas es la selfie tomada en la cama, donde Fernández aparece dormido y abrazando a Cervantes, quien sostiene la cámara y muestra una expresión relajada. Otra fotografía los muestra paseando al aire libre, vestidos con ropa abrigada, en un entorno de vegetación y hojas caídas, transmitiendo la tranquilidad de la vida familiar en Inglaterra.

El protagonismo de los hijos se hace evidente en varias de las imágenes. Olivia, la mayor, aparece en una escena hogareña sentada en el suelo, abrazando a un perro pequeño de color marrón claro, con un vestido a cuadros y camisa blanca, en un comedor iluminado y acogedor. En otra foto, la niña sostiene una rama de pino y se encuentra rodeada de árboles navideños, en lo que parece ser una tienda de plantas, anticipando la elección de los arbolitos naturales para la casa.

Enzo Fernández cargando las compras
Enzo Fernández cargando las compras navideñas que realizaron en familia
El atuendo sexy "total black"
El atuendo sexy "total black" de Valu Cervantes
Benjamín, el hijo menor de
Benjamín, el hijo menor de la pareja, feliz arriba de un reno que es parte de la decoración navideña de su hogar

Benjamín, el menor, se muestra sonriente sobre una figura de reno navideño, rodeado de decoraciones típicas de la temporada, como un bastón de caramelo gigante y cajas de regalo, mientras viste un pijama celeste con dibujos y levanta los brazos en señal de alegría. En otra postal, el pequeño aparece abrigado con una manta gris y una campera del club Chelsea, sentado en un cochecito durante un paseo por un sendero cubierto de hojas.

Los preparativos para la Navidad ocupan un lugar central en el álbum. Las imágenes revelan a la familia en plena actividad, desde la elección de los árboles navideños hasta las compras de adornos y regalos. Fernández se deja ver en un estacionamiento junto a dos carritos de supermercado repletos de cajas y decoraciones, vestido con un gorro oscuro, buzo blanco con estampado y pantalón claro, lo que evidencia la logística familiar para las fiestas. La decoración del hogar, con detalles luminosos y vegetación, refuerza el ambiente festivo que se respira en la casa.

La pequeña Olivia posa con
La pequeña Olivia posa con una de las mascotas de la familia
Valu Cervantes compartió postales en
Valu Cervantes compartió postales en su regreso a Inglaterra para reunirse con el futbolista y sus hijos
Benjamín, bien abrigado con ropa
Benjamín, bien abrigado con ropa del Chelsea, el equipo en el que juega Enzo Fernández

El estilo y la moda también tienen su espacio en las publicaciones de Cervantes. La influencer alterna atuendos deportivos y casuales, como se observa en las selfies frente al espejo, donde luce conjuntos oscuros, lentes de sol y bolsos de mano, así como un top blanco y shorts negros que dejan ver su abdomen. En otra imagen, opta por un look “total black” y muestra una actitud relajada, con el cabello suelto y el gesto de la paz, mientras el entorno refleja la luminosidad y el diseño moderno de la vivienda.

La exconcursante de MasterChef Celebrity
La exconcursante de MasterChef Celebrity se tomó una selfie vestida con ropa deportiva

La secuencia de imágenes culmina con una postal de la pareja al aire libre, ambos vestidos con prendas invernales y rodeados de naturaleza, una escena que sintetiza el espíritu de estos días: cercanía, calidez y la construcción de recuerdos en familia en tierras inglesas.

Hace pocos días se emitió la despedida de Valentina de MasterChef Celebrity, en medio del llanto generalizado de sus compañeros y de ella misma. “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble, me llevo un montón de tips, un montón de cosas. No sabía que tenía tanto para dar en una competencia así. El venir acá fue un cambio enorme para mí, fue un esfuerzo increíble animarme”, expresó, sensibilizada.

