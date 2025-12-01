El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

Andy Chango y tenso cruce con Wanda

El cruce entre Andy Chango y Wanda Nara en la gala de MasterChef Celebrity del domingo se transformó en uno de los momentos más comentados del programa. El intercambio, cargado de ironía y humor, tuvo como protagonistas a la conductora y al músico, quienes intercambiaron chicanas y referencias filosas, especialmente en torno a Maxi López.

Todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo, se dirigió al músico con un comentario que marcó el tono del encuentro: “Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi”. La respuesta de Chango fue inmediata y teatral: “Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada”.

Lejos de quedarse en ese primer cruce, la conductora redobló la apuesta y lanzó una observación sobre el desempeño de Momi Giardina en el programa: “No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?”. Chango, con su característico ingenio, devolvió la chicana con una referencia directa a Maxi López: “Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo”. La ocurrencia provocó risas generalizadas en el estudio.

Ante la reacción, la animadora intentó corregir la afirmación: “No, te contó mal tu amigo”. Andy, por su parte, optó por no profundizar en la polémica y, en su entrevista individual, aclaró: “No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades”.

El ida y vuelta entre ambos no se limitó a ese momento. En galas anteriores, la conversación giró en torno a la relación de amistad entre Chango y Maxi López. Wanda se acercó nuevamente al participante y comentó: “Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?”. Chango, manteniendo el tono irónico, respondió: “Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso”.

Wanda sumó una nueva observación: “Pero son el agua y el aceite. Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto”. Chango replicó: “A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro”.

El diálogo tomó un giro divertido cuando Wanda preguntó: “¿Cómo es la mujer ideal para Andy?”. Chango sorprendió con su respuesta: “Como Maxi pero mujer”. Luego añadió: “Sí, que me haga sentir protegido, querido”.

Wanda, sin perder el ritmo, bromeó: “O sea, millonaria”. Chango aclaró entre risas: “No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy”, y agregó: “Sí que me dé un poco de champán como el otro día”.

El primer encuentro entre Maxi López y Wanda Nara

Maxi López y Wanda Nara protagonizaron un momento de complicidad y humor en el estudio de MasterChef Celebrity al rememorar en vivo su primer encuentro en el boliche Sunset, durante una gala especial del reality culinario. El intercambio, marcado por risas y chicanas, evidenció la buena relación que mantienen a casi veinte años de aquel episodio.

Durante la noche, cada participante debía cantar mientras cocinaba, y a Maxi López le correspondió interpretar “Mentirosa”, de Ráfaga. El exfutbolista aprovechó la ocasión para dedicarle la canción a Wanda Nara, quien respondió bailando y bromeando: “A López me animo a menearle, tenemos más confianza”. Este gesto reforzó la atmósfera distendida y la química entre ambos.

El cantante Ariel Pucheta, invitado a la gala, recordó su presencia en la noche en que la pareja se conoció. “Yo estuve ahí esa noche. Yo lo veía siempre a él, igual”, relató, lo que provocó carcajadas en el estudio. Maxi López admitió su asiduidad al local nocturno: “Estaba todas las noches en la bailanta…”, evocando su juventud como promesa del fútbol.

En la devolución de su plato, el jurado Damián Betular elogió a López: “Estás a un nivel de sabores extraordinario. Ponete un restaurante”. Wanda Nara sumó una broma sobre su pasado en común: “Fuimos socios de un restaurante vos y yo. Después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos”, generando nuevas risas entre los presentes.

El intercambio dejó en evidencia que, tras los años de tensión y escándalos, la relación entre Maxi López y Wanda Nara se ha transformado en un vínculo cordial y maduro. Ambos comparten la crianza de tres hijos adolescentes y mantienen una convivencia pacífica con sus actuales parejas. “Necesito omitir información. Estoy salvándole el pellejo”, lanzó López en tono cómplice, sugiriendo que algunos detalles de su historia es “mejor dejar en silencio”.