Teleshow

Chicanas y pase de factura: el tenso episodio de Wanda Nara y Andy Chango en MasterChef

La conductora y el cantante tuvieron un ida y vuelta al aire del programa

Guardar
El reclamo de Wanda Nara a los participantes de MasterChef (Video: Telefe-MasterChef)

La renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity (Telefe) expuso una interna inesperada dentro del certamen. Según trascendió en diversos medios, el ambiente de camaradería entre concursantes se vio resquebrajado luego de que Wanda Nara, conductora del ciclo, enviara mensajes a Enzo Fernández —esposo de Valentina— que él mismo decidió mostrarle. Esta situación, lejos de circunscribirse a lo privado, habría tenido su correlato en las grabaciones, donde testigos aseguran que existieron comentarios y chicanas cruzadas entre las protagonistas, aunque ellas lo nieguen públicamente.

En SQP, Yanina Latorre detalló que los participantes mantienen reuniones y salidas fuera de las grabaciones y, puntualmente, relató que la despedida organizada para Valentina no incluyó a Wanda en la lista de invitados. Fiel a su personalidad mediática, Nara no desaprovechó la oportunidad de capitalizar el malestar y lo llevó al estudio como parte del show televisivo.

En la emisión del miércoles, aprovechó la dinámica del programa para marcar distancia con humor picante, justo cuando todos los participantes con delantal negro pasaban a defender su permanencia. El momento televisivo desnudó la tensión cuando Andy Chango, uno de los concursantes, admitió que “salimos”, en referencia a esa reunión. Wanda apostó a la ironía y replicó: “Ah, salieron… sí, nosotros no estuvimos invitados”.

Andy Chango y tenso cruce con Wanda

El comentario desconcertó por unos segundos al jurado y al resto del estudio, que respondió con miradas incómodas y silencios elocuentes. Para restarle dramatismo y retomar el clima distendido, la conductora enlazó el tema con una anécdota: “Yo lo único que vi en el auto del señor Maxi López, que es mi auto, porque se lo presto en su estadía en Argentina. Sí, le prestó el auto porque no tiene movilidad. Un piano tuyo”. Andy se mostró sorprendido: “¿Mi teclado está en tu coche en este momento?” y Wanda sentenció: “Sí, rarísimo”. Luego, agregó con un guiño: “También encontré un cuaderno. Espero que lo hayas recuperado, sino no sé cómo vas a hacer hoy”.

Andy continuó el intercambio con humor: “Yo tengo un blackout, no me acuerdo de nada”, y el estudio reaccionó con cierta incomodidad pero también con risas, dejando en evidencia la tensión latente y la habilidad de Wanda para transformar las internas en material de show.

El episodio demostró cómo MasterChef Celebrity trasciende la competencia gastronómica para transformarse en un escenario donde las relaciones personales, los rumores y la habilidad de las figuras para capitalizar el conflicto son tan importantes como la destreza en la cocina. La reacción de Wanda Nara, entre la ironía y la exposición, y la respuesta de los participantes evidencian que en el reality, tan determinante como el sabor de un plato, es saber navegar las tensiones y convertir hasta el malestar en contenido televisivo que retiene la atención del público.

Wanda no dudó en hacer
Wanda no dudó en hacer notar su malestar por no ser invitada a las reuniones post grabación

Esta no es la primera vez que conductora y participantes protagonizan un ida y vuelta que da para hablar. Todo comenzó durante la presentación de un plato que debía evocar una merienda familiar, desafío que tenía como protagonista a Wanda y que buscaba reflejar momentos compartidos con sus hijos. El estudio, colmado de luces y cámaras, se encontraba en ese delicado equilibrio entre la competencia y el espectáculo televisivo, cuando la conductora, con una sonrisa apenas insinuada, lanzó un comentario que marcó el inicio del enfrentamiento.

“Eso es típico de papá nuevo que se quiere comprar a los nenes”, aseguró. La frase, lejos de pasar desapercibida, generó risas nerviosas y miradas de desconcierto entre los presentes, mientras los productores dudaban entre intervenir o permitir que la tensión creciera en busca de mayor audiencia.

u respuesta, pronunciada con serenidad y una mirada fija, descolocó tanto al jurado como a quienes seguían la escena detrás de cámaras:“No fue un intento de agradar. Fue simplemente una interpretación libre del desafío”.

Temas Relacionados

Wanda NaraAndy ChangoMasterChef CelebrityMasterChefValentina Cervantes

Últimas Noticias

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

La actriz confesó que, a lo largo de su vida, le habían pedido matrimonio, sin embargo, nunca llegó a formalizar dicha situación

La reacción de la China

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El exdelantero de River Plate marcó su postura en el conflicto que tiene Wanda Nara con la actriz de Casi Ángeles

El sorpresivo “me gusta” de

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Para el mano a mano con La One, la actriz de El Hilo Rojo eligió un conjunto oversize de color verde oliva que recordó a un estilismo viejo de la conductora de MasterChef

El peculiar look de la

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

El actor conmovió al abrir el baúl de los recuerdos y contar la conexión que tuvo con una de las personas más especiales de su vida

Jorge Martínez sorprendió al revelar

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

El delantero del Galatasaray acompañó a su pareja a los mano a mano con Mario Pergolini y Moria Casán, y eso despertó la incógnita del lugar en que se encontraban las menores, por estos días a su cargo

Dónde estaban las hijas de
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

INFOBAE AMÉRICA

“Ego Sum Lux Mundi”: la

“Ego Sum Lux Mundi”: la mística femenina según Rosalía

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela