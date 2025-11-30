Mirtha Legrand se emocionó al escuchar el acompañamiento de Agustina Cherri a Gastón Pauls en medio de su recuperación

Agustina Cherri ha construido una relación familiar que desafía los modelos convencionales. Su relación con Gastón Pauls , su expareja, se transformó en un ejemplo de colaboración y apoyo mutuo, luego de que la actriz ayudara al artista a dejar atrás las adicciones y comenzar una recuperación que no tiene techo. En ese sentido, este sábado, la figura del espectáculo dialogó sobre este aspecto de su vida con Mirtha Legrand.

Luego de hablar de sus hijos, la Chiqui consultó: “¿El papá es Gastón? Y vos lo ayudaste a recuperarse”. Con un tono que dejaba ver algo de incomodidad, Cherri comentó: “Se anda divulgando eso. Yo no sé si soy la persona que lo ayudó. Sí, la persona que lo acompañó”.

Fue entonces cuando Mirtha decidió bromear al respecto, con la intención de relajar la charla: “Yo me conozco la vida, toda la vida de ustedes. Algunas cosas puedo contar y otras cosas no las puedo contar, así que...lo he escuchado por radio”.

Acto seguido, Agustina ahondó en la cuestión y confesó: “Sí. La verdad que yo siento que lo acompañé más que ayudarlo, pero el otro día también me animé a decirlo. Por eso yo nunca hablé de lo que fue la etapa de Gastón y en realidad, y me parece importante decir, no es que yo sé hacer nada ni... Yo busqué ayuda, ¿no? También hay profesionales que ayudan a los familiares de que tienen problemas. Porque me parece que es una herramienta superinteresante, ¿no?”.

Conmovida por la historia y las palabras de su invitada, Legrand afirmó: “Es muy lindo gesto tuyo, es una prueba de amor, de cariño. Fue tu marido, fue padre de tus hijos”. En línea con la frase de la conductora, Cherri afirmó: “Sí, y hasta el día de hoy tenemos una relación hermosa. Es parte de mi vida”.

“¿Está recuperado?”, quiso saber la Chiqui, a lo que Cherri contestó de forma positiva, generando que Mirtha se emocionara: “Ay, qué bueno. Mandamos un aplauso desde acá. ¿Y va a los colegios él?¿da charlas, las conversaciones?”. Fue entonces cuando la actriz se refirió al trabajo que realiza su expareja: “Ahí tenemos armada una logística, porque él sale de gira también, pero ya no puede parar, digo, también es como una responsabilidad y nosotros como familia lo acompañamos, mis hijos lo acompañan a muchas de sus charlas. Es algo que compartimos y apoyamos todos”.

“Hoy nosotros somos una gran familia”, afirmó Cherri, días atrás en una entrevista con Infobae, al describir el vínculo que mantiene con Pauls, con quien comparte dos hijos, Muna y Nilo. A pesar de la separación, ambos han logrado sostener una dinámica basada en el respeto y el trabajo en equipo. “Ese equipo que nunca se rompió”, señala, aludiendo a la fortaleza del lazo que los une más allá de la pareja. La actriz destaca que la convivencia y la colaboración diaria han sido posibles gracias a una comunicación constante y a la decisión consciente de priorizar el bienestar de los hijos y la armonía familiar.

Uno de los momentos más significativos en la historia compartida por Cherri y Pauls fue el proceso de recuperación de él frente a las adicciones. “Yo tuve herramientas para poder ayudar a Gastón, pedí ayuda para poder ayudarlo”, relata Cherri, quien reconoce la importancia de buscar apoyo externo y asesoramiento especializado para acompañar a un ser querido en situaciones complejas. “No es que de repente yo sabía lo que tenía que hacer y cómo comportarme, pedí ayuda. Hay ayuda para los familiares de las personas que tienen algún problema de adicción, y busqué herramientas”, explica, subrayando la relevancia de la red de contención y el aprendizaje conjunto en momentos difíciles.

A pesar de su separación, Gastón Pauls y Agustina Cherri mantienen una buena relación

La llegada de Tomás, actual pareja de Cherri, sumó una nueva dimensión a la estructura familiar. “Tomás sabía que estaba Agustina con Muna, con Nilo y Gastón. Y que Gastón es una persona importante para mí y que hay un vínculo familiar que no voy a romper nunca”, cuenta la actriz. La integración de Tomás se dio de manera natural, gracias a su disposición para abrazar la situación y comprender la importancia de los lazos previos. “Alba y Bono, los hijos que tuve con Tomás, aman a Gasti y mis hijos aman a Tomás, así que si yo me voy de viaje con Tomás, el que cuida a mis hijos más chicos es Gastón”, detalla Cherri, evidenciando la fluidez con la que se organizan en la vida cotidiana.

La dinámica familiar ampliada se refleja en situaciones concretas: “Gastón es mi niñero. Sí, muchas veces se quedan los cuatro con Gastón, sí”, comenta Cherri sobre la confianza depositada en su expareja para el cuidado de los hijos. La relación entre los adultos se caracteriza por la cooperación y la flexibilidad, permitiendo que tanto Tomás como Pauls participen activamente en la crianza de los niños. “Tomás también crio a los hijos de Gastón y Gastón está criando los de él. Somos familia”, resume la actriz, quien considera que el trabajo en equipo y la comprensión mutua han sido claves para consolidar este modelo de convivencia.

En el día a día, la organización familiar se apoya en la comunicación y el entendimiento entre todos los integrantes. Cherri relata cómo, ante la necesidad de coordinar actividades o resolver cuestiones logísticas, tanto ella como Tomás y Pauls se comunican directamente para garantizar el bienestar de los niños. “Quiere salir y no tenemos quien cuide de los chicos y le escribe a Gasti, hablan entre ellos. Hace 11 años que estoy con Tomás, hubo tiempo para que esto se asentara. Es un trabajo en equipo, todos hacemos nuestra parte para que esto se dé, no es un milagro de la naturaleza”, explica, dejando en claro que la armonía alcanzada es fruto de un esfuerzo conjunto y sostenido.