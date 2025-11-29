Teleshow

Juli Poggio habló tras el cruce con la China Suárez: “No entiendo por qué tiene tantos problemas con las mujeres”

La bailarina hizo referencia a la polémica que comenzó la actriz de Casi Ángeles en X y mostró toda su furia

La respuesta de Juli Poggio a la China Suárez (Video: LAM-América TV)

Un cruce que nadie se veía venir era el de Juli Poggio y la China Suárez, el cual comenzó luego de que se viralizara un video de Rumis (La Casa Streaming) hablando acerca de La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda. En el clip, la exparticipante de Gran Hermano preguntó si la China trabajaba en ese proyecto, sin embargo, sus palabras se malinterpretaron y la artista salió a responder con los tapones de punta .

La China eligió X para lanzar un mensaje irónico y punzante: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”. Lejos de evitar la polémica, Poggio, fue abordada por cámaras de LAM (América TV) y no dudó en responder y aclarar punto por punto su postura.

Yo nunca soy de meterme con nadie, ustedes lo saben, nunca tengo peleas ni nada, pero tengo muchas cosas para decir al respecto sobre esto. Yo no me había visto. Lizardo estaba recomendándola. De hecho, después de que Lizardo terminara de recomendarla, a mí me dieron ganas de verla. Y estaba hablando del título, todo, y yo pregunté: ‘¿Actúa la China?’ Primero, es de fácil comprensión darse cuenta que esa pregunta la pregunté por si actuaba en la serie. ¿Cómo no voy a saber que la China Suárez actúa? O sea, no vivo dentro de un tupper. Eso, punto número uno. Siento que ella igualmente se habrá dado cuenta de que fue con ese sentido la pregunta, pero que se ve que tenía un poquito de ganas de pelear”, comenzó diciendo con un claro enojo en la voz.

El tweet que dio inicio
El tweet que dio inicio al conflicto con Juli

Juli siguió: “En segundo lugar, pienso que por primera vez, así en un programa, o por lo menos en Rumis, que siempre hablamos de ella por polémicas, líos, todos, se estaba hablando de algo profesional, de ella, de un trabajo y digo: ¿Por qué donde no había un quilombo? Ahora lo hay. O sea, de un clip que estaba todo bien recomendando la serie, ahora hay un quilombo conmigo que no le hice nada. Y tercero, como no se puede meter conmigo ahora porque no le hice nada y no tengo quilombo con nadie, se mete conmigo de chiquita”.

Ante la recuperación del pasado por parte de Suárez, Poggio retrucó: “Obviamente, yo también te recuerdo, la recuerdo a Lali, recuerdo de admirarlas porque eran ídolas para mí. Y yo, para que sepas, te cuento que trabajo desde que soy superchiquita, desde antes de que mi hermana trabajara en Solamente vos, desde los siete años trabajo que hice películas”.

Sobre la mención a su madre, la bailarina fue igual de clara: “Mirá, seguramente si estaba producida de chiquita es porque venía de un trabajo que venía haciendo, de grabar algo o de ir a un casting, como siempre, desde chiquita levantando la pala, que me encanta. Así que me pareció como muy desmerecer a otra compañera. Y ni siquiera ahora, a mí de chiquita, como todo raro. Siento también que capaz como no había ningún bardo en ese tweet ni nada, ella quiso viralizar eso para que tenga más visualización ese video donde Liz le recomendaba la serie, porque es de clara comprensión, lo pueden escuchar y ver mil veces, que yo estoy preguntando si la China actúa en la serie. Jamás diría tipo: ‘¡Ay! ¿Quién es la China?’. O sea, yo no soy de hacer esas cosas”.

La bailarina también puso en duda el origen del enojo: “No sé, ni idea. La verdad, cuéntenme ustedes en el piso si se les ocurre alguna teoría, porque la verdad que yo no la encuentro”. Cuando LAM preguntó si iba a contestar el tweet, Poggio fue terminante: “No, yo no tengo Twitter”. Y cerró: “No tengo ningún problema con ella y que no sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre. ¿Por qué se le agarró conmigo cuando había un montón de gente hablando de la serie y opinando?... Yo solamente pregunté si actuaba en una serie y se le agarró conmigo. Realmente no entiendo”.

