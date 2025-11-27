Teleshow

El hiriente comentario de la China Suárez contra Juli Poggio: “Te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”

La actriz reaccionó con todo a un comentario de la exparticipante de Gran Hermano acerca de su nueva serie y la Tía Sebi salió en su defensa

Durante una reciente emisión de La Casa Streaming, Lizardo Ponce, la Tía Sebi, Juli Poggio y Lola Latorre debatieron sobre las series del momento y pusieron en el centro de la charla el estreno de La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, la última ficción protagonizada por la China Suárez en Disney+. Los dos hombres de la mesa —Lizardo y Sebi— contaron que ya la estaban siguiendo y elogiaron la trama, mientras las mujeres consultaron detalles y dieron su opinión.

Todo transcurría en tono distendido hasta que Juli Poggio, queriendo aclarar si Eugenia era parte del elenco preguntó: “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?” El comentario fue rápidamente malinterpretado por algunos seguidores y se viralizó, generando la furia de la propia actriz, quien interpretó la frase como una crítica velada a su capacidad o compromiso actoral.

En el momento, Lizardo dio una respuesta que dio pie a la mala interpretación: “Sí, actua hace años la China. Ahí está, mirá, mirá. Está en Disney+, estrenó... Chicos, increíble, eh. Voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele. Increíble.” A lo que la Tía Sebi sumó: “Todo el mundo la está recomendando.” Luego, Latorre consultó: “Ah, ¿está buena?” y la Tía Sebi cerró, autocrítica: “A mí me cuesta conectar con ella.”

El breve diálogo, amplificado en redes y fuera de contexto, disparó interpretaciones cruzadas y terminó por generar malestar en la protagonista de la serie, evidenciando cómo, en tiempos de streaming, cualquier matiz en una conversación puede derivar en polémica y exceder el límite de la simple recomendación entre colegas.

Lo que aparentaba ser una charla desenfadada sobre ficción y recomendaciones pronto se transformó en tendencia y meme en redes sociales, con usuarios eligiendo bando, interpretando intenciones y decodificando gestos en cada frame del video viral. Juli Poggio, que solo quería confirmar si la China era parte de la ficción o no, quedó envuelta en especulaciones y comentarios ácidos, lo que demostró no solo la potencia de la exposición en el universo del streaming, sino la aceleración con la que la opinión pública toma partido y cancela o defiende a figuras mediáticas.

La escalada tomó otro nivel cuando la China respondió directamente al comentario viral. A través de su cuenta de X, fue tajante e irónica: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”. La alusión al pasado, los estudios de Polka y la familia Poggio agregó una capa más de contexto y polémica al cruce.

Rápidamente, la Tía Sebi respondió en las redes, defendiendo a Poggio y cuestionando la actitud de la actriz: “Además de mala gente parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”.

El episodio, lejos de apagarse, fue tema de debate en programas de espectáculos, portales y en cientos de hilos en X, donde los usuarios analizaron desde las rivalidades internas del medio hasta la presión y sensibilidad asociada a la exposición y los “malentendidos” en público. Así, una simple conversación sobre gustos y estrenos acabó en una controversia viral que puso en evidencia el peso de las palabras y la facilidad con la que una charla de streaming puede escalar en el universo digital, generando roces, alianzas y polémicas hechas de gestos, ironías y recuerdos.

