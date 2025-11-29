Teleshow

Iliana Calabró viajó a Brasil para visitar a su hijo y prepararse para la llegada de su nieto

La actriz compartió el detrás de escena de su viaje al país vecino y mostró su felicidad por el momento que atraviesa

Iliana Calabró mostró que le cocinó a su hijo en su llegada a Brasil

Iliana Calabró, reconocida figura del espectáculo argentino, será abuela por primera vez tras confirmarse que su hijo mayor, Nicolás Rossi, espera su primer hijo junto a su esposa. En ese marco, la actriz decidió hacer las valijas y dirigirse a Brasil, país donde nacerá su nieto. Así, la artista cuenta los días para recibir al bebé y festejar una de las etapas más felices de su vida.

“Acá me tienen, cocinando para el bebé. A comer”, expresó Calabró en una story publicada en su perfil de Instagram. En el video, la actriz mostró que ya se había instalado en el país vecino y preparaba un contundente almuerzo con zanahoria, pollo, arroz y demás ingredientes.

En su último posteo, Calabró mostró el día soleado que se vivía en Brasil y la forma en la que ella y su hijo disfrutaron la tarde. Para esta ocasión, ambos decidieron ponerse al corriente con una merienda en un café. “Cafezinho com meu filho”, escribió la influencer junto a un corazón rojo. En la foto, ambos lucían lentes y sonreían a cámara, reflejando su relación y las expectativas por lo que vendrá.

El encuentro de Iliana Calabró
El encuentro de Iliana Calabró y su hijo en Brasil (Instagram)

La noticia de la llegada del bebé se hizo pública el 28 de octubre y fue celebrada por toda la familia Calabró, que aguarda la llegada del nuevo integrante en Brasil, país donde reside la pareja. Durante las primeras semanas, la información se mantuvo en reserva debido a que el embarazo fue considerado de riesgo en sus etapas iniciales, lo que llevó a la familia a resguardar la noticia hasta que la situación se estabilizó.

Una vez superada esa instancia, la familia decidió compartir la alegría con su entorno más amplio. Allegados a Iliana señalaron que la actriz se mostró “feliz y emocionada” ante la inminente llegada de su primer nieto. El parto está previsto para enero.

Nicolás Rossi, fruto del matrimonio entre Iliana Calabró y Fabián Rossi, vive en Brasil desde 2020. La mudanza respondió a motivos laborales y familiares, en un contexto marcado por la pandemia y las dificultades para establecerse profesionalmente en Argentina. Dedicado al turismo, Nicolás se trasladó junto a su esposa, de nacionalidad brasileña, tras regresar de Italia en febrero de 2020. La demora en los trámites laborales para su pareja y la imposibilidad de sostenerse con un solo ingreso llevaron a la pareja a instalarse en Brasil, donde Nicolás consiguió una oportunidad de trabajo estable.

Iliana Calabró mostró su felicidad
Iliana Calabró mostró su felicidad por convertirse en abuela

A pesar de la distancia, la relación entre Iliana Calabró y sus hijos, Nicolás y Stéfano, se mantiene cercana y afectuosa. La actriz suele compartir en redes sociales mensajes y fotografías junto a ellos, reflejando el vínculo familiar. En julio de 2023, dedicó a Nicolás un mensaje por su cumpleaños: “Hace 30 años llegaste a este mundo a iluminar nuestras vidas. Gracias Nico por tanto amor. Te amo”. El reencuentro entre madre e hijo en Brasil, tras más de dos años sin verse, fue descrito por Calabró como un momento de felicidad plena, agradeciendo la posibilidad de compartir tiempo juntos y resaltando la importancia de los lazos familiares.

El entorno de la familia Calabró incluye a Coca, madre de Iliana, quien se convertirá en bisabuela, y a Marina Calabró, hermana de la actriz, que recibirá a su primer sobrino nieto. Ambas son figuras reconocidas en el ambiente artístico argentino y han manifestado su alegría por la noticia. Por su parte, Fabián Rossi, exesposo de Iliana y futuro abuelo, permanece detenido desde su imputación en 2015 en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. A pesar de las circunstancias, la familia mantiene un vínculo estrecho y celebra la llegada del nuevo integrante.

La expectativa y la emoción marcan el presente de la familia Calabró, que se prepara para recibir a un nuevo miembro y fortalecer los lazos que los unen, más allá de la distancia y las adversidades.

