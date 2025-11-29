El error de Pico Mónaco al repostear la sensual foto de una famosa: ¿de quién se trata?

Pico Mónaco realizó un llamativo repost en Instagram

Entre proyectos en Estados Unidos y negocios en su Tandil natal, Pico Mónaco busca la manera de seguir ligado al deporte. Pero más allá de lo laboral, el extenista vive uno de los momentos más especiales de su vida, a más de un año del nacimiento de su segundo hijo, fruto de su casamiento con Diana Arnopoulos. Sin embargo, en ese marco, la figura llamó la atención este viernes al realizar un polémico repost en Instagram, donde compartió la sensual foto de una modelo.

El reciente repost de Juan “Pico” Mónaco en Instagram, donde compartió una imagen sugerente de la modelo Andrea Rincón en bikini, generó una fuerte polémica y desató especulaciones en redes sociales. El gesto abrió el debate sobre si se trató de un simple error o de una acción deliberada, situando la vida privada del extenista argentino en el centro de la conversación.

La foto de Andrea Rincón que reposteó Pico Mónaco

El episodio comenzó cuando Mónaco, conocido por su discreción tanto en el ámbito deportivo como en su vida personal, apareció vinculado a una controversia inesperada. La imagen de Andrea Rincón, tomada en un barco y publicada originalmente en su cuenta, fue reposteada por el extenista. La acción no pasó inadvertida: un usuario capturó el repost y rápidamente lo difundió. La publicación se acompañó de comentarios irónicos, como la pregunta sobre si “se le pifió el dedo a Pico Mónaco”, y la insinuación de que el gesto podría no haber sido tan inocente.

La viralización del hecho en redes sociales fue inmediata. Usuarios y seguidores debatieron sobre la intención detrás del repost. La falta de una respuesta pública por parte de Mónaco alimentó aún más las especulaciones, aunque el extenista optó por no referirse al tema ni aclarar si se trató de un error involuntario o de un guiño intencionado.

En mayo de 2024, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, León (diana_arnopoulos)

El contraste entre la polémica y la imagen habitual de Mónaco resultó especialmente llamativo. Desde su retiro del tenis profesional, el ex Top Ten de la ATP ha cultivado una vida alejada de los escándalos mediáticos. Su relación con Diana Arnopoulos, modelo y empresaria francesa, se ha caracterizado por la discreción y la estabilidad. La pareja, que se conoció en Estados Unidos a finales de 2019, formalizó su vínculo con una boda íntima en Florida y una posterior celebración en una isla griega, rodeados de amigos y familiares.

La ceremonia incluyó un ritual que comenzó con la bendición y el intercambio de las alianzas como signo de compromiso. Más tarde, se usaron dos coronas atadas de un listón para unir las almas y demostrar que la pareja estaba preparada para establecer nueva familia. Además, los novios tomaron una copa como símbolo de su unión. Luego la pareja realizó una danza ceremonial ya como marido y mujer, mientras que los invitados le tiraron arroz y confites blancos. Por último, se llevó a cabo la bendición final con la participación de un sacerdote.

Juntos, han formado una familia con dos hijos, Noah y León, y han mantenido una presencia pública limitada a momentos puntuales, como los anuncios de sus embarazos y nacimientos.

La vida de Mónaco y Arnopoulos transcurre entre Estados Unidos y Grecia, lejos del ruido mediático. Ambos han elegido mostrarse solo en ocasiones especiales, reforzando una imagen de pareja sólida y reservada. Este perfil bajo contrasta con la exposición que generó el repost, que sorprendió tanto a seguidores como a quienes siguen la actualidad del espectáculo.

No es la primera vez que Mónaco se ve envuelto en una controversia reciente. Días atrás, manifestó públicamente su apoyo a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, tras la inhabilitación de este último para ejercer su cargo durante seis meses. El respaldo de Mónaco a Verón, en el contexto de una disputa futbolística, también generó repercusión en redes, aunque de una naturaleza distinta a la actual polémica.