Teleshow

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

Los artistas coincidieron en el Faena y charlaron animadamente de sus respectivas carreras. Qué disco le obsequió el argentino y cómo seguirá el vínculo

Guardar
La foto que subió Charly
La foto que subió Charly García de su encuentro con Rosalía (Instagram)

Rosalía pasó por Buenos Aires en pleno auge de su último disco, Lux, y provocó un revuelo a cada uno de sus pasos. Desde su aparición en el microestadio de Ferro Carril Oeste para ver el show de Cindy Cats, la catalana pareció vivir un día eterno, entre actividades profesionales, algo de turismo y citas con la prensa. Pero también hubo lugar para encontrarse con uno de los artistas más importantes de la historia argentina.

La primera foto la publicó la cuenta oficial de Instagram de Charly García y se ve a ambos artistas recostados en un sillón rojo. El encuentro se produjo en el Hotel Faena y según pudo saber Teleshow se trató de un diálogo con muy buena onda en el que charlaron, sobre todo de música, tanto de la propia como de la ajena. Y un compromiso que quedó flotando en el aire. “Cuando Rosalía venga acá a tocar, se van a juntar con más tiempo, ella ya lo tenía muy escuchado Charly”, aseguraron desde el entorno de García.

Antes de la despedida, los artistas intercambiaron souvenirs de sus respectivas cosechas, como se ve en la foto a la que accedió este medio. Charly le obsequió un vinilo de La hija de la lágrima, su ópera rock editada en 1993 y firmado de puño y letra. Por su parte, Rosalía intervino en modo saynomoreano la angelical portada de su álbum Lux. “Para Charly, la leyenda. Con amor”, firmó la artista con marcador negro y mucha gratitud. Y se llevó un tupido ramo de rosas.

Charly García y Rosalía, cada
Charly García y Rosalía, cada uno con disco ajeno (Gentileza Prensa)

Si bien fue publicada en la lluviosa tarde del sábado, Teleshow pudo saber que el encuentro tuvo lugar el viernes por la noche, en un reducto que Charly supo hacer propio, con inolvidables festejos de cumpleaños, noches eternas de zapadas y eventos de diferente índole. Ahora, apuntó un mojón más en el encuentro de dos mundos, de dos siglos, con las diferencias propias de sus respectivas épocas, pero con un enfoque existencialista y performativo de la obra.

El encuentro con Charly rubrica unas horas a pura argentinidad de la artista catalana. En poco más de 24 horas, se fascinó con la gastronomía, despertó todo tipo de rumores al merodear el Obelisco, recibió una camiseta de Boca Juniors de parte de Juan Román Riquelme y caminó el césped de la Bombonera, cenó en una típica parrilla porteña y se la vio en una paqueta confitería del barrio de Almagro. En el programa de Pergolini, dijo inspirarse en otro Carlos célebre, como Gardel, y en su visita a Luzu se dejó llevar por la cumbia encantadora de Karina La Princesita y su versión urgente de “Con la misma moneda”.

La publicación de Charly García
La publicación de Charly García de su encuentro con Rosalía

“Estamos aquí en Buenos Aires, flipando”, dijo con su reconocida espontaneidad en el programa de Nico Occhiato, cuando recién había llegado y todo estaba por suceder. A esa altura, hizo un breve paneo de su turismo gastronómico, uno de los atractivos de cualquier visita. “Ayer me comí una milanesa, una empanada de ternera. Y un poco de puré de papas y un poco de flan. Indulgencia a nivel extremo. Me pusieron una salsa, como curry. Sabía a chimichurri. Y yo no sabía si tenía que ponerlo en la empanada o en la milanesa y se lo puse a las dos. Había limón y le puse a la empanada”. Con esa intensidad vivió Rosalía su periplo porteño, coronado con el encuentro con Charly García y la promesa de un continuará.

Temas Relacionados

Charly GarcíaRosalíaLuxLa hija de la lágrima

Últimas Noticias

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

El periodista deportivo, exdirector de Medios de la AFA y una de las plumas más brillantes en Infobae narró a través de un emotivo video el proceso que lo llevó de la incertidumbre por una leucemia a una nueva etapa vital

Cherquis Bialo contó cómo fue

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

El movimiento urbano se expande con figuras consagradas, eventos internacionales y una comunidad que trasciende generaciones. La palabra de referentes como Arkano, Frescolate y Azuky a Teleshow

De las plazas a estadios

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

La modelo abrió su corazón y reflexionó sobre los daños afectivos colaterales luego de la ruptura con el padre de sus hijas

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó

Luis Brandoni fue dado de alta luego de su internación por un pico de presión

Teleshow habló con el productor Carlos Rottemberg, quien contó las últimas novedades sobre la salud del actor

Luis Brandoni fue dado de

Benjamín Vicuña cumplió 47 años: el amoroso ida y vuelta con su novia Anita Espasandín

La arquitecta sorprendió al actor chileno con una torta alusiva a sus logros, un carrete de imágenes con sus viajes y un curioso saludo

Benjamín Vicuña cumplió 47 años:
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Aaron Anselmino convirtió su primer gol para el Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen de los argentinos

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
El orgullo de Flavio Mendoza

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

Luis Brandoni fue dado de alta luego de su internación por un pico de presión

INFOBAE AMÉRICA

Godwin Friday asumió como nuevo

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento

Un fósil de pie de 3,4 millones de años confirma la existencia de una nueva especie de homínido