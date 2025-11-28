Teleshow

La reacción de Ángela Torres después de cantar a dúo con Rosalía: “¿Querés ser mi novia?"

La catalana visitó Nadie dice nada y, entre aplausos y lágrimas, le regaló un momento inolvidable a la cantante argentina

El emotivo momento de Ángela Torres con Rosalía (Video: Nadie dice nada. Luzu)

El jueves por la noche, bajo el brillo reciente de su nuevo álbum, Rosalía llegó a la Argentina para presentar su aclamado trabajo Lux y protagonizó una escena inolvidable junto a Ángela Torres en pleno aire de Luzu. El entusiasmo del público parecía anunciar lo que vendría: una artista en la plenitud de su carrera, una ciudad expectante y una cita en el streaming como epicentro de un momento inesperado.

La catalana, envuelta en el éxito del lanzamiento y con Buenos Aires como telón de fondo, tenía una agenda apretada. Este viernes al mediodía, apenas unas horas después de aterrizar, y de asistir a un concierto en el microestadio de Ferro, se sentó en el estudio de Nadie dice nada, el programa conducido por Nico Occhiato y compartido por voces de la nueva generación: Flor Jazmín, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y, por supuesto, Ángela Torres. Entre charlas de ocasión y el repaso por su trabajo, nadie anticipó la energía que atravesaría esa entrevista.

Como una confesión sin filtro, la sobrina de Diego agarró el micrófono y, temblando, intentó articular su pregunta: “¿Fue intencional esta cosa de usar el lenguaje como punto de unión? Siento que este disco nos representa a todos desde lugares muy personales y siento como que hay algo muy... ¡Qué nivel de nervios que tengo!”. La voz, entrecortada, delataba la intensidad de ese instante. ¿Quién no sintió alguna vez la presión de hablar frente a alguien a quien se admira?

Rosalía llegó a Buenos Aires
Rosalía llegó a Buenos Aires y asistió al show de Cindy Cats en Ferro

El conductor del ciclo intervino buscando descomprimir. “Ella es muy fanática tuya y es una gran artista argentina.” Pero la emoción de la joven panelista se volvió abrazo, palabras apretadas entre sollozos: “Te amo y te admiro muchísimo”, dejó caer al aire, mientras la atmósfera del estudio de Luzu se volvía eléctrica.

Momi Giardina recogió el guante y lanzó la propuesta que cambiaría el rumbo de esa charla: “Un pedacito de ‘La Perla’ le podés cantar”, en alusión a uno de los singles. El corazón del programa empezó a latir con otro ritmo, con todos los presentes expectantes. Los ojos de Ángela se abrieron todavía más al escuchar la respuesta de Rosalía: “Sí, pero juntas”.

En cuestión de segundos, las voces de ambas se trenzaron en una versión espontánea y emotiva de “La Perla”. El aplauso, ese aplauso difícil de cortar, llenó el aire y borró cualquier resquicio de formalidad. La propia Rosalía, sorprendida, soltó una frase que quedará grabada: “Ella armonizó. Devoró y armonizó”. Una frase que encierra el código y el lenguaje propio de dos artistas cuando se reconocen.

Rosalía disfrutó de una noche a pura música en Buenos Aires

Mientras tanto, Santi Talledo ofrecía un abrazo protector, y la emoción desbordaba. Ahí, entre lágrimas y alegría, Ángela Torres apenas pudo decir: “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”.

El clima cambió de nuevo cuando Rosalía celebró el registro “mezzo tirando a soprano” de Ángela. Sin filtros, casi como en secreto, la argentina soltó a borbotones las palabras que se le venían a la mente: “Sos tan linda... hay algo muy increíble que tenés que es como... sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia? Me solté... sos tan linda... ¿cuánto tiempo te vas a quedar?”. El estallido de carcajadas fue instantáneo, levitando por encima de las luces y el bullicio del estudio.

Así se vivió la llegada de Rosalía a la Argentina, en la intimidad vibrante de un mano a mano donde, por unos minutos, el pop, la emoción y la admiración se confundieron en una sola voz. Un mediodía atípico, donde las lágrimas y la risa marcaron el ritmo de un encuentro que, para quienes lo vieron, quedará grabado como un himno personal. “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”, dijo. ¿Y si en eso reside el verdadero poder de la música?

