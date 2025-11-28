La mamá de Julieta Poggio defendió a su hija y fue dura con la China Suárez

Patricia, la mamá de Juli Poggio, defendió a su hija de los ataques de la China Suárez

La reciente controversia entre Julieta Poggio y Eugenia “la China” Suárez generó un intenso debate. Y fue la madre de Poggio, Patricia Destefani, quien salió en defensa de su hija tras un comentario irónico de la actriz en redes sociales. El conflicto se originó en el programa Rumis, donde Poggio, ex participante de Gran Hermano, formuló una pregunta sobre la participación de Suárez en la serie La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda.La consulta fue interpretada por algunos usuarios como una crítica encubierta, lo que motivó la reacción de Suárez en la plataforma X.

El episodio tuvo antecedentes en agosto, cuando Poggio, durante un juego en el mismo programa, mencionó a la China Suárez en una pregunta capciosa sobre mujeres que se fijan en parejas ajenas, lo que provocó risas en el estudio. En la reciente emisión, la joven preguntó: “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?”, lo que fue viralizado y amplificó la tensión entre ambas figuras.

Julieta Poggio y su madre, Patricia Destefani

La respuesta de la China Suárez no se hizo esperar. De acuerdo con Infobae, la actriz publicó en X: “Que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”. Esta referencia al pasado de Poggio y su familia en los estudios de Polka fue percibida como un ataque personal y elevó la tensión del intercambio.

Frente a esta situación, Patricia Destefani decidió expresar su postura en el programa Puro Show. “Creo que lo que más me dolió es esto de cuando era chiquitita, que iba producida para ver si como... De esa manera tan despectiva”, manifestó Destefani, visiblemente afectada por la referencia de Suárez al pasado de su hija. La madre explicó que, cuando Juli tenía 11 años y acompañaba a su hermana Lola a grabar Solamente vos, era habitual que la menor la acompañara por su corta edad. “Producida estaba siempre, porque siempre se produjeron mis hijas y porque son muy coquetas. No sé en qué contexto Eugenia hace este comentario tan despectivo”, agregó en diálogo con el programa.

La respuesta de Lizardo Ponce ante el cruce de la China Suárez con Julieta Poggio (X)

Destefani también defendió la trayectoria y el esfuerzo profesional de su hija, subrayando que Juli Poggio ha construido su carrera con dedicación y trabajo constante. “Con mi hija de 23 años, con la carrera que está armando, con lo que todo el mundo sabe que Julieta es una laburante nata y todo lo que tiene lo tienen en base al esfuerzo enorme que todos sabemos qué hacen, porque no hace falta que lo diga yo, nada más con que verla, que no para”, sostuvo. Además, aclaró que durante la época en la que Juli acompañaba a su familia a Polka, también protagonizaba la obra El Principito junto a Alejandro Paker en el teatro Coliseo, lo que desmiente cualquier insinuación sobre su presencia en los estudios con otros fines.

También agregó que “si Eugenia hace este comentario, con lo que ustedes están diciendo, que supuestamente está diciendo, habla mucho más de ella que de mí”.

La dura respuesta de la Tía Sebi luego de que la China malinterpretara el comentario de Juli

Consultada sobre el impacto del comentario en su hija, Destefani aseguró que Juli Poggio no se sintió afectada y que interpretó la situación con humor. “No le dolió. Medio se cagó de risa porque es obvio, absolutamente obvio que lo que Julieta estaba preguntando si Eugenia trabajaba o no en la película, no si actuaba”, explicó la madre en Puro Show. Además, descartó que el conflicto tuviera relación con terceros, como Marcos, y sugirió que podría haber otros motivos detrás de la reacción de Suárez: “Para mí, hay otra situación acá que podría llegar a estar molestándola”.

En medio de la polémica, otras voces del entorno de Poggio salieron a respaldarla. La panelista Tía Sebi utilizó sus redes sociales para defender a la joven y cuestionar la actitud de Suárez: “Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”. Por su parte, Lizardo Ponce, conductor del programa, intentó restar gravedad al episodio y aclaró: “Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actuás desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos”.

La intervención de la madre de Juli Poggio reafirmó su respaldo y orgullo por el camino recorrido por su hija, destacando la importancia del acompañamiento familiar en situaciones de exposición pública y conflictos mediáticos.