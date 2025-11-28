Jorge Rial celebró el Martín Fierro de Cable para Argenzuela: “Finalmente nos encontramos”

El jueves por la noche, el Goldencenter de Parque Norte se vistió de gala para recibir los premios Martín Fierro de Cable 2025, una de las celebraciones más esperadas del ámbito televisivo argentino. La entrega consagró a los mejores programas y figuras de la televisión nacional por cable, reuniendo a referentes de la industria y a nuevas voces del periodismo y el espectáculo.

En la categoría de mejor programa periodístico, la competencia fue reñida con nominados de peso: A dos voces (TN), Duro de callar (Crónica TV), Argenzuela (C5N), ¿La ves? (TN) y Minuto uno (C5N). Finalmente, Argenzuela, el ciclo conducido por Jorge Rial, se alzó con el galardón que reconoce el trabajo del año. Aunque era una de las figuras más esperadas en la ceremonia y se especulaba con un abrazo con Luis Ventura, Rial no estuvo presente en la ceremonia, su equipo celebró con entusiasmo en su nombre, recibiendo el premio en una noche cargada de emociones. En cambio, publicó una fotografía donde se ve su mano, un habano y de fondo, un televisor con la transmisión de los premios por C5N. Sobre esa imagen, escribió: “¿Voy?“. Pero finalmente no asistió.

La jornada de festejos tuvo su epílogo al día siguiente, cuando Jorge Rial reapareció en sus redes sociales después de las 15 horas del viernes. El conductor posó sonriente con el Martín Fierro de Cable, señalando el trofeo con el dedo índice derecho y luciendo una camisa de denim azul sobre una camiseta clara, con barba y cabello canoso. La foto, tomada en un entorno que sugiere un estudio o backstage —con equipos electrónicos y luces violetas desenfocadas de fondo—, fue acompañada por la leyenda “FINALMENTE NOS ENCONTRAMOS”. El gesto sintetizó tanto la alegría del reencuentro con el reconocimiento como el espíritu de un equipo que, aún en ausencia de su principal referente, la celebró un trabajo bien hecho.

Hasta último minuto, la presencia de Rial fue tema de conversación, ya que no se sabía si iba a asistir o no, cosa que finalmente decidió no hacer. Durante la previa de la entrega de premios, el propio Rial, sin vueltas, dio su postura en diálogo con Intrusos (América), en una nota en donde no faltaron ironías, recuerdos, sinceridad y algún tiro por elevación.

La charla comenzó con cierto aire de celebración: Pablo Layús, panelista del ciclo, le transmitió las felicitaciones a Rial por la reciente victoria de Intrusos, el programa creado por el periodista, como mejor programa de espectáculos en los Martín Fierro Latino entregados el domingo pasado. “Felicitaciones. Llegó nomás”, lanzó Layús, en referencia al premio recibido por el histórico equipo.

Fiel a su tono, Rial devolvió la gentileza. “No, felicitaciones a ustedes, que ganaron Martín Fierro, boludo”. Cuando Layús insistió en adjudicarle crédito como padre de la criatura televisiva, Rial aclaró: “No, bueno, sí, igual llamé a los chicos por privado para felicitarlos y todo. Me alegró mucho”. El periodista confirmó así que, aunque desde otro lugar, sigue pendiente del recorrido de su creación y mantiene lazos, a veces a distancia, con quienes la sostienen día a día. El panelista reveló entonces que el periodista había felicitado en privado al equipo ganador, pero que como todo en Intrusos termina saliendo al aire, sus mensajes no fueron tan “secretos” después de todo. “Entonces, ya se oía, por eso no le puse todo, por eso me cuidé de dejar los mensajes y todo, porque después me queman esto”, confesó Rial, divertido ante la situación.

Consultado sobre si le sorprendió el galardón, el exconductor fue directo: “No, me parece que finalmente y después de tanto tiempo empiezan a reconocer las cosas. Y creo que también ya no le queda nadie más para darle premio. Entonces, ya es inevitable, era inevitable darle un premio a Intrusos. Para mí había que dárselo hace mucho a Intrusos. Hace mucho tiempo que se lo merece. 25 años, boludo, no hay más programas como ese. Así que nada, me alegra mucho”.

Luego del reconocimiento a Intrusos en la última edición de los galardones, Jorge Rial se refirió a su posible presencia en la gala y, además, comentó qué le parecían las nuevas convocatorias a otros rubros (Intrusos - América)

Pero Rial no ocultó cierta crítica hacia los premios y rememoró los tiempos en que el Martín Fierro premiaba a la televisión abierta, cable y radio en una sola gala. “A mí me gustaría que el Martín Fierro vuelva a ser lo que era antes, que era televisión abierta, cable, radio. Me parece que se desvirtúa con tantas cosas. A mí no me gusta tanto”, lamentó.

La pregunta de rigor era si Jorge asistiría a la gala y todo lo que ello implica en términos de reencuentros o posibles roces con otros personajes del ambiente, como Luis Ventura, con quien lleva una larga enemistad luego de años de compartir proyectos. Rial, en su estilo, fue esquivo: “No sé todavía, lo estoy definiendo. No lo sé, de verdad”, insistió, sumando así incertidumbre y expectativa al posible cruce televisivo. Layús presionó: “¿Qué falta para saber si va o no?”. Pero Rial se mantuvo en la indefinición: “No lo sé”.

El clima de show mediático se intensificó cuando el periodista admitió: “Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción con Ventura, con todo. Que la verdad, a mí me parece lo menos importante. Porque ¿qué se cree? ¿Que nos vamos a agarrar a piñas, que vamos a decir algo? Nos vamos a saludar”.