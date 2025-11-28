Teleshow

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

Una docente de 29 años asistió al programa de El Trece con su pareja provocando un momento desopilante junto al conductor

La diferencia de edad de una pareja que sorprendió a Darío Barassi "Estoy incómodo?" (Video: Ahora Caigo. El Trece)

La reciente emisión de Ahora Caigo generó sorpresa en el estudio cuando Darío Barassi, conductor del programa, se encontró con una pareja cuya diferencia de edad es de cuarenta años. Luchi, participante de 29 años, presentó a su pareja, Luis, de 69 años, lo que provocó gestos de asombro en Barassi. El conductor se acercó a la tribuna para observar a Luis de cerca y le pidió que se quitara los anteojos de sol. “Es muy fuerte”, repitió Barassi, sin ocultar su impresión ante la situación.

Durante el episodio, Luchi contó que Luis está jubilado y percibe la jubilación mínima. En la tribuna también se encontraba el nieto de Luis, lo que convierte a Luchi en abuelastra. Junto al niño, la madre de la participante presenció el momento y confesó que en algún momento pensó en llevar a su hija al psicólogo por la relación con un hombre mucho mayor.

Barassi insistió en preguntar a Luchi qué la motivaba a estar con alguien cuarenta años mayor. Tras observar a Luis de cerca, comentó que se veía “tan viejo” como desde lejos, lo que generó risas y comentarios entre el público. La madre de Luchi manifestó su preocupación inicial ante la diferencia de edad.

La reacción en vivo del conductor incluyó una reflexión personal sobre la posibilidad de que su propia hija le presentara a una pareja considerablemente mayor. “Qué horror. Que no me pase esto. Si a mí, mi hija me cae con un veterano así, yo no sé qué hago. Ay, no sé, estoy incómodo”, expresó Barassi, evidenciando el desconcierto que le generan estas historias personales.

La presencia del nieto de
La presencia del nieto de Luis en la tribuna convirtió a Luchi en abuelastra durante la emisión de Ahora Caigo

No es la primera vez que el programa aborda situaciones similares. Semanas atrás, una participante de 24 años asistió acompañada por su esposo de 45, y Barassi reaccionó con humor y sorpresa: “Dame ya el anillo. Busquemos un juez que anule esto”, exclamó mientras se acercaba a la concursante.

La dinámica de Ahora Caigo sigue propiciando momentos inesperados y reacciones espontáneas de su conductor, quien comparte abiertamente sus impresiones ante las historias personales que surgen en el estudio.

¿Darío o Guido?

Con mucho humor, el conductor reaccionó al error de una las espectadoras de su tribuna (Video: Ahora Caigo. El Trece)

Un episodio de confusión y risas marcó otra reciente emisión de Ahora caigo, cuando una espectadora confundió al conductor Darío Barassi con Guido Kaczka, generando una reacción inmediata y humorística por parte del presentador. El incidente, que se desarrolló en el estudio de El Trece, puso de manifiesto la capacidad de Barassi para transformar un error en un momento de entretenimiento, reforzando el carácter lúdico que distingue al ciclo.

La situación se desencadenó cuando Eduardo, uno de los concursantes, agradeció la presencia de Gladys, quien lo acompañaba desde la tribuna. Al saludar al conductor, la mujer lo llamó “Guido”, provocando la intervención de Barassi, quien, entre gestos teatrales y risas, le solicitó: “Señora, le voy a pedir, por favor, que se vaya de mi programa”. El animador acompañó su pedido con una invitación a descender de la tribuna, agregando: “Acompáñenme, señora, un placer, yo le ayudo a bajar”.

El presentador insistió: “No es
El presentador insistió: “No es ni Guido, ni Mario. Última oportunidad, vos podés”. Finalmente, la mujer acertó y exclamó: “Darío, te amo”

Lejos de sentirse incómoda, Gladys respondió con simpatía y expresó su admiración por el conductor. Barassi le ofreció una nueva oportunidad para recordar su nombre, pero la espectadora, visiblemente nerviosa, volvió a equivocarse y lo llamó “Mario Barassi”. El presentador de Ahora Caigo insistió: “No es ni Guido, ni Mario. Última oportunidad, vos podés”. Finalmente, la mujer acertó y exclamó: “Darío, te amo”, lo que provocó una ovación del público y risas generalizadas en el estudio. Luego Barassi reflexionó y la dejo pasar nuevamente al estudio del programa, y fue aplaudido el gesto a pesar de la confusión de la señora.

