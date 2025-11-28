El sentido mensaje de Marcela Tauro por la muerte de Mercedes Portillo: “Una oración que eleve su alma”

La despedida de Intrusos a Mercedes Portillo, productora y creadora de los escandalones (Video: Intrusos- América TV)

El jueves falleció Mercedes Portillo, conocida por todos como Meche, después de varios días internada en terapia intensiva a causa de una neumonía bilateral. La noticia conmovió a todo el mundo del espectáculo, pero especialmente a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes no solo compartían la producción de Intrusos (América TV) con ella, sino también la de la obra de teatro que ambos conducen. Por respeto y acompañamiento a la familia de Meche, Lussich y Pallares decidieron no estar al frente del programa del viernes, confiando la conducción a Marcela Tauro.

Tauro abrió Intrusos con palabras llenas de emoción y cercanía para recordar a su compañera: “Hola, buenos días, buenas tardes. Este es un Intrusos diferente porque, bueno, mucha gente sabrá, algunos sabrán, otros no, falleció nuestra compañera Mechi y, por supuesto, Rodrigo y Adrián están acompañando a su familia, sus restos. Esta es la foto que estamos viendo ahora, es la foto que ellos hicieron el sábado pasado, este último pasado. Chicos, ni hace una semana. En Jujuy, donde fueron a presentarse la obra”.

Y siguió: “Ella, además de trabajar aquí y ocuparse de los escandalones, se ocupaba y los acompañaba en la obra de teatro que hacen los chicos y, bueno, hacía parte de los escandalones también y de los guiones. ¿Qué podemos decirles? Y la verdad que no estamos bien. Es un compañero más que perdemos, una compañera en este caso. El año pasado perdimos uno, ahora otro. Y anoche las oraciones de ustedes y las nuestras y lo que los médicos hicieron no bastó, no bastó”.

La periodista siguió compartiendo su sensación personal frente a la pérdida: “Anoche, cuando Celeste, la productora ejecutiva, me llamó con el Mudo, el productor ejecutivo y además yo le decía recién: ‘A mí lo que me pasó es... la sentí, sentí como... No tenía tanta cercanía con ella, pero sí la sentí y dije: algo me está pidiendo. No que la vi, sino que la sentí’. Y entonces hice una oración para que elevara su alma y creo que lo que podemos hacer hoy en día por ella es eso. Si queremos ayudarla es hacerle una misa y, si no, elevarle una oración y prenderle una velita y decirle: ‘Te queremos mucho’. Ella está acá, en este momento debe estar con Rodrigo y con Adrián, seguramente, pero bueno, le dedicamos este programa”.

La despedida de Meche desde la pantalla reflejó el enorme cariño y respeto que supo cosechar entre sus compañeros, la huella que dejó en la televisión y el detrás de escena de los proyectos que acompañó durante años. En medio del dolor y la conmoción, el equipo de Intrusos rindió homenaje a la productora, poniendo en palabras el vacío que deja su partida, y recurrió a la memoria, la oración y las pequeñas ceremonias como modo de decirle adiós.

En el momento en que la noticia de su muerte se confirmó, Lussich y Pallares llevaron su dolor a las redes sociales. Por su parte, Rodrigo compartió una sentida carta en redes: “Si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea.. voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento".