El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el delicado estado de salud de una productora de Intrusos

El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el delicado estado de salud de una productora (Video: Intrusos- América TV)

El martes, Intrusos (América TV) tuvo un inicio diferente al acostumbrado. A pesar de la reciente victoria del programa en los Martín Fierro Latino —que prometía celebraciones y alegría—, el comienzo estuvo marcado por una profunda tristeza. El motivo fue la delicada situación de salud de Mercedes Potrillo, histórica productora del ciclo y obra teatral de sus conductores, quien se descompensó durante el fin de semana, quedó internada en terapia intensiva y lucha por su vida. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le dedicaron los primeros minutos del programa a su amiga y compañera, reconociendo públicamente la importancia de Meche para el equipo.

Rodrigo abrió el programa resignado y con la voz quebrada: “El programa que hubiéramos empezado tirando manteca al techo, en realidad tiene a su vez una contracara que nos afecta mucho personalmente que es el estado de salud de una compañera, una amiga, una hermana para mí, que es Meche, a quien nombramos tanto cuando hablamos de Los escandalones, porque es la creadora de Los escandalones, la que es la cabeza detrás de todo lo que hemos hecho a lo largo de tantos años”.

Y siguió: “Hace seis años que hacemos esto y trabajamos juntos hace muchos más. Y somos amigos desde hace casi treinta años, es nuestra compañera de compañía teatral, de rutas y de viajes con el espectáculo que hacemos con Adri. Aparte trabaja en la producción de Intrusos aquí en América. Nos acompañó al 13 en su momento y volvió con nosotros en este regreso. Atraviesa un momento de salud muy delicado. La prueba más difícil que le ha tocado atravesar en su vida. Esta foto la sacamos en Jujuy el sábado al mediodía y cuando volvimos, Meche se descompuso. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en un estado crítico, en terapia intensiva, intubada, con respirador y luchando por su vida en este momento. Por eso queremos dedicarle este programa”.

Rodrigo compartió vacaciones, trabajo y cumpleaños con Mercedes

“Disculpen que lo arranquemos así, pero pedimos una cadena de oración por la salud de Meche, de nuestra amiga, de alguien que ha luchado con una dignidad que yo no conocí nunca en otra persona y que sigue luchando con esa dignidad por cada gota de aire que le falta. Meche está luchando por su vida y luchó toda la vida por su vida. Y a mí nunca me dio vergüenza, al contrario caminar la vida a su lado y darle como le hemos dado a todos los seres que la queremos. Y ella sobre todo se ha dado, porque ella es la que se dio la hermosa vida que, que tiene, pese a todas las adversidades, esa dignidad que la lleva adelante, con la frente en alto siempre. Meche la está peleando y por eso les pedimos que se sumen a una cadena de oración que salve su vida, porque en esas circunstancias se encuentra ahora”, cerró Lussich.

A su turno, Adrián, completamente conmovido, eligió hacer un poco más escueto: “Soy muy torpe para hablar de él en estos momentos, así que: fuerza, Meche, este programa es para vos. Este y todos los que siguen. Y estaremos juntos pronto, laburando como siempre. Vos acá, cagándonos a pedos, retándonos cuando nos equivocamos. Y bueno, y acompañándonos y dándonos mucha fuerza. Así que bueno, nosotros sabemos que somos parte de su vida, de todos sus mediodías. Y quisimos también que en este momento ustedes también sean parte de nuestras vidas, de lo que nos está pasando y que si Dios quiere, todo va a salir bien”.

Más tarde, ya al final de la jornada y fuera del aire, Rodrigo dedicó un emotivo posteo en sus redes acompañado por fotos que recorren la amistad de años con Meche: “Es martes, pero podría ser cualquier día, son las doce y cuarto de la noche. Ayer fue feriado, por lo tanto los días están un poco corridos y desdibujados, haciendo juego con el presente. Estás a pocos metros. Del otro lado de una puerta vaivén. Aquí aguardo y siento, espero, creo, rezo; para que luches un poco más, para que no te rindas. Vos sabés tanto de eso. Lo aprendiste y elegiste, te elegiste, podrías haberte echado a llorar. Elegiste torcer tu destino en cada partícula de aire, de ese aire que te fue faltando hasta llegar acá. Y sé que lo administraste tanto como pudiste. Y yo que he sido un quejoso toda la vida, un llorón, también he sido tu compañero, tu cómplice, tu marido platónico, tu peor es nada, tu amigo y tu hermano. Nos hemos reído mucho, y agradezco tanto a la vida que nos haya cruzado y nos haya unido”.

Adrián le dedicó una historia a Mercedes y eligió la foto que se tomaron en Jujuy durante el fin de semana (Instagram)

Para cerrar su posteo escribió: “Nunca sentí vergüenza de caminar a tu lado con la frente en alto porque vos nunca la sentiste. El que quiera que mire y siga su camino. En Nueva York me dijiste que te sentías más libre, menos mirada, porque allá cada uno anda como quiere y son tantos que ni se fijan. Caminamos esas calles con tanto estilo, dueños del mundo, libres los dos. Esas y otras, tantas otras, escenarios y pantallas. Voy a escribir mucho más sobre vos, y quiero leerte o que leas esto cuando te pongas bien porque tenés una fuerza que ni yo… ni muchos… Y saliste siempre adelante. Hoy te toca la más difícil de todas, y estás luchando como una leona, como lo hiciste toda la vida, con una dignidad que admiro y honro cada día. Estoy tan orgulloso de vos, hiciste tanto más por mí que yo por vos, que te prometo que todo el aire que me quede a mí será para gritar tan fuerte tu nombre que lo escuche hasta el maldito diablo que se encapricha en quitarte el tuyo. Luchá, seguí luchando hermanita, luchá, vos podés! Tuyo. Ro!"