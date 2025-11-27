Teleshow

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

La cantante relató cómo una actitud del futbolista cambió el rumbo de su encuentro con el músico brasileño en la habitual cita italiana de 1990

Valeria Lynch contó una anécdota con Diego Maradona y el músico brasileño Toquinho (Video: Otro día perdido. El Trece)

La cantante Valeria Lynch revivió una de sus historias más singulares junto a Diego Maradona, enmarcada en el Festival de San Remo de 1990. En una entrevista televisiva con Mario Pergolini, la cantante recordó con humor y asombro el revuelo que causó la presencia del futbolista en el evento, así como la inesperada reacción de Maradona ante una situación con el músico brasilero Toquinho.

“De Maradona tengo unas historias divinas con el Diego...”, introdujo Lynch, dejando entrever la cercanía y la cantidad de anécdotas compartidas con el astro del fútbol. La artista reveló que Diego Maradona se autoproclamó "padrino de mi segundo hijo”. Sin embargo, aclaró que nunca llegó a ejercer ese rol de manera formal: “Nunca apareció. No, fue... ¿Viste el Diego? Nunca aparecía. El tío era el Diego. Lo tenías que tomar o no, porque era así. Lo conozco hace mil porque era fanático mío. Entonces, venía a todos los shows que podía”.

A la hora de elegir una anécdota, el episodio se traslada al año 1990, cuando Valeria Lynch fue invitada a cantar, nada más y nada menos que al prestigioso Festival de San Remo, en Italia. En esa época Diego Maradona vivía su mejor época como jugador del Nápoli y se preparaba para el mundial que se disputaría en dicho país.

Valeria Lynch y Diego Maradona
Valeria Lynch y Diego Maradona en el Festival de San Remo (Foto: Instagram @cada_dia.mas_valeriatuc)

La magnitud del evento quedó clara al enumerar a los artistas presentes: “Estaban Ray Charles, Tina Turner, Liza Minnelli, Rod Stewart, todos ellos, grandes figuras de la música”.

En ese contexto internacional, se produjo la llegada de Maradona a San Remo que no pasó desapercibida, fue un suceso. “Diego me dijo ‘Te voy a ver al Hotel Palafiori, de San Remo. El revuelo que se armó... Iba Diego con las nenas, con Dalma, con Gianinna, que era una bebé, y también con Claudia. Me va a ver, llega una hora tarde, el festival no empezaba, ¿viste? Esas cosas de loco que hacía Diego”, relató Lynch, subrayando el carácter imprevisible del futbolista, tan característico.

Diego Armando Maradona durante su
Diego Armando Maradona durante su etapa gloriosa en el Napoli de Italia (Alessandro Sabattini/Getty Images)

La anécdota tomó un giro particular con la aparición de un músico brasileño al que Lynch admiraba muchísimo. “Yo había estado con Toquinho, porque él también estaba en el festival. De pronto lo veo aparecer y le digo: 'Toquinho, soy una cantante argentina, me gustaría tener una foto con vos’. Y él me ninguneó muy mal: ‘Sí, sí, después, después’”, confesó la artista, quien se sintió más que decepcionada por la actitud distante y fría del músico.

La situación se intensificó cuando irrumpió en la historia Diego Armando Maradona irrumpe en el camarín de Lynch: “Yo estaba arreglándome, entra Diego al camarín y me saluda. Y Toquinho aparece por arriba”. Al ver a Maradona, el brasileño no ocultó su entusiasmo y le gritó al astro: “¡Diego, Diego, te amo!”. El futbolista, fiel a su estilo, respondió: “Ahora voy, ahora voy”.

Toquinho y Vinicius en pleno
Toquinho y Vinicius en pleno esplendor de sus carreras

Valeria Lynch aprovechó el momento para contarle a Maradona lo ocurrido con el cantante brasileño: “Vos sabés que mal que me trató”. El futbolista, lejos de dejar pasar la situación, tomó una decisión inesperada. “En ese momento Diego, le dice a su asistente: ‘A Toquinho no lo vemos en toda la noche’”, relató Lynch, sorprendida por la reacción de Maradona. Valeria siguió contando: “Yo casi me muero, ¿entendés? Me quería matar... y le digo: ‘No, Diego, andá, salúdalo’... Toquinho lo perseguía y él se fue”.

La cantante concluyó su relato con una sonrisa, dejando en claro que el comportamiento imprevisible y carismático de Maradona marcó cada encuentro: la esencia de su personalidad quedaba patente en cada gesto inesperado.

