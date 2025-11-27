La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El conductor reaccionó en su programa luego de que la modelo dijo que tenía un "presupuesto" para dar entrevistas (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

En Otro día perdido (Eltrece), Mario Pergolini repasa con su humor característico la actualidad. Por supuesto que no iba a dejar pasar los dichos de Pampita acerca de que solo iría a su programa si le pagan. Y el conductor no lo dejó pasar.

“¿Vos irías a programa de Pergolini? ¿Fuiste invitada?“, le preguntó el periodista Nahuel Saa a la modelo en un evento mientras recordaba la visita de la China Suárez con Mauro Icardi al ciclo del conductor. “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada”, se sinceró. “Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”, explicó su postura a la hora de conceder entrevistas.

Luego de que Rada y Laila Roth, también integrantes del ciclo de Pergolini, bromearon sobre las exigencias que la animadora podía tener para visitar su programa, Pergolini ironizó sobre sus dichos. “¿Esto lo dijo en serio?“, lanzó, risueño. ”Pero Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. No sabía que tenías un presupuesto para los programas", comentó.

“Por ahí podemos hacer una excepción, hacemos una vaquita y ponemos un poquito de plata cada uno”, sumó Laila. “¿Para Pampita? Ok, ok", acotó Mario. “Podemos pasar la gorra. Yo hago magia, Laila hace unos chistes y Mario puede conducir el evento. Quiero decirte, Pampita, que nosotros con Laila no tenemos presupuesto para venir acá”, agregó Rada.

“¿Alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Se sabe?“, preguntó el conductor. ”¿No sabés de cuánto estamos hablando?“, insistió, momento en el que el comediante, tentado, huyó de la situación. ”Sí, lo sé, pero no me animo a decirlo", concluyó.

Unos días antes, Yanina Latorre en SQP (América) le había bajado el pulgar a la animadora de Los 8 escalones: “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”.

Lizardo Ponce contó la experiencia que tuvo cuando Pampita visitó La Casa, el canal de streaming en el que participa: “Es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streamings también. No tengo la cifra, pero cobra muy bien. Me acuerdo del momento de Punta del Este, que era cuando recién arrancamos nosotros, la ofrecieron como invitada y ella dijo ‘mirá, yo aquí estoy trabajando, vengo de vacaciones y a trabajar”, recordó el influencer quien enfatizó que el cobro “valió cada dólar de nuestro canal”.

“Para pagarle en dólares a una persona para que venga tenés que facturar muchísimo dinero como canal”, señaló Fede Popgold, también panelista del programa. “No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra 10 mil dólares”, dijo por su parte.

“Ya de por sí lo doy todo, pero si Susana me pone 11, 12, 15, 20 lucas, boluda, me dejo prostituir ahí arriba”, lanzó Yanina, jocosa. “¡Mirá si Pergolini le va a pagar! Va gente grosísima", se despachó, en pleno debate.

La conductora explicó su postura a la hora de elegir los lugares a donde concede entrevistas. “Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota”, fundamentó.

“Hay que analizar el negocio de cada uno. Evidentemente, a ella le sirve esto y yo la respeto igual, que pida lo que quiera”, siguió Popgold. “Es tan un negocio que te volvés un poco fría, porque cuando fue lo de Susana, no abrió la boca y todo lo que dijo fue ‘no, no, no’. Susana estaba odiada”, recordó, sobre la visita que la animadora de Los 8 escalones dio después del divorcio de Roberto García Moritán en el living de la diva.