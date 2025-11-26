Teleshow

El fuerte cuestionamiento de Yanina Latorre por la decisión de Pampita de cobrar por las entrevistas: “Te volvés fría”

La modelo contó por qué decidió “tarifar” las visitas a los programas y la conductora de SQP la criticó

La modelo se refirió a su decisión de “tarifar” las entrevistas que concede y la conductora de SQP la cuestionó con dureza (Video: SQP/ América)

Pampita es una de las figuras más convocantes del espectáculo. La conductora contó en una entrevista con Nahuel Saa su decisión de cobrar las entrevistas que le ofrecen, una decisión que valió el cuestionamiento de Yanina Latorre en SQP (América).

“¿Vos irías a programa de Pergolini? ¿Fuiste invitada?“, le preguntó el periodista a la modelo en un evento mientras recordaba la visita de la China Suárez con Mauro Icardi a Otro día perdido (Eltrece). “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada”, se sinceró. “Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”, argumentó.

“Pará, pará. Vos fuiste el otro día a lo de Mirtha, pero fue por un chivo, no es que te pagan la fortuna que tira esta”, le consultó Yanina a Ximena Capristo. “Cada uno pide el cachet que puede”, opinó la panelista, quien se mostró a favor de Carolina, a diferencia de la animadora del ciclo. “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”, aseguró.

“¡Mirá si Pergolini le va
“¡Mirá si Pergolini le va a pagar! Va gente grosísima", lanzó Yanina Latorre sobre la decisión de Pampita de cobrar por las entrevistas (SQP/ América)

Lizardo Ponce contó la experiencia personal que tuvo cuando Pampita visitó La Casa, el canal de streaming en el que participa: “Igual, voy a decir algo, es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streamings también. No tengo la cifra, pero cobra muy bien. Me acuerdo del momento de Punta del Este, que era cuando recién arrancamos nosotros, la ofrecieron como invitada y ella dijo ‘mirá, yo aquí estoy trabajando, vengo de vacaciones y a trabajar”, recordó el influencer quien enfatizó que el cobro “valió cada dolar de nuestro canal”.

“Para pagarle en dólares a una persona para que venga tenés que facturar muchísimo dinero como canal”, señaló Fede Popgold. “No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra 10 mil dólares”, dijo por su parte.

“Ya de por sí lo doy todo, pero si Susana me pone 11, 12, 15, 20 lucas, boluda, me dejo prostituir ahí arriba”, lanzó Yanina, jocosa. “¡Mirá si Pergolini le va a pagar! Va gente grosísima", se despachó, en pleno debate.

“Es tan un negocio que
“Es tan un negocio que te volvés un poco fría, porque cuando fue lo de Susana, no abrió la boca y todo lo que dijo fue ‘no, no, no’. Susana estaba odiada”, afirmó la conductora del ciclo de América

En el ciclo recordaron que los invitados a los programas suelen cobrar lo que se conoce como el “bolo de actores”. “Obviamente que uno puede ir por un bolo de actores, por un chivo o por la fortuna que le pagan seguramente a Pampa”, opinó Majo Martino, al mismo tiempo que Capristo siguió firme en su postura. “A mí me genera un gasto ir a un programa y dejar al pibe con la niñera”, señaló.

La conductora explicó su postura a la hora de elegir los lugares a donde concede entrevistas. “Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota”, fundamentó.

“Hay que analizar el negocio de cada uno. Evidentemente, a ella le sirve esto y yo la respeto igual, que pida lo que quiera”, siguió Popgold. “Es tan un negocio que te volvés un poco fría, porque cuando fue lo de Susana, no abrió la boca y todo lo que dijo fue ‘no, no, no’. Susana estaba odiada”, recordó, sobre la visita que la animadora de Los 8 escalones dio después de divorcio de Roberto García Moritán en el living de la diva.

“El bolo de actores es de 150 lucas”, terminaron detallando sobre cuánto es el cobro para cualquier figura que asiste a un ciclo de TV, provocando la inmediata reacción de Yanina: “¡Por eso Pampita no sale de la casa!”.

