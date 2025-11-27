Teleshow

Homero Pettinato se sinceró sobre Sofía Gonet y no descartó una reconciliación: “Nos amamos con La Reini”

El hijo de Roberto Pettinato sorprendió al confesar que aún siente cariño por su expareja y dejó abierta la posibilidad de retomar la relación

Guardar
Homero Pettinato se sinceró sobre su relación con Sofía Gonet y reavivó rumores de reconciliación en la televisión (Video: Instagram)

Homero Pettinato volvió a hablar públicamente de su vínculo con Sofía “La Reini” Gonet y sorprendió con un nivel de honestidad que reavivó las versiones de reconciliación. En un móvil con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), el hijo de Roberto Pettinato no solo negó algunas versiones que circularon sobre su convivencia, sino que también se sinceró sobre los sentimientos que aún mantiene por su expareja.

“Eso hay que desmentirlo. Yo cociné ribs y ella se emocionó mucho esa vez porque cociné tres gustos diferentes. Una me salió terriblemente mal, pero no es que cocinábamos juntos. Que no mienta”, dijo entre risas, bajándole el tono a los picantes relatos que Sofía había contado semanas atrás en MasterChef Celebrity (Telefe).

Pero el clima cambió cuando la cronista lo enfrentó con la declaración más fuerte de Gonet: que volvería con él. Ante la pregunta directa —“¿Vos volverías con ella?”—, Homero respiró hondo y dejó salir una confesión que nadie esperaba: “Ay, no sé. A mí lo que me cuesta mucho es exponerlo. Pero te digo la verdad: siempre volverías con una persona que amás, realmente”.

El hijo de Roberto Pettinato
El hijo de Roberto Pettinato negó versiones sobre su convivencia con Sofía Gonet y aclaró detalles de su vínculo

Enseguida amplió: “Nos amamos. No guardo rencores por lo del video, ya está. Ella es impulsiva, como dice siempre, y lo que hizo ya pasó”. Aunque aclaró que no quiere repetir viejos errores: “Volver a algo que no funcionó no está tan bueno si no se hacen esfuerzos y trabajos para llevarse mejor. Y si encaráramos otra etapa, a mí me gustaría que fuera perfil bajo, amar en la vida privada. Con las redes es muy difícil, te re bardean, todo es ‘no la merecés’”. Así, sin negarlo y sin confirmarlo, Pettinato dejó la puerta abierta.

Días atrás, Homero ya había sorprendido en Faltan Varones (Olga), tras escuchar la emotiva anécdota de amor de Oscar Mediavilla y Patricia Sosa. “Una historia muy linda que quiero que la compartas. Que es con Patricia. La historia de cuando iban a divorciarse”, comentó Pedro Alfonso para darle el pie al productor, que estaba como invitado, para que contara su relación con la cantante.

El emotivo recuerdo de Oscar Mediavilla y Patricia Sosa inspiró a Homero Pettinato a expresar sus sentimientos por su exnovia (Video: Instagram)

Acto seguido, Oscar recordó: “Ese día no fue un día bueno, porque yo abrí la camioneta mía y me cag... una paloma, por ejemplo. Le mandé con la franela, o sea que hice una... Y fui así y con un ramo de flores. Y cuando llegué, ella me dijo: ‘¿Y qué es el ramo de flores?’. Le dije: ‘Esto es por todos los años que fuimos felices’. Yo sé que ustedes...”. Fue entonces cuando Homero Pettinato interrumpió al invitado y afirmó de forma exagerada en voz alta: “No, tengo que volver con mi ex. Yo sé lo que significa esto. Eso es lo que me está queriendo decir él”.

Inmediatamente, sus compañeros buscaron frenar su impulso al grito de: “No, no, no”. Sin embargo, uno de los panelistas se puso del lado del joven: “Yo te banco. Mandale un mensaje”. Mientras intentaba tomar su teléfono, algunos de sus compañeros buscaron detenerlo y forcejearon con él. “Ya, por favor. Por los años, por los cinco meses que fuimos felices. No me toquen”, expresó entre gritos Pettinato, desesperado por contactar a La Reini.

Entre risas, uno de sus compañeros lanzó un irónico comentario, refiriéndose a uno de los argumentos de la joven para terminar la relación: “Decile que ya no hay ratas en la casa”. Sin embargo, en el otro extremo, otro de los panelistas lo desalentó y dijo: “No, porque después nos lo fumamos nosotros”. Para cerrar, Alfonso culpó a Mediavilla por la descontrolada situación: “Todo es por culpa de Oscar”, dijo el actor entre risas, después del escándalo actuado por Homero.

Temas Relacionados

Homero PettinatoSofía Gonet

Últimas Noticias

Yanina Latorre se emocionó al aire al recordar a su papá: “Hoy sería su cumpleaños y estoy angustiada”

La panelista, sensibilizada, compartió en LAM el motivo especial de la fecha. El momento

Yanina Latorre se emocionó al

Nath Aponte, la semifinalista de La Voz Argentina, será telonera de Shakira en Paraguay: así lo anunció

La cantante paraguaya, reconocida por su paso en el reality musical, fue elegida por la propia artista para abrir sus conciertos en Asunción. Su reacción

Nath Aponte, la semifinalista de

Cris Morena opinó del romance de la China Suárez y Mauro Icardi: “A ella la quiero mucho”

La productora de Margarita visitó el ciclo de streaming Sería increíble en donde se refirió al apoyo que le dio la actriz en el duelo por la muerte de su nieta y el vínculo que las une

Cris Morena opinó del romance

La foto de Pedro Rosemblat que Lali Espósito compartió para festejar el lanzamiento del vinilo de su último álbum

La cantante celebró la presentación de “No vayas a atender cuando el demonio llama” en formato disco de vinilo

La foto de Pedro Rosemblat

Un ex Gran Hermano invitó a Cami Mayan a tomar un café y tendrán una cita: de quién se trata

El exparticipante del reality le hizo una romántica propuesta a la influencer durante un programa de streaming, desatando una ola de especulaciones sobre el posible nuevo ship del año

Un ex Gran Hermano invitó
DEPORTES
Malas noticias para River Plate

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

Con el triunfo de Tigre, se completó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura: el cronograma completo

Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

La actividad de los tenistas argentinos en Sudamérica: dos festejaron en Temuco y otros dos en Bogotá

Jugó en la selección de Alemania, fue transferido por más de USD 60 millones y suena para reforzar al Inter Miami de Messi

TELESHOW
Valentina Cervantes renunció a MasterChef

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity para volver con Enzo Fernández y sus hijos: su llanto en la despedida

Yanina Latorre se emocionó al aire al recordar a su papá: “Hoy sería su cumpleaños y estoy angustiada”

Nath Aponte, la semifinalista de La Voz Argentina, será telonera de Shakira en Paraguay: así lo anunció

Cris Morena opinó del romance de la China Suárez y Mauro Icardi: “A ella la quiero mucho”

La foto de Pedro Rosemblat que Lali Espósito compartió para festejar el lanzamiento del vinilo de su último álbum

INFOBAE AMÉRICA

Miles de cubanos permanecen sin electricidad,

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras

El misterio de Fort St. Louis: cómo un asentamiento que perdió Francia en Texas cambió la historia