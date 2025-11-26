Teleshow

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

La artista expresó su gratitud y alegría tras confirmar que participará en los shows de una artista internacional en el Estadio Centenario de Montevideo. De quién se trata

Guardar
Meri Deal, nacida en Montevideo
Meri Deal, nacida en Montevideo en 1996, se consolida como una de las voces jóvenes de la música uruguaya

Meri Deal está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. La cantante uruguaya, que en las últimas semanas estuvo en el centro de la escena por los rumores de romance con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, anunció entre lágrimas y emojis de emoción que será la telonera de Shakira en su Uruguay natal.

“Me tiemblan las manos mientras escribo esto, siento una emoción tan grande que no me entra en el pecho”, escribió en un extenso texto que acompañó con una placa negra en Instagram. Allí contó que desde que tenía seis años la colombiana fue su gran referente: el primer disco que le regalaron fue de Shakira y, según recordó, se lo “quemó” de tanto escucharlo, soñando con escenarios y micrófonos cuando todavía era una nena, sin saber el futuro que le esperaba.

Meri Deal será la telonera
Meri Deal será la telonera de Shakira en los conciertos del 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo

Ese sueño de infancia tendrá fecha y lugar: Meri reveló en el comunicado que será la encargada de abrir los shows de Shakira del 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo. “Voy a abrirle el show a Shakira en Uruguay, todavía no lo termino de procesar”, confesó en el posteo, sin poder creer que esa fantasía que repitió tantas veces en su cabeza finalmente se transformó en realidad.

La artista aseguró que siente que viene “manifestando” este momento desde siempre, desde aquel primer día en que escuchó a la autora de “Antología” y decidió que quería dedicarse a la música. “Ahora acá estoy, con este sueño hecho realidad”, celebró, y prometió que en esas noches dejará todo arriba del escenario: “Es un honor enorme, un antes y un después. Voy a dar lo mejor de mí y un poquito más”.

En su mensaje también agradeció a su público por acompañarla en cada paso de su carrera y por hacer que todo lo que está viviendo “tenga sentido”. Y reservó un párrafo especial para la colombiana: le dio las gracias por la oportunidad “tan grande” y por su “generosidad con las mujeres”, dejando en claro lo que significa para ella compartir cartel con una de las figuras más influyentes de la música latina. “Felicidad y agradecimiento absoluto. Nos vemos el 3 y 4 de diciembre en el Centenario”, remató.

La cantante uruguaya Meri Deal
La cantante uruguaya Meri Deal cumplirá su sueño de infancia al compartir escenario con Shakira, su máxima referente musical

Nacida en Montevideo en 1996, Meri se hizo conocida como cantante de Toco Para Vos, la banda de cumbia pop que arrasó en Uruguay y Argentina con temas como Hasta la luna y Solo necesito. En ese grupo también estaba su primo Bautista Mascia, quien fue ganador de Gran Hermano en la temporada 2023/2024.

En 2019 dio un salto enorme cuando abrió el show de Ed Sheeran en el mismo Estadio Centenario, ya como solista. Desde hace dos años vive en México, donde encontró el circuito musical para seguir creciendo y consolidar su proyecto propio.

En paralelo a su carrera, la artista fue noticia recientemente por su vida sentimental: fue vista muy cerca de Franco Colapinto en una discoteca de Ciudad de México, después del Gran Premio de Fórmula 1, en un VIP donde también estaba Bizarrap. Las imágenes dispararon versiones de romance, aunque ella prefiere mantener su vida privada lejos del ruido mediático y no habló al respecto.

Hoy, el foco vuelve a estar puesto en lo que más le importa: la música. Y, a días de subirse al escenario antes de Shakira, Meri Deal lo resume con una frase que la atraviesa por completo: este show no es solo un trabajo más, es el cumplimiento de un sueño que la acompaña desde la infancia y que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Temas Relacionados

Meri DealFranco ColapintoShakira

Últimas Noticias

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

La conductora mostró su furia cuando uno de los competidores del reality no reaccionó ante uno de sus famosos temas

El enojo de Wanda Nara

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

Walter Santiago, exparticipante de Gran Hermano, inició su participación en el ciclo de Eltrece con declaraciones que sorprendieron al público y un objetivo claro: perder diez kilos en un mes

Alfa debutó en Cuestión de

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

Los participantes tuvieron el desafío de ingresar a buscar los productos para cocinar con los ojos vendados y la única ayuda de un compañero. El video

Caos en el mercado de

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

El cantante venezolano compartió un video en el que detalla el incómodo episodio vivido en un vuelo, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y pidiendo una disculpa pública por el trato recibido

El Puma Rodríguez realizó un

El encuentro de Ibai Llanos con Bizarrap y Daddy Yankee antes de su histórico show en en el Estadio Bernabéu

El streamer español vivió un encuentro único junto a los artistas antes de presentarse en un evento de la NFL en Madrid, donde conversaron sobre música, anécdotas y la previa de uno de los eventos más comentados del año

El encuentro de Ibai Llanos
DEPORTES
El extravagante tratamiento al que

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

El encuentro de Ibai Llanos con Bizarrap y Daddy Yankee antes de su histórico show en en el Estadio Bernabéu

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro