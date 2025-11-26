La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Meri Deal, nacida en Montevideo en 1996, se consolida como una de las voces jóvenes de la música uruguaya

Meri Deal está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. La cantante uruguaya, que en las últimas semanas estuvo en el centro de la escena por los rumores de romance con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, anunció entre lágrimas y emojis de emoción que será la telonera de Shakira en su Uruguay natal.

“Me tiemblan las manos mientras escribo esto, siento una emoción tan grande que no me entra en el pecho”, escribió en un extenso texto que acompañó con una placa negra en Instagram. Allí contó que desde que tenía seis años la colombiana fue su gran referente: el primer disco que le regalaron fue de Shakira y, según recordó, se lo “quemó” de tanto escucharlo, soñando con escenarios y micrófonos cuando todavía era una nena, sin saber el futuro que le esperaba.

Meri Deal será la telonera de Shakira en los conciertos del 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo

Ese sueño de infancia tendrá fecha y lugar: Meri reveló en el comunicado que será la encargada de abrir los shows de Shakira del 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo. “Voy a abrirle el show a Shakira en Uruguay, todavía no lo termino de procesar”, confesó en el posteo, sin poder creer que esa fantasía que repitió tantas veces en su cabeza finalmente se transformó en realidad.

La artista aseguró que siente que viene “manifestando” este momento desde siempre, desde aquel primer día en que escuchó a la autora de “Antología” y decidió que quería dedicarse a la música. “Ahora acá estoy, con este sueño hecho realidad”, celebró, y prometió que en esas noches dejará todo arriba del escenario: “Es un honor enorme, un antes y un después. Voy a dar lo mejor de mí y un poquito más”.

En su mensaje también agradeció a su público por acompañarla en cada paso de su carrera y por hacer que todo lo que está viviendo “tenga sentido”. Y reservó un párrafo especial para la colombiana: le dio las gracias por la oportunidad “tan grande” y por su “generosidad con las mujeres”, dejando en claro lo que significa para ella compartir cartel con una de las figuras más influyentes de la música latina. “Felicidad y agradecimiento absoluto. Nos vemos el 3 y 4 de diciembre en el Centenario”, remató.

La cantante uruguaya Meri Deal cumplirá su sueño de infancia al compartir escenario con Shakira, su máxima referente musical

Nacida en Montevideo en 1996, Meri se hizo conocida como cantante de Toco Para Vos, la banda de cumbia pop que arrasó en Uruguay y Argentina con temas como Hasta la luna y Solo necesito. En ese grupo también estaba su primo Bautista Mascia, quien fue ganador de Gran Hermano en la temporada 2023/2024.

En 2019 dio un salto enorme cuando abrió el show de Ed Sheeran en el mismo Estadio Centenario, ya como solista. Desde hace dos años vive en México, donde encontró el circuito musical para seguir creciendo y consolidar su proyecto propio.

En paralelo a su carrera, la artista fue noticia recientemente por su vida sentimental: fue vista muy cerca de Franco Colapinto en una discoteca de Ciudad de México, después del Gran Premio de Fórmula 1, en un VIP donde también estaba Bizarrap. Las imágenes dispararon versiones de romance, aunque ella prefiere mantener su vida privada lejos del ruido mediático y no habló al respecto.

Hoy, el foco vuelve a estar puesto en lo que más le importa: la música. Y, a días de subirse al escenario antes de Shakira, Meri Deal lo resume con una frase que la atraviesa por completo: este show no es solo un trabajo más, es el cumplimiento de un sueño que la acompaña desde la infancia y que promete marcar un antes y un después en su carrera.