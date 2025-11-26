Teleshow

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

A horas del despliegue de los galardones que reconocen al rubro televisivo, el periodista se sinceró sobre su postura de la convocatoria y, además, se refirió a un eventual encuentro con Luis Ventura

Guardar
Luego del reconocimiento a Intrusos en la última edición de los galardones, Jorge Rial se refirió a su posible presencia en la gala y, además, comentó qué le parecían las nuevas convocatorias a otros rubros (Intrusos - América)

A horas del esperado regreso de los Premios Martín Fierro de Cable 2025, la tensión y la expectativa se sienten en cada rincón de la televisión argentina. Más de 35 ternas y una larga lista de figuras, ciclos y producciones aguardan la gala que, esta noche, volverá a ser punto de encuentro, competencia y emoción. Entre los nombres que acaparan las miradas asoma el de Jorge Rial, histórico conductor y referente del periodismo de espectáculos, que este año compite con su programa Argenzuela. En la previa, su posible aparición en la fiesta y la chance de cruzarse con viejos y actuales colegas no dejaron de ser tema de conversación. El propio Rial, sin vueltas, dio su postura en diálogo con Intrusos (América), en una nota en donde no faltaron ironías, recuerdos, sinceridad y algún tiro por elevación.

La charla comenzó con cierto aire de celebración: Pablo Layús, panelista del ciclo, le transmitió las felicitaciones a Rial por la reciente victoria de Intrusos, el programa creado por el periodista, como mejor programa de espectáculos en los Martín Fierro Latino entregados el domingo pasado. “Felicitaciones. Llegó nomás”, lanzó Layús, en referencia al premio recibido por el histórico equipo.

Fiel a su tono, Rial devolvió la gentileza. “No, felicitaciones a ustedes, que ganaron Martín Fierro, boludo”. Cuando Layús insistió en adjudicarle crédito como padre de la criatura televisiva, Rial aclaró: “No, bueno, sí, igual llamé a los chicos por privado para felicitarlos y todo. Me alegró mucho”. El periodista confirmó así que, aunque desde otro lugar, sigue pendiente del recorrido de su creación y mantiene lazos, a veces a distancia, con quienes la sostienen día a día. El panelista reveló entonces que el periodista había felicitado en privado al equipo ganador, pero que como todo en Intrusos termina saliendo al aire, sus mensajes no fueron tan “secretos” después de todo. “Entonces, ya se oía, por eso no le puse todo, por eso me cuidé de dejar los mensajes y todo, porque después me queman esto”, confesó Rial, divertido ante la situación.

Rial, quien formó parte de
Rial, quien formó parte de la historia del ciclo, celebró el reconocimiento que obtuvieron luego de 25 años (Instagram)

Consultado sobre si le sorprendió el galardón, el exconductor fue directo: “No, me parece que finalmente y después de tanto tiempo empiezan a reconocer las cosas. Y creo que también ya no le queda nadie más para darle premio. Entonces, ya es inevitable, era inevitable darle un premio a Intrusos. Para mí había que dárselo hace mucho a Intrusos. Hace mucho tiempo que se lo merece. 25 años, boludo, no hay más programas como ese. Así que nada, me alegra mucho”.

Pero Rial no ocultó cierta crítica hacia los premios y rememoró los tiempos en que el Martín Fierro premiaba a la televisión abierta, cable y radio en una sola gala. “A mí me gustaría que el Martín Fierro vuelva a ser lo que era antes, que era televisión abierta, cable, radio. Me parece que se desvirtúa con tantas cosas. A mí no me gusta tanto”, lamentó.

El momento emotivo llegó al recordar la reacción de Daniel Ambrosino, panelista histórico de Intrusos, al recibir el premio. “Dani se emociona por cualquier cosa. Dani, lo conozco hace 25 años, te llora por todo”, bromeó Rial, dejando en claro el afecto y la confianza que se forjaron a lo largo de tantos años de televisión compartida.

"Me parece que hay más
"Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción con Ventura", expresó el periodista ante la posibilidad de asistir a la ceremonia (Instagram)

La pregunta de rigor era si Jorge asistiría a la gala y todo lo que ello implica en términos de reencuentros o posibles roces con otros personajes del ambiente, como Luis Ventura, con quien lleva una larga enemistad luego de años de compartir proyectos. Rial, en su estilo, fue esquivo: “No sé todavía, lo estoy definiendo. No lo sé, de verdad”, insistió, sumando así incertidumbre y expectativa al posible cruce televisivo. Layús presionó: “¿Qué falta para saber si va o no?”. Pero Rial se mantuvo en la indefinición: “No lo sé”.

El clima de show mediático se intensificó cuando el periodista admitió: “Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción con Ventura, con todo. Que la verdad, a mí me parece lo menos importante. Porque ¿qué se cree? ¿Que nos vamos a agarrar a piñas, que vamos a decir algo? Nos vamos a saludar”.

El resultado final, la foto de los ganadores y la presencia de Rial en la gala siguen en suspenso. En el aire queda la promesa de una noche de emociones, reencuentros históricos y la certeza de que los Martín Fierro, año a año, siguen siendo el escenario donde la televisión argentina se mira a sí misma, debate su historia y celebra lo mejor de su industria con todos sus matices y pasiones.

Temas Relacionados

Jorge RialIntrusosLuis VenturaMartín FierroMartín Fierro de Cable 2025Martín Fierro Latino 2025APTRA

Últimas Noticias

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Claudia Villafañe habló del éxito de la serie, sus propios desafíos con la maternidad y los recuerdos familiares que le generó una de las ficciones más comentadas del año

Dalma Maradona contó por qué

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

Sofía Solá se animó a rankear las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistarla

La hija de Maru Botana

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

En pleno apogeo artístico y popular, el grupo liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas afronta rumores de distanciamiento, mientras proyecta su música hacia España

El sorpresivo anuncio de Miranda!

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

La actriz se animó a contar los planes a futuro que tiene con el delantero del Galatasaray y también se refirió a la polémica por una cartera Louis Vuitton y la supuesta competencia con las hijas del deportista

La China Suárez contó si

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

La ex Gran Hermano pasó por el quirófano para someterse a un aumento de busto y salió al cruce de la catarata de comentarios negativos

Flor Regidor respondió a las
DEPORTES
La dramática confesión del “Popeye

La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

TELESHOW
Dalma Maradona contó por qué

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Bolivia llamó

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz

Quedan pocos tiburones en las costas del Pacífico Oriental: un estudio alerta por la sobrepesca en áreas protegidas

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo