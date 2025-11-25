Teleshow

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

El conductor, muy divertido, reaccionó al error de la esposa de un participante que se encontraba en la tribuna. El momento

Con mucho humor, el conductor reaccionó al error de una las espectadoras de su tribuna (Video: ¡Ahora caigo!/ Eltrece)

El estudio de ¡Ahora caigo! se transformó en escenario de un divertido momento inesperado cuando Darío Barassi, conductor del popular ciclo de de El Trece, pidió a una espectadora confundida que abandonara la tribuna tras ser llamado por el nombre de Guido Kaczka. El episodio reflejó el tono lúdico y la espontaneidad que caracterizan al programa del animador.

Todo comenzó cuando Eduardo, uno de los participantes, agradeció a Gladys, la espectadora que lo acompañaba. En ese instante, la mujer saludó efusivamente al conductor, pero lo llamó “Guido”. Barassi, fiel a su estilo, se acercó a la tribuna y, entre risas, le dijo: “Señora, le voy a pedir, por favor, que se vaya de mi programa”. El conductor acompañó el pedido con gestos teatrales y añadió: “Acompáñenme, señora, un placer, yo le ayudo a bajar”.

Lejos de incomodarse, Gladys respondió con humor y confesó su admiración por el conductor. Barassi le ofreció una nueva oportunidad para recordar su nombre, pero los nervios la traicionaron y volvió a equivocarse: “Mario Barassi”. El presentador insistió: “No es ni Guido, ni Mario. Última oportunidad, vos podés”. Finalmente, la espectadora acertó y exclamó: “Darío, te amo”, lo que desató la ovación del público y las risas generalizadas en el estudio.

Días antes, Barassi protagonizó otro episodio similar cuando intentó “echar” al hermano de una participante por su parecido físico con él. Durante la presentación de Abril, una joven que estudia criminalística, el conductor notó la presencia de un joven en la tribuna y bromeó: “Estoy odiado con ese gordo que es igual a mí. Hay un gordo que es igual a mí. Hay que sacarlo ya”.

Tras acercarse y confirmar que se trataba del hermano de la concursante, Barassi continuó con la broma: “Bueno mi amor, te vamos a matar y después tu hermana estudiará qué pasó”. Luego de unos minutos de humor, el conductor permitió que el joven regresara a su lugar.

La dinámica de Ahora caigo se apoya en la capacidad de Barassi para generar momentos de humor y sorpresa, llevando la interacción con el público y los participantes más allá de la competencia. El programa se consolidó como un espacio donde lo inesperado y las risas conviven, gracias a la impronta del conductor y la complicidad de quienes asisten al estudio.

No solo los episodios cómicos marcan el ritmo del ciclo. En emisiones recientes, el programa también ha dado lugar a historias personales que conmueven tanto a Barassi como a la audiencia. Tal fue el caso de Ariel, un joven barbero que relató su paso por el seminario, su cambio de religión y su vida junto a su esposa Sol, sorprendiendo al conductor con la singularidad de su recorrido vital.

Durante otra emisión de ¡Ahora caigo!, Darío Barassi apareció con una imagen renovada, utilizando un peinado y vestimenta distintos de los habituales. El conductor del ciclo eligió para esa jornada una chaqueta roja, camisa blanca y pantalón oscuro, lo que provocó comentarios y bromas.

En medio del episodio y al notar el interés de quienes estaban presentes, el conductor preguntó: “¿Quieren ver?”, obteniendo aplausos. Explicó que la decisión de cambiar su estilo respondía a motivos personales y a la intención de modificar la dinámica del programa, expresando que buscaba “renovar la energía en el estudio” y sorprender.

El cambio de Barassi se hizo visible en plataformas digitales oficiales, donde se difundieron fragmentos en los que el conductor respondía a los comentarios del público sobre su aspecto. La emisión también sumó invitados que participaron en desafíos y bromas, integrando el nuevo look de Barassi dentro de la dinámica humorística de la noche.

