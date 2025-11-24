Pampita contó qué artista le gustaría que la interpretara en una serie sobre su vida: “Me encanta”

¿Pampita tendrá su serie?

Pampita Ardohain, reconocida modelo y conductora argentina, sorprendió al público al revelar a quién elegiría para interpretarla en una posible serie biográfica sobre su vida. Durante su participación la semana pasada en el programa de streaming Sería Increíble, conducido por Nati Jota en Olga, Pampita se inclinó sin dudar por la cantante y actriz Emilia Mernes como su favorita para encarnar su historia en la pantalla.

Al ser consultada sobre quién podría representarla en una biopic, Pampita recibió tres opciones: Tefi Russo, Emilia Mernes y Luli Fernández. Sin titubear, expresó su preferencia: “Emilia, me encanta. Emilia haciendo de Pampi, ojos oscuros, ¿sabés qué? Me representaría re bien”. La elección generó risas en el estudio y la propia Ardohain bromeó sobre la posibilidad de que una plataforma de streaming se interese en el proyecto.

El interés de plataformas de streaming en la vida de Pampita se ve limitado por la complejidad de los derechos de autor.

La concreción de una serie biográfica sobre su vida, sin embargo, no resulta sencilla. Pampita reconoció que, aunque ha recibido propuestas para llevar su historia a la pantalla, existen obstáculos legales difíciles de superar. “Sí, pero no creo que tenga la autorización de toda la gente que aparecería. Tendrían que ponerles nombres fakes a todos. Sería imposible que me firmen los derechos. Juntar todos esos derechos es muy complicado”, explicó, aludiendo a la complejidad de obtener el consentimiento de todas las personas involucradas en su trayectoria personal y profesional.

El falso bob de Pampita logra un efecto natural y prolijo, desafiando la idea de que solo un corte real renueva la imagen

El reciente paso de Pampita en una gala solidaria en el Hipódromo de Palermo generó un intenso debate en redes sociales y entre los asistentes, debido a su impactante transformación capilar.

La modelo argentina eligió un peinado que simulaba un corte carré, lo que llevó a muchos a preguntarse si había decidido cambiar su imagen de manera definitiva. Sin embargo, la propia Pampita se encargó de despejar las dudas: “No es peluca”, afirmó, dejando en claro que se trató de una estrategia temporal de estilismo.

El estilista Zacarías Guedes utiliza una técnica innovadora para simular el cabello corto sin cortar, tendencia viral en TikTo

La técnica utilizada para lograr este falso bob, ideada por el estilista Zacarías Guedes, consiste en simular el cabello corto sin recurrir a las tijeras. Este método, que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, permite experimentar con el look bob sin modificar el largo real del cabello. El procedimiento se desarrolla en tres etapas: primero, se texturiza el cabello seco con ondas suaves o un movimiento sutil, empleando productos como mousse ligera para aportar cuerpo y estabilidad. Luego, se realiza una colita baja floja o se dividen las puntas en pequeños rodetes pegados a la nuca, asegurando todo con invisibles. Finalmente, la capa superior del cabello se acomoda sobre el recogido, formando la línea característica del bob y ocultando por completo el largo original.

Pampita y su nuevo look junto a su pareja Martín Pepa

En el caso de Pampita, el resultado fue un long bob prolijo, con caída natural y sin rastros visibles de su melena habitual. El impacto visual de este falso carré fue tan convincente que muchos creyeron que la modelo había optado por un corte definitivo. La estrategia, pensada exclusivamente para la ocasión, desafió la creencia de que solo un corte auténtico puede ofrecer una imagen renovada. Estilistas recomiendan este recurso a quienes desean un cambio de imagen sin comprometerse con una transformación permanente, ya que permite lucir un estilo diferente solo por una noche.

Pampita y Benjamín Vicuña posan juntos con sus parejas en la gala, mostrando cordialidad y madurez tras la separación

Durante la velada, Pampita asistió acompañada por Martín Pepa, mientras que Benjamín Vicuña llegó junto a Anita Espasandín. La interacción entre los ex fue notoria: compartieron el evento, posaron sonrientes tanto en pareja como en grupo y mostraron una relación armoniosa, incluso en tiempos donde las diferencias personales podrían haber prevalecido. La imagen de los cuatro protagonistas, compartiendo sonrisas y posando juntos, sintetizó el espíritu de la noche y aportó un matiz especial a la celebración.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín eligen estilos sofisticados y modernos para la gala en Palermo

Pampita eligió un vestido plateado cubierto de destellos, combinado con un blazer blanco que realzó su estilo moderno y elegante. Su pareja, Martín Pepa, apostó por un smoking blanco clásico, complementado con moño negro, pantalón y camisa al tono, consolidando un look tradicional de gala.

Por su parte, Benjamín Vicuña se inclinó por un traje negro sin corbata, logrando un equilibrio entre sofisticación y relajación. Anita Espasandín sorprendió con un vestido negro ajustado, con transparencias y paneles de red, acompañado de accesorios plateados que acentuaron su presencia en la alfombra roja. Entre los detalles más llamativos de la noche destacaron el escote tipo corset del vestido de Anita, la elección de zapatos negros lustrados por parte de Vicuña y la combinación de gargantilla brillante y pulseras en el conjunto de la modelo.

El look de Pampita, con vestido plateado y blazer blanco, destaca por su elegancia y modernidad en la alfombra roj

La presencia conjunta de Pampita, Benjamín Vicuña y sus actuales parejas en la 14° edición del Prix Baron B ratificó el buen vínculo que mantienen luego de la separación. La cordialidad y la elegancia se impusieron, dejando en evidencia la madurez de los vínculos personales en un contexto de compromiso social.