Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Pampita, invitada especial del encuentro de emprendedoras en La Falda, Córdoba (Video: TikTok)

Pampita volvió a ser noticia, esta vez lejos de los estudios de televisión y los flashes de la moda. La modelo, conductora y empresaria participó de un almuerzo con mujeres emprendedoras en la localidad de La Falda, Córdoba, donde compartió su experiencia en el mundo de los negocios y dejó un consejo que rápidamente se volvió viral.}

Vestida con un conjunto blanco de estilo minimalista, la modelo se sentó junto a un grupo de emprendedoras locales y habló desde su propia experiencia, con la mezcla justa de calidez y autoridad que la distingue. En las imágenes que circularon, se la ve relajada, sonriente y participando activamente de la charla. A su alrededor, otras mujeres la escuchaban atentamente, tomando nota y compartiendo anécdotas.

Entre risas y reflexiones, la conductora aprovechó para hablar de lo que más la apasiona: el trabajo, la empatía y la conexión humana detrás de cada emprendimiento. Sin frases ensayadas ni tono de conferencia, explicó con ejemplos simples la importancia de generar confianza. “Cuando una persona entra a un local y te ve quieta, mirando el teléfono, ya no se anima a preguntar. Pero si te ve moviéndote, presente, siente que puede hablarte, que no molesta”, expresó, en una charla que fue registrada por las asistentes y luego compartida en redes.

Con un look blanco y natural, compartió su experiencia como empresaria y referente (Foto: Instagram)

“A veces el cliente quiere preguntar algo una vez, dos veces, tres veces… pero si te ve quieta o distraída, no se anima. En cambio, si estás acomodando, en movimiento, siente que puede hablarte. El local puede estar ordenado, pero si vos estás en acción, el otro percibe otra energía, otra confianza”, explicó quien tuvo su primer trabajo en Buenos Aires precisamente atendiendo en un local de ropa de la avenida Santa Fe.

Luego, amplió su idea con un ejemplo cotidiano: “Si estás mirando el teléfono y alguien te dice ‘esto no tiene el precio’, ya le da vergüenza insistir. Piensa: ‘no le pregunto’. O quiere saber si hay otro talle, pero no se anima a preguntar cuatro veces lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el otro no tenga vergüenza? Pasás, ordenás, estás cerca, presente, y eso genera confianza”.

Su recomendación más comentada llegó hacia el final del encuentro: “Miren a los ojos cuando saludan, por favor. La gente no te mira a los ojos. Me pasa todo el tiempo. Entro a un lugar, me dicen ‘hola’, pero no me miran. No hacen contacto visual. Y el ‘hola’ no es solo una palabra: es una conexión. Si hacés contacto visual, ya tenés algo con esa persona. Ya te vio, ya la viste. Eso es lo mínimo que uno espera: que te saluden como un ser humano”.

El almuerzo se realizó en un espacio rodeado de luz natural y decoración cálida (Foto: Instagram)

El consejo, más allá de su sencillez, cobra sentido al entender la trayectoria de Pampita fuera de las cámaras. Lejos de limitarse a ser una figura mediática, construyó un verdadero imperio empresarial que combina moda, belleza, bienestar y estilo de vida. Con más de 8 millones de seguidores en Instagram, su perfil se transformó en una plataforma comercial poderosa donde conviven grandes marcas internacionales y pequeños emprendimientos.

La modelo maneja personalmente sus redes sociales, coordina las producciones, negocia contratos y genera contenido con una impronta propia. En los últimos años, multiplicó sus negocios: lanzó su línea de suplemento, una cápsula de lentes de sol, una línea de productos de belleza y, más recientemente, una colección de ropa.

La modelo se mostró cercana, sonriente y dispuesta a escuchar a cada participante (Foto: Instagram)

Su visión como empresaria la convirtió en una referente para muchas mujeres que buscan abrirse camino. En ese sentido, su presencia en Córdoba no fue casual: fue invitada justamente para compartir su mirada sobre el trabajo, la constancia y la atención al detalle, valores que se reflejan tanto en su marca como en su vida cotidiana.

El fragmento en el que aconseja mirar a los ojos al saludar fue el más compartido en redes sociales. El video, grabado por una de las asistentes, muestra a Pampita gesticulando con energía, mientras explica cómo pequeños gestos pueden cambiar una interacción. Su tono es cercano, didáctico, casi de colega a colega.