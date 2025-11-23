Teleshow

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

La novia de Marcelo Tinelli se entrenó con fuerza y compartió ejercicios de brazos, glúteos y piernas, dándose así una pausa de sus compromisos laborales

Milett Figueroa compartió algunos de los ejercicios que lleva adelante para mantener su estado físico (Instagram)

En medio de una agenda movida que la lleva y la trae entre Perú y Argentina, Milett Figueroa encontró el espacio justo para priorizarse y disfrutar de un rato a solas, lejos de cámaras y rutinas laborales. Rodeada de rumores y flashes por su relación con Marcelo Tinelli, la modelo y actriz se tomó una pausa para reencontrarse consigo misma. No fue en un spa ni en un paraje exótico, sino en el gimnasio, un espacio que Milett transforma en su propio templo de disciplina y bienestar.

Siempre conectada a sus seguidores, Milett compartió en sus redes la rutina de ejercicios que se volvió parte innegociable de su día a día. “¡Vamos que aun no se acaba la semana!”, animó a su comunidad, remarcando esa constancia que la define y que no se toma fines de semana largos. Vestida con un conjunto deportivo nude que marcó tendencia, la modelo comenzó su entrenamiento levantando mancuernas frente al espejo, focalizándose en brazos y hombros, y luciendo una técnica perfecta.

Lejos de improvisar, Milett mostró el paso a paso de una rutina diseñada para trabajar tanto fuerza como resistencia. Tras completar los ejercicios con mancuernas, la secuencia siguió con fuerza en banco y estiramiento de brazos, siempre atenta a la postura y al control. El gimnasio donde entrena, amplio y luminoso, con paredes vidriadas y equipamiento de última generación, aportó el marco ideal para captar cada movimiento.

La modelo peruana compartió los ejercicios que lleva adelante en su tiempo en el gimnasio

No faltaron los ejercicios de tren inferior y glúteos: con estocadas profundas utilizando mancuernas, sentadillas en polea y balanceo con pesas rusas, la modelo dejó en claro que la exigencia y el compromiso no son meras frases. Cada toma reflejó esfuerzo real, pero también energía y voluntad, sumando puntos entre quienes la tienen como referente de actitud y vida saludable.

Las imágenes y videos no tardaron en generar reacción en su cuenta de Instagram. Los comentarios se llenaron de mensajes de admiración y aliento. “Tu energía contagia”; “Cada día más hermosa”; “Excelente que estés entrenando”; “¡Vamos con todo!”; “Siempre hermosa”, fueron solo algunos de los miles que se multiplicaron, mostrando que el mensaje de Milett resonó fuerte entre sus fans que la siguen tanto en Perú como en la Argentina.

Lo cierto es que Milett no rehúye a la exposición, pero sabe bien cuándo desconectarse del trabajo. Esta no es la primera vez que decide tomarse un descanso. Ya en octubre pasado, la modelo se había permitido otra pausa, aunque en un entorno mucho más familiar y turístico. Acompañada de Tinelli y las hijas del conductor, Milett disfrutó días de relax y aventura en tierras peruanas, tanto para recargar energías como para reforzar su vínculo amoroso con el animador.

Aquella escapada a Perú coincidió con las grabaciones del reality Los Tinelli, lo que agregó cámaras y producción a la aventura, pero sin restar intimidad al viaje del grupo. En la ruta hacia Machu Picchu, Marcelo registró cada instante. “Acá estamos yendo a Machu Picchu, estamos con todo el equipo”, escribió el conductor, mientras grababa a Milett y a las chicas interactuando con el paisaje. Entre trenes, caminos y selfies grupales, no faltó la palabra de aliento y entusiasmo para enfrentar la caminata y la subida hasta la cima.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa mostraron su recorrido por Machu Pichu en medio de las grabaciones del reality (Instagram)

El arribo al histórico lugar fue uno de los momentos más celebrados del viaje. “Maravilloso”, escribió Tinelli, mientras compartía una selfie grupal y expresaba en público el vínculo especial que une a su nueva familia ensamblada: “Los amo, maravilloso y único momento en familia”. Milett, entre risas, también dejó su huella virtual y capturó paisajes y recuerdos en sus propias redes.

Así, entre dos países, rodajes, salidas románticas, viajes y rutinas de entrenamiento, Milett demuestra que no solo es una figura pública en ascenso, sino también una mujer capaz de hacer equilibrio entre la disciplina personal, el amor y el placer de compartir momentos simples de la vida. Un mensaje de constancia, fortaleza y también de disfrute para quienes la siguen, la admiran y se inspiran en cada una de sus publicaciones.

