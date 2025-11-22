Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

Johnny Depp eligió un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina (Instagram)

Johnny Depp eligió despedirse de la Argentina con un nuevo ritual y volvió a recurrir al arte del tatuaje como símbolo de su paso por el país. Antes de partir, el actor y músico fue retratado durante una íntima sesión de tatuaje que resumió la atmósfera bohemia y relajada que caracterizó su estadía, y que quedó inmortalizada en una serie de imágenes en blanco y negro de fuerte impronta artística.

En la primera fotografía, Depp se encuentra sentado junto a una mesa cubierta con mantel de cuadros y varios vasos, mientras una tatuadora trabaja con esmero sobre su brazo derecho. Luce gafas, boina y una colección de collares, con el característico look bohemio que lo identifica. Sostiene un vaso en la mano izquierda y mantiene la mirada baja y absorta, ajeno pero concentrado en el momento. El ambiente, iluminado suavemente, suma al clima hogareño y casi de refugio: sobre la pared cuelgan retratos enmarcados de músicos legendarios, y en un rincón, tras la ventana, otra persona observa la escena sumando profundidad y cierta complicidad anónima al registro.

La segunda imagen ofrece un plano más cercano y nostálgico. De perfil, bajo la misma luz tenue, El actor de Piratas del Caribe mantiene la boina de estilo bohemio y algunos aros, con barba recortada. El vaso en la mano, la atención fija en la aguja, y la presencia de la tatuadora, enfocada y parcialmente visible, refuerzan la intimidad del instante. El fondo desenfocado, donde se distingue un retrato de Jimi Hendrix, introduce un guiño cultural y musical que realza la mística de la experiencia. La escena transmite camaradería, creatividad y el momento casi ritual de “dejar huella”.

Como pasó la última vez que estuvo en el país, Depp se fue con un nuevo tatuaje en su pie (Instagram)

Nat Cekauskas, la artista encargada por segunda vez de la tarea —ya lo había tatuado en la anterior visita— compartió las imágenes en redes sociales y le dedicó unas palabras al actor: “Gracias Johnny Depp. ¡Una vez más siendo parte y testigo del intercambio artístico entre dos amigos/hermanos! ¡Gracias Jorge Corcho Rodríguez por permitirme una vez más ser parte de esta historia! Gracias Georgina Acciaresi por las fotos… por todo”. El comentario por parte de Rodríguez no tardó en llegar y escribió: “Deadman is coming !!!”, que se puede traducir como “Se acerca el hombre muerto”.

Días atrás, el marido de Vero Lozano abrió las puertas de su espacio creativo para mostrar sus obras. El evento, realizado en la galería Little Red Door, en Villa Crespo, reunió al actor estadounidense, a Verónica Lozano, a referentes de la cultura y la moda, y a un grupo muy reducido de amigos cercanos del empresario. Allí, entre lienzos al estilo naïf punk, luces bajas, vino tinto y jazz improvisado, Rodríguez presentó su exhibición “On the Road. Searching for Utopia”, curada por la artista visual Julieta Ascar, y sorprendió a todos con la fuerza personal detrás de cada obra.

Para Rodríguez, la muestra significó una especie de salto al vacío: “Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos”, dijo frente a los presentes, visiblemente movilizado. “Es como tocar música en tu casa o hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar”.

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

A su lado, Depp lo escuchaba con atención, sosteniendo una copa mientras asentía cada frase. La complicidad entre ambos, que viene gestándose hace tiempo, se hizo aún más evidente minutos después, cuando Rodríguez volvió a tomar la palabra para agradecer a quienes marcaron su camino.

“Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me impulsa. Y muy agradecido con mi hermano de distinta madre, Johnny, que es un gran artista también, quien cada vez que nos vemos me inspira”, dijo, colocando una mano sobre el corazón.