Los hermanos Darío y Daniela Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Tras recibir el saludo de su hermana desde Canadá, el actor y la nutricionista recordaron las bromas que le jugaban a la menor de la familia

Los hermanos Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Darío y Daniela Lopilato participaron de una entrevista en Estás a Tiempo, donde junto a los anfitriones Christian Sancho y Celeste Muriega compartieron anécdotas familiares y recibieron un saludo muy especial de su hermana, Luisana, que conmovió a todos. El encuentro mediático permitió a los hermanos abrir la puerta a la vida cotidiana de los Lopilato, evocando entre bromas y nostalgia las travesuras y dinámicas de su infancia.

Luisana Lopilato abrió la comunicación con un mensaje lleno de afecto: “Hola, chicos. Quería mandarles un beso gigante a Dani, a Dari, que los quiero muchísimo, los amo. Dari, te amo, tengo a los mejores hermanos. Estoy muy orgullosa de que son mis hermanos y siempre se los digo. Así que gracias Chris por darme este espacio. Los quiero y bueno, que la pasen lindo”.

El saludo despertó el recuerdo de los juegos y travesuras entre hermanos. Daniela confesó: “Le hacíamos maldades igual a Lu cuando era chica”. Darío agregó: “Está orgulloso ella. Está muy orgulloso”. Daniela recordó: “Yo la miraba y decía: ‘Ay, pensar que le hacíamos maldades a Luisana’”. Darío sumó: “Todos los años…” y Daniela continuó: “Pobrecita, pero como que era la chiquita”. Darío puntualizó: “Claro, la menor”.

"Le hacíamos maldades igual a Lu cuando era chica", la confesión de los hermanos Lopilato

A medida que la charla avanzaba, los hermanos admitieron que Luisana solía ser vista como “la pobrecita”, aunque también tenía carácter. Celeste Muriega, presente en el programa, señaló que Darío “no se hace cargo”, a lo que él contó: “Yo jugaba a la pelea arriba de la cama. Yo era Rubén Peucelle y ella era el chico kiosco, una cosa así. Yo la agarraba. Mi vieja me decía: ‘No la dejes llorar. La agarraba’”.

Darío compartió una anécdota típica de la niñez: “Una vez la grabamos y dijimos: ‘Che, Lu, vamos a jugar a ver quién dice más malas palabras’, porque mi mamá siempre la defendía. Ella (Daniela) era la mala. Mamá decía: ‘Tu hermana es incapaz’”. En ese juego, Darío y Daniela intentaron que la hermana menor saliera de su papel de inocente. “Y dije: ‘A ver, Lu, vamos a jugar a ver quién dice’… Y la escuchás. Y ella por ahí decía: Tonto... Y yo: ‘No, eso no’”. Christian agregó: “Y vos la fogoneabas para que lo hiciera más”, y Daniela cerró: “Sí, yo la fogoneaba y le daba ejemplo”.

La entrevista puso al descubierto una dinámica fraternal marcada por bromas, juegos y complicidad. Más allá de las “maldades”, prevalece el afecto, el aprendizaje y el orgullo de reconocerse hermanos que crecieron acompañados y hoy disfrutan de recordar esos episodios en familia.

El tierno mensaje de Luisana
El tierno mensaje de Luisana Lopilato a su papá, Eduardo

Días atrás, la actriz de Casados con Hijos decidió volver a poner en primer plano el rol de su papá Eduardo Lopilato, a quien le dedicó un tierno mensaje. “Mi sonrisa lo dice todo: qué bendición tenerte y tenerte en nuestras vidas”, escribió la actriz junto a una imagen donde ambos aparecen en plan distendido: ella, radiante, y Eduardo disfrutando de un café y un churro, con piernas cruzadas y aire relajado en una cafetería de una cadena internacional. La publicación incluyó un “¡Feliz cumple, pa!” y su clásico emoji de corazón rojo, acompañado por una versión en piano de la canción “feliz cumpleaños” que completó la postal de celebración.

De esa manera, celebró la conexión entre padre e hija y el orgullo con el que atraviesa cada etapa de su vida, en especial a la distancia de sus afectos. No es la primera vez que la artista se pone en modo retrospectivo ni que agradece públicamente por la contención recibida en sus años de mayor exposición. En más de una entrevista, admitió que sin el sostén de su familia el éxito quizás hubiera tenido otro sabor.

