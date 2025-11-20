Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

Walas contó que en su juventud usaba un pin de una famosa asesina serial

Walas, cantante de Massacre, fue eliminado recientemente de MasterChef Celebrity tras una gala marcada por la tensión y la autocrítica. El músico, que ingresó al certamen como reemplazo de Pablo Lescano, presentó una cookie XL que no convenció al jurado por su aspecto y textura, lo que determinó su salida del programa. La despedida estuvo cargada de elogios por parte de los chefs y la conductora Wanda Nara, quienes destacaron la autenticidad y el aporte de Walas al formato.

Como consecuencia de ello, fue invitado al programa RCP de Carnaval Stream. Allí Walas compartió una anécdota que revela la manera en que la cultura pop y la memoria criminal argentina se entrelazan en su identidad. En diálogo con Juana Viale, anfitriona del ciclo, y la actriz Julieta Zylberberg, protagonista de la serie “Yiya” sobre Yiya Murano, el cantante relató: “Vos sabés que yo cuando era chico, cuando era punk, era anarco punk, se usaba usar prendedores, pins, buttons. Y yo usaba uno de Yiya Murano. Se usaba ponerte un prendedor de The Police, de Ramones, de The Clash, Sex Pistols. Yo usaba uno de una foto que saqué del diario de una mujer, de Yiya Murano. Y me preguntaban ¿quién es? Yiya Murano”, según Carnaval Stream.

Yiya Murano, la primera asesina serial argentina

La anécdota de Walas ilustra la apropiación de símbolos controvertidos en la estética punk y pone en primer plano la figura de Yiya Murano, la célebre asesina serial argentina cuya historia sigue generando fascinación. Zylberberg, al referirse a la protagonista de la serie que encarna, aportó: “Ella empieza a matar cuando se le van cayendo las estafas”. La actriz también reflexionó sobre el carácter público de Murano: “Era como que hacía de sí misma un personaje público, quería un poco ser actriz, creo”, según Carnaval Stream.

El intercambio en Carnaval Stream incluyó referencias a la leyenda que rodea a la figura de Murano, desde las supuestas armas homicidas —“Después estaba el mito de que era el té, no las masitas”, recordó Clemente Cancela— hasta los métodos empleados, como el uso de cianuro, tema que generó comentarios entre los presentes sobre las dosis letales y los efectos de sustancias como la nuez moscada. Walas, en tono distendido, comentó: “Y dicen que la nuez moscada, si comés en exceso, te da alucinaciones. Y si comés más en exceso, te mata”.

La conversación evidenció cómo la historia de Murano, recientemente revitalizada por la serie “Yiya” en Flow, sigue presente en el imaginario colectivo y se resignifica en nuevas generaciones y contextos, desde la televisión hasta la música y la moda alternativa. La elección de Walas de portar un pin con la imagen de la asesina serial, en lugar de los íconos habituales del punk, subraya la manera en que figuras criminales pueden convertirse en símbolos culturales y objetos de apropiación estética.

Walas, el último eliminado en MasterChef Celebrity

Al finalizar su paso por MasterChef Celebrity, Walas tuvo una cálida despedida por parte de los jurados. Germán Martitegui le dijo: “Entraste de sorpresa para nosotros con esa energía, con esas ganas, con eso que pareció empezar siendo suerte y después fue talento, una conexión con el arte. Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada. Valoramos muchísimo que alguien tan importante como vos haya estado acá compartiendo estos días con nosotros". Donato De Santis, por su parte, señaló que el programa perdería “un elemento de color” y bromeó sobre su postre: “Tu cookie fue una masacre”. Y Damián Betular, por último, dijo sobre él: "Es un participante que queda en nuestras memorias para siempre”

Walas expresó su agradecimiento por la experiencia, resaltando el valor personal y profesional que le dejó su participación en el certamen culinario: “Muchísimas gracias por aguantarme hasta esta altura. El placer es mío de haberlos conocido a ustedes, chefs, de haberte conocido, Wanda, y al grupo. Importantísima la gente que está detrás de cámara”