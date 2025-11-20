Teleshow

Pampita y Benjamín Vicuña de gala con sus actuales parejas: sonrisas compartidas y un estricto código de vestimenta

La modelo y Martín Pepa y el actor y Anita Espasandín coincidieron en un evento solidario en el que la cordialidad se impuso sobre viejas diferencias

Guardar
Felices los cuatro: Pampita, Martín
Felices los cuatro: Pampita, Martín Pepa, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin (RSFotos)

El reencuentro de Pampita y Benjamín Vicuña, ambos acompañados por sus actuales parejas, fue uno de los momentos más destacados de la reciente gala solidaria celebrada en el Hipódromo de Palermo. El evento, realizado en la cálida noche del miércoles, reunió a figuras del espectáculo y la sociedad porteña con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Huésped.

Benjamín Vicuña eligió un traje
Benjamín Vicuña eligió un traje negro sin corbata, mientras Anita Espasandín sorprendió con transparencias y accesorios plateados.

Durante la velada, Pampita asistió junto a Martín Pepa y Vicuña junto a Anita Espasandín. La cordialidad entre los ex fue evidente, ya que compartieron el evento y posaron sonrientes para las cámaras, tanto en pareja como en grupo, mostrando una relación armoniosa en tiempos de tormenta.

La gala, considerada una de las celebraciones más esperadas del año, exigió a sus invitados un estricto código de vestimenta. Las mujeres lucieron fascinators y los hombres optaron por el clásico black tie, aportando un aire de elegancia a la noche.

La cordialidad entre Pampita y
La cordialidad entre Pampita y Vicuña, posando sonrientes junto a sus parejas, reflejó una relación armoniosa y madura

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin optaron por estilos opuestos: mientras él eligió un traje negro sin corbata para un aire sofisticado y relajado, ella sorprendió con un vestido negro ajustado con transparencias y paneles de red, acompañado de accesorios plateados que acentuaron su presencia en la alfombra roja.

La gala de la Fundación
La gala de la Fundación Huésped reunió a celebridades y figuras de la sociedad porteña para recaudar fondos solidarios, Pampita y Martín Pepa, Geraldine Neumann y su hija Helena

Por su parte, Pampita eligió un vestido plateado cubierto de destellos y lo combinó con un blazer blanco, logrando un contraste moderno que realzó su look, mientras que su pareja Martín Pepa, lució un smoking blanco clásico, complementado con moño negro, pantalón y camisa al tono, consolidando un estilo de gala tradicional.

Benjamín Vicuña brilla en la
Benjamín Vicuña brilla en la gala solidaria con su pareja Anita

Entre los detalles más llamativos de la noche, resaltaron el escote tipo corset del vestido de Espasandin, la elección de zapatos negros lustrados por parte de Vicuña y la combinación de gargantilla brillante y pulseras en el conjunto de la modelo.

Más allá del glamour, la gala reafirmó su propósito solidario al recaudar fondos para la Fundación Huésped y consolidarse como un evento clave en el cierre del calendario social porteño. La presencia conjunta de Pampita y Vicuña, junto a sus parejas, aportó un matiz especial a la noche, evidenciando la posibilidad de mantener vínculos cordiales en un contexto de celebración y compromiso social.

Pampita deslumbró con un vestido
Pampita deslumbró con un vestido plateado y blazer blanco, consolidando su estilo elegante y moderno

La imagen de los cuatro protagonistas, compartiendo sonrisas y posando juntos, sintetizó el espíritu de la velada: una noche de encuentro, elegancia y solidaridad, donde las diferencias personales quedaron en un segundo plano frente a una causa común.

Pampita y su apoyo incondicional a Benjamín Vicuña

La reciente ola de declaraciones públicas en torno a la relación entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez ha reavivado el debate sobre la dinámica familiar que mantienen tras sus separaciones. En medio de la atención mediática generada por las entrevistas de la actriz con Mario Pergolini y Moria Casán, la modelo decidió pronunciarse y defender el rol paterno de su expareja, subrayando la importancia de la armonía y el trabajo conjunto en la crianza de sus hijos.

Durante su participación en Intrusos (América), Pampita abordó la situación con claridad, dejando de lado las polémicas recientes para centrarse en el vínculo que mantiene con Benjamín Vicuña desde su separación. “Yo te puedo hablar de cómo es mi relación con él. Tenemos una comunicación muy fluida, siempre poniéndonos de acuerdo en todo lo relacionado con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos. Siempre se mantuvo así”, explicó Pampita en diálogo con el ciclo televisivo.

A días de la polémica entrevista de la China Suárez con Moria Casán, Pampita se sinceró sobre su vínculo con Benjamín Vicuña luego de su separación (Intrusos – América)

La modelo insistió en que la cordialidad y el trabajo en equipo constituyen la base de la familia que formaron junto a sus hijos. “Mi realidad con Benjamín es esta. Nos llevamos muy bien, consensuamos, charlamos y hacemos todo en equipo”, aseguró, reforzando la idea de una convivencia armónica pese a las diferencias del pasado.

Al referirse a su vínculo con la China Suárez, Pampita fue precisa: “De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella, pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre”. En el contexto de la exposición mediática que rodea a Vicuña, Pampita puso el foco en la prioridad que representa el bienestar de sus hijos.

“No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar. No traté de interceder en nada, pero si hay algo que afecte a mis hijos, voy a salir a hablar, porque la prioridad son ellos”, estableciendo un límite claro ante el avance de las especulaciones públicas. La presentadora también evocó situaciones anteriores en las que se vio obligada a defender públicamente a Vicuña, especialmente cuando los comentarios mediáticos involucraban a sus hijos y la forma en que el actor ejerce la paternidad.

Pampita detalló: “En su momento salí a hablar de Benjamín porque se estaba comentando sobre mis hijos también, y de cómo los paterna. Mis hijos están bien ahora, muy contenidos”, aportando tranquilidad frente a los rumores. La defensa de Pampita hacia el rol de Vicuña como padre ha sido constante.

Fotos: RSFotos

Temas Relacionados

PampitaBenjamín VicuñaGala solidariaFundación HuéspedHipódromo de PalermoChina Suárez

Últimas Noticias

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La diva y su nieta ya están listas para recibir a figuras del arte, el periodismo y el deporte

Quiénes son los invitados de

Alejandro Gravier dio detalles sobre el asalto en su casa: “Yo creo que fue al voleo”

En diálogo exclusivo con Teleshow, el empresario se refirió al hecho delictivo que ocurrió en el hogar que comparte con Valeria Mazza y la reacción de su hija ante la situación

Alejandro Gravier dio detalles sobre

Mirtha Legrand fue a ver el estreno de Ricardo Darín y Andrea Pietra: “Arriba ustedes y arriba el teatro”

La Chiqui asistió al esperado debut porteño de Escenas de la vida conyugal, la obra que viene de brillar en España. La química con los protagonistas y la emoción de una función única

Mirtha Legrand fue a ver

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El creador de La venganza será terrible contó cómo la llegada inesperada de sus hijos transformó su manera de ver la vida

Las revelaciones de Alejandro Dolina

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Juan Albornoz, un cordobés dedicado al negocio agroindustrial y escritor, habló con Teleshow sobre la campaña que impulsa para rendir homenaje al músico con el galardón literario, siguiendo los pasos de Bob Dylan. Su objetivo: la Academia Sueca

El sueño de un fanático
DEPORTES
El “monopatín” que utilizó una

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Alejandro Gravier dio detalles sobre el asalto en su casa: “Yo creo que fue al voleo”

Mirtha Legrand fue a ver el estreno de Ricardo Darín y Andrea Pietra: “Arriba ustedes y arriba el teatro”

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

INFOBAE AMÉRICA

El singular universo creativo de

El singular universo creativo de Wes Anderson cobra vida en el Design Museum de Londres

Una nueva técnica de edición genética reescribe el ADN y podría controlar varias enfermedades raras a la vez

El inodoro de oro de Maurizio Cattelan encuentra nuevo hogar en Ripley’s: ¿los visitantes podrán usarlo?

La fuga frustrada de un banquero brasileño detenido en el aeropuerto activó la alerta sobre el sistema financiero

El régimen de Cuba confirmó más de 47.000 casos de dengue o chikunguña en la isla