Pampita y Benjamín Vicuña de gala con sus actuales parejas: sonrisas compartidas y un estricto código de vestimenta

Felices los cuatro: Pampita, Martín Pepa, Benjamín Vicuña y Anita Espasandin (RSFotos)

El reencuentro de Pampita y Benjamín Vicuña, ambos acompañados por sus actuales parejas, fue uno de los momentos más destacados de la reciente gala solidaria celebrada en el Hipódromo de Palermo. El evento, realizado en la cálida noche del miércoles, reunió a figuras del espectáculo y la sociedad porteña con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Huésped.

Benjamín Vicuña eligió un traje negro sin corbata, mientras Anita Espasandín sorprendió con transparencias y accesorios plateados.

Durante la velada, Pampita asistió junto a Martín Pepa y Vicuña junto a Anita Espasandín. La cordialidad entre los ex fue evidente, ya que compartieron el evento y posaron sonrientes para las cámaras, tanto en pareja como en grupo, mostrando una relación armoniosa en tiempos de tormenta.

La gala, considerada una de las celebraciones más esperadas del año, exigió a sus invitados un estricto código de vestimenta. Las mujeres lucieron fascinators y los hombres optaron por el clásico black tie, aportando un aire de elegancia a la noche.

La cordialidad entre Pampita y Vicuña, posando sonrientes junto a sus parejas, reflejó una relación armoniosa y madura

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin optaron por estilos opuestos: mientras él eligió un traje negro sin corbata para un aire sofisticado y relajado, ella sorprendió con un vestido negro ajustado con transparencias y paneles de red, acompañado de accesorios plateados que acentuaron su presencia en la alfombra roja.

La gala de la Fundación Huésped reunió a celebridades y figuras de la sociedad porteña para recaudar fondos solidarios, Pampita y Martín Pepa, Geraldine Neumann y su hija Helena

Por su parte, Pampita eligió un vestido plateado cubierto de destellos y lo combinó con un blazer blanco, logrando un contraste moderno que realzó su look, mientras que su pareja Martín Pepa, lució un smoking blanco clásico, complementado con moño negro, pantalón y camisa al tono, consolidando un estilo de gala tradicional.

Benjamín Vicuña brilla en la gala solidaria con su pareja Anita

Entre los detalles más llamativos de la noche, resaltaron el escote tipo corset del vestido de Espasandin, la elección de zapatos negros lustrados por parte de Vicuña y la combinación de gargantilla brillante y pulseras en el conjunto de la modelo.

Más allá del glamour, la gala reafirmó su propósito solidario al recaudar fondos para la Fundación Huésped y consolidarse como un evento clave en el cierre del calendario social porteño. La presencia conjunta de Pampita y Vicuña, junto a sus parejas, aportó un matiz especial a la noche, evidenciando la posibilidad de mantener vínculos cordiales en un contexto de celebración y compromiso social.

Pampita deslumbró con un vestido plateado y blazer blanco, consolidando su estilo elegante y moderno

La imagen de los cuatro protagonistas, compartiendo sonrisas y posando juntos, sintetizó el espíritu de la velada: una noche de encuentro, elegancia y solidaridad, donde las diferencias personales quedaron en un segundo plano frente a una causa común.

Pampita y su apoyo incondicional a Benjamín Vicuña

La reciente ola de declaraciones públicas en torno a la relación entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez ha reavivado el debate sobre la dinámica familiar que mantienen tras sus separaciones. En medio de la atención mediática generada por las entrevistas de la actriz con Mario Pergolini y Moria Casán, la modelo decidió pronunciarse y defender el rol paterno de su expareja, subrayando la importancia de la armonía y el trabajo conjunto en la crianza de sus hijos.

Durante su participación en Intrusos (América), Pampita abordó la situación con claridad, dejando de lado las polémicas recientes para centrarse en el vínculo que mantiene con Benjamín Vicuña desde su separación. “Yo te puedo hablar de cómo es mi relación con él. Tenemos una comunicación muy fluida, siempre poniéndonos de acuerdo en todo lo relacionado con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos. Siempre se mantuvo así”, explicó Pampita en diálogo con el ciclo televisivo.

A días de la polémica entrevista de la China Suárez con Moria Casán, Pampita se sinceró sobre su vínculo con Benjamín Vicuña luego de su separación (Intrusos – América)

La modelo insistió en que la cordialidad y el trabajo en equipo constituyen la base de la familia que formaron junto a sus hijos. “Mi realidad con Benjamín es esta. Nos llevamos muy bien, consensuamos, charlamos y hacemos todo en equipo”, aseguró, reforzando la idea de una convivencia armónica pese a las diferencias del pasado.

Al referirse a su vínculo con la China Suárez, Pampita fue precisa: “De mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella, pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre”. En el contexto de la exposición mediática que rodea a Vicuña, Pampita puso el foco en la prioridad que representa el bienestar de sus hijos.

“No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar. No traté de interceder en nada, pero si hay algo que afecte a mis hijos, voy a salir a hablar, porque la prioridad son ellos”, estableciendo un límite claro ante el avance de las especulaciones públicas. La presentadora también evocó situaciones anteriores en las que se vio obligada a defender públicamente a Vicuña, especialmente cuando los comentarios mediáticos involucraban a sus hijos y la forma en que el actor ejerce la paternidad.

Pampita detalló: “En su momento salí a hablar de Benjamín porque se estaba comentando sobre mis hijos también, y de cómo los paterna. Mis hijos están bien ahora, muy contenidos”, aportando tranquilidad frente a los rumores. La defensa de Pampita hacia el rol de Vicuña como padre ha sido constante.

