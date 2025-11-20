Teleshow

La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

La disputa judicial expone detalles sobre la vida cotidiana de la empresaria y el rol clave de su excolaboradora

Guardar
La palabra de Wanda Nara tras el escándalo con su exsecretaria

Más allá de su batalla con Mauro Icardi o la China Suárez, o sus rumores de pelea con La Joaqui en MasterChef (Telefe), Wanda Nara suma un nuevo conflicto a su vida. En las últimas horas, la disputa que tenía con una exsecretaria llegó a la Justicia luego de que la mujer presentara una demanda millonaria: cerca de 28 millones de pesos, alegando haber trabajado en condiciones irregulares y sin la debida registración laboral. Según informó América TV en su programa A la Tarde, la exsecretaria acusa haber trabajado en negro y exige el pago de diversos conceptos laborales adeudados.

De acuerdo con la documentación presentada y difundida, la mujer, llamada Luli Oliver, se desempeñó como secretaria personal de Nara y de sus hijos desde marzo de 2023, cumpliendo funciones en las residencias de la empresaria en Chateau Libertador y Santa Bárbara. Su rol abarcaba la organización integral de la vida familiar, la coordinación con el personal doméstico encargado de limpieza y cocina, así como la gestión operativa de las viviendas. “Como secretaria personal de ella se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa”, contó Santiago Sposato.

Además, la exsecretaria tenía a su cargo la planificación de las actividades escolares y extracurriculares de los cinco hijos de Nara, incluyendo el acompañamiento a clases de francés, piano, fútbol, patín, gimnasia artística y batería. En el ámbito escolar, era reconocida como la adulta responsable de los menores.

Los chats entre Wanda Nara y su exsecretaria

Según lo expuesto en... la mujer percibía inicialmente un salario de 1,5 millones de pesos en negro, cifra que posteriormente se redujo a un millón en blanco tras una negociación salarial. En un intercambio de mensajes presentado por el canal, Oliver expresó: “Yo no puede tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos”.

Por su parte, Nara respondió: “Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo”, y agregó: “Yo más de esto, en este momento, no puedo pagarte”. El diálogo también revela discrepancias sobre la carga horaria: mientras Nara sostenía que el trabajo no superaba las seis horas diarias, Oliver afirmaba cumplir jornadas de 7 a 21.

Entre las tareas que la exempleada desempeñaba, según la información difundida por América TV, se incluían la tramitación de pasaportes y ciudadanía para los hijos de Nara, así como la gestión de cuentas bancarias en el exterior a través de personas designadas para tal fin. La exsecretaria también se encargaba de coordinar turnos médicos y odontológicos, controlar las compras de provisiones y resolver múltiples aspectos de la vida cotidiana de la familia.

Wanda Nara habló del conflicto
Wanda Nara habló del conflicto con su exsecretaria

La demanda presentada por la exsecretaria detalla los conceptos reclamados, que abarcan daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones no pagas y aguinaldos no abonados, entre otros ítems. El caso, que involucra a una figura pública de alto perfil y expone presuntas irregularidades laborales, continúa generando repercusión mediática y podría derivar en consecuencias legales para las partes involucradas, según el seguimiento realizado por América TV.

Horas más tarde, Nara se contactó con Yanina Latorre en su programa y expresó mediante mensajes: “Te digo lo que me está diciendo Wanda: “Mis empleados están todos en blanco, de eso se ocupa el contador, de todas las liquidaciones. La empleada doméstica -la anterior, que se paseó por todos los programas- perdió el juicio y le está pagando a Ana (Rosenfeld). Esta secretaria la manejó Nico (Payarola), y la liquidación es la que dijo siempre mi contador. La eché porque se dedicaba a otras cosas que no me gustaron. Tengo un equipo muy grande, y ella pensará que esto le va a dar fama, que es lo que buscaba. Se le viene algo muy grande, lo lamento. Todo esto lo manejan mis abogados y mi contador, la exdoméstica también perdió la semana pasada el juicio. Es gente mal agradecida, no se hace eso. Donde te dieron trabajo, un sueldo como dice la ley y más”. No deben estar de acuerdo en las liquidaciones".

Temas Relacionados

Wanda Nara

Últimas Noticias

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La modelo respondió preguntas de sus seguidores en redes sociales, abordando el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, y compartió su postura sobre ampliar su familia con Mauro Zárate

Natalie Weber reveló si tendría

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

Conmovida por el trato de su novio con los alumnos de distintas instituciones, la referente de RKT le escribió al intérprete de “La Morocha”

La propuesta de La Joaqui

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La influencer sorprendió al mostrar una antigua señal digital entre la actriz y el futbolista, lo que reavivó especulaciones sobre el origen de su vínculo y el escándalo que sacudió a la farándula argentina

“Miren lo que encontré”: Juariu

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

Lejos de los enfrentamientos del pasado, la modelo compartió su tarde con sus niñas y las de la conductora de MasterChef Celebrity

La divertida tarde de Evangelina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

El legendario cantante italiano fue homenajeado por el primer mandatario y su hermana en la Casa Rosada. El video en el despacho presidencial: cultura, mascotas y el símbolo libertario que se apoderó del encuentro

El detrás de escena de
DEPORTES
Challenger Tour: quiénes son los

Challenger Tour: quiénes son los tenistas argentinos que compiten esta semana en Florianópolis y Guayaquil

“No creo que volvamos a ver a Michael”: las revelaciones de un amigo de Schumacher y los tres actores de la F1 que lo pueden visitar

“No tienen nada”: la emotiva arenga de una figura de Haití antes del partido que los clasificó a un Mundial tras 52 años

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

TELESHOW
Darío Turovelzky habló de la

Darío Turovelzky habló de la serie sobre Susana Giménez y el apoyo de Telefe: “Hay mucha historia con el canal”

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció la depuración

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos