La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

La palabra de Wanda Nara tras el escándalo con su exsecretaria

Más allá de su batalla con Mauro Icardi o la China Suárez, o sus rumores de pelea con La Joaqui en MasterChef (Telefe), Wanda Nara suma un nuevo conflicto a su vida. En las últimas horas, la disputa que tenía con una exsecretaria llegó a la Justicia luego de que la mujer presentara una demanda millonaria: cerca de 28 millones de pesos, alegando haber trabajado en condiciones irregulares y sin la debida registración laboral. Según informó América TV en su programa A la Tarde, la exsecretaria acusa haber trabajado en negro y exige el pago de diversos conceptos laborales adeudados.

De acuerdo con la documentación presentada y difundida, la mujer, llamada Luli Oliver, se desempeñó como secretaria personal de Nara y de sus hijos desde marzo de 2023, cumpliendo funciones en las residencias de la empresaria en Chateau Libertador y Santa Bárbara. Su rol abarcaba la organización integral de la vida familiar, la coordinación con el personal doméstico encargado de limpieza y cocina, así como la gestión operativa de las viviendas. “Como secretaria personal de ella se ocupaba de la organización familiar en el día a día. Desde coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa”, contó Santiago Sposato.

Además, la exsecretaria tenía a su cargo la planificación de las actividades escolares y extracurriculares de los cinco hijos de Nara, incluyendo el acompañamiento a clases de francés, piano, fútbol, patín, gimnasia artística y batería. En el ámbito escolar, era reconocida como la adulta responsable de los menores.

Los chats entre Wanda Nara y su exsecretaria

Según lo expuesto en... la mujer percibía inicialmente un salario de 1,5 millones de pesos en negro, cifra que posteriormente se redujo a un millón en blanco tras una negociación salarial. En un intercambio de mensajes presentado por el canal, Oliver expresó: “Yo no puede tener un sueldo de 1.5 bruto porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagar el alquiler que son 700 mil pesos”.

Por su parte, Nara respondió: “Yo entendí siempre en bruto porque no me da por lo que yo facturo”, y agregó: “Yo más de esto, en este momento, no puedo pagarte”. El diálogo también revela discrepancias sobre la carga horaria: mientras Nara sostenía que el trabajo no superaba las seis horas diarias, Oliver afirmaba cumplir jornadas de 7 a 21.

Entre las tareas que la exempleada desempeñaba, según la información difundida por América TV, se incluían la tramitación de pasaportes y ciudadanía para los hijos de Nara, así como la gestión de cuentas bancarias en el exterior a través de personas designadas para tal fin. La exsecretaria también se encargaba de coordinar turnos médicos y odontológicos, controlar las compras de provisiones y resolver múltiples aspectos de la vida cotidiana de la familia.

Wanda Nara habló del conflicto con su exsecretaria

La demanda presentada por la exsecretaria detalla los conceptos reclamados, que abarcan daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones no pagas y aguinaldos no abonados, entre otros ítems. El caso, que involucra a una figura pública de alto perfil y expone presuntas irregularidades laborales, continúa generando repercusión mediática y podría derivar en consecuencias legales para las partes involucradas, según el seguimiento realizado por América TV.

Horas más tarde, Nara se contactó con Yanina Latorre en su programa y expresó mediante mensajes: “Te digo lo que me está diciendo Wanda: “Mis empleados están todos en blanco, de eso se ocupa el contador, de todas las liquidaciones. La empleada doméstica -la anterior, que se paseó por todos los programas- perdió el juicio y le está pagando a Ana (Rosenfeld). Esta secretaria la manejó Nico (Payarola), y la liquidación es la que dijo siempre mi contador. La eché porque se dedicaba a otras cosas que no me gustaron. Tengo un equipo muy grande, y ella pensará que esto le va a dar fama, que es lo que buscaba. Se le viene algo muy grande, lo lamento. Todo esto lo manejan mis abogados y mi contador, la exdoméstica también perdió la semana pasada el juicio. Es gente mal agradecida, no se hace eso. Donde te dieron trabajo, un sueldo como dice la ley y más”. No deben estar de acuerdo en las liquidaciones".