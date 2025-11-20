Teleshow

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

El hecho ocurrió mientras la modelo y Alejandro Gravier se encontraban en Europa. Cómo lo vivieron Benicio y Taína, testigos de la situación

Guardar
Hablo Benicio, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, luego del robo a su casa (Video: TN)

La casa que Valeria Mazza y Alejandro Gravier tienen en San Isidro fue escenario de un intento de robo durante la tarde del miércoles. La modelo y el empresario se encontraban en Europa por compromisos laborales, pero sus hijos Taína y Benicio estaban en la propiedad cuando todo sucedió, como protagonistas involuntarios de una jornada de tensión.

Al día siguiente del hecho, el joven de 20 años, que hace poco debutó como modelo, contó a la prensa cómo vivieron el asalto. La verdad que ayer todo lo que pasó nos dejó shockeados. Ahora, dentro de todo por cómo se resolvió, estamos un poco mejor y asentados con la noticia”, relató Benicio en la señal TN, todavía con la mezcla de sorpresa y alivio propia de quienes logran superar una situación límite. “Yo estaba con mi hermana y lo que nos ocurrió fue que, en ese momento, ella ve a alguien fuera de la casa que pasó adentro y cuando los ve grita, me dice que cierre las puertas con llave. Después nos encerramos y llamamos a la policía que a los cinco minutos estaban”, rememoró.

El joven detalló cómo actuaron ante la amenaza y cuál fue la reacción de los asaltantes: “Después nos enteramos de que entraron pensando que no había nadie y luego se fueron”. Según Benicio, recién pudieron comprobar el movimiento de los ladrones al revisar las cámaras de seguridad: “No los vemos entrar, sino que lo hicimos después con las cámaras. Luego, cuando se dan cuenta de que había gente, a las apuradas intentan agarrar lo que pueden”.

Benicio aseguró que habló con
Benicio aseguró que habló con sus padres luego del episodio ocurrido en su hogar (Instagram)

La secuencia fue caótica, pero, por fortuna, los daños fueron mínimos. “Por suerte no pasó a mayores y estamos muy contenidos. Hablamos con mis papás, ellos están en Madrid trabajando con el documental de mi madre, por lo que estamos contentos por ellos. Y cuando se lo comentamos, obviamente estaban preocupados, pero estamos todos bien y no pasó nada”, remarcó Benicio, transmitiendo tranquilidad tanto a la familia como a quienes siguen sus movimientos con natural atención pública.

Sobre cómo actuaron los delincuentes, el joven explicó: “Ellos llegan a agarrar una mochila y ponen dentro lo que ven en su camino, pero no salen del cuarto que tenían al frente. Entraron por el costado de la casa; nosotros vimos las cámaras de seguridad y por lo que me dijeron eran cinco personas, dos se quedaron vigilando y tres pasaron”.

La familia vivió un intento
La familia vivió un intento de robo mientras el matrimonio se encontraba en Madrid (Instagram)

La inseguridad, según Benicio, venía rondando el barrio: “Eso había pasado a lo largo del día, que después hubo sospechas de que seguramente eran las mismas personas. Pero sé que habían tocado el timbre, tapándose mientras decían que no eran jardineros”, reveló, dejando en evidencia una modalidad que preocupa a la comunidad de la zona.

A pesar de tener un protocolo y rutina segura cada vez que sus padres viajan al exterior y siempre hay alguien en la casa, Benicio reflexionó sobre el hecho: “Si pasa, pasa. Es una lástima que ocurra, pero nos puede tocar a cualquiera”. El joven también destacó la valentía de su hermana Taína, de 17 años, quien fue la primera en advertir la presencia de extraños e hizo frente a la situación: “Ella reaccionó muy bien, estoy muy orgulloso de ella. Le nace gritarles para que no puedan entrar a la casa. Y después estuvo con un poco de shock, con la adrenalina alta, y ella me avisa para esperar que venga la policía”.

La rápida actuación de los hermanos, la existencia de sistemas de seguridad y la intervención veloz de la policía evitaron que el episodio se transforme en una tragedia. Sin embargo, la experiencia vuelve a poner en debate la inseguridad en zonas residenciales y los desafíos que enfrenta cualquier familia, más allá del apellido o la popularidad. La familia Mazza-Gravier eligió responder con calma y agradecimiento por el desenlace, pero el susto y la reflexión sobre cómo protegerse mejor quedarán, seguramente, como una enseñanza para quienes los rodean.

Temas Relacionados

Benicio GravierTaína GravierValeria MazzaAlejandro GravierRoboIntento de roboSan Isidroúltimas noticias

Últimas Noticias

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

Luego del enigmático mensaje que causó revuelo en el clan chocolatero, la modelo explicó la situación y se mostró esperanzada en arreglar las diferencias

Marta Fort contó la verdad

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

Las dos participantes del reality de cocina se fueron juntas y compartieron un hecho inesperado que les ocurrió en el regreso a sus hogares, adentro del mismo vehículo

La “accidentada” vuelta a casa

La estrategia de Wanda Nara para demostrar que no estaba separada de Mauro Icardi en 2021 como dijo la China Suárez

Luego de la entrevista de la actriz con Moria Casán, la conductora dejó en claro cómo era su relación con el futbolista por aquel entonces, y desmintió con sus pruebas a la actual pareja del jugador

La estrategia de Wanda Nara

Cómo fue el asalto a la casa de Valeria Mazza: los videos de los ladrones antes del ataque

Ocurrió este miércoles. Infobae accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad municipales donde se ve a los sospechosos. Antes se habían hecho pasar por pileteros

Cómo fue el asalto a

El profundo mensaje de Andrea Bocelli luego de ser condecorado por Javier Milei: “Me lo guardo en el corazón”

Después de recibir la Orden de Mayo al Mérito en la Casa Rosada, el artista italiano dedicó sentidas palabras a la Argentina y destacó el lazo entre ambos países

El profundo mensaje de Andrea
DEPORTES
La AFA le entregó el

La AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

TELESHOW
Marta Fort contó la verdad

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

La estrategia de Wanda Nara para demostrar que no estaba separada de Mauro Icardi en 2021 como dijo la China Suárez

Cómo fue el asalto a la casa de Valeria Mazza: los videos de los ladrones antes del ataque

El profundo mensaje de Andrea Bocelli luego de ser condecorado por Javier Milei: “Me lo guardo en el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean a tres regiones de Bolivia y dejan miles de damnificados

Rodrigo Paz enfrenta su primera crisis interna: destituye a un ministro en medio de tensiones con su vice

Cayó Noah Zeiter, el narcotraficante libanés señalado por sus lazos con Al Assad, Hezbollah y la distribución de captagon, la droga de los yihadistas

El exilio cubano en Miami lanzó la organización independiente “Defensa CD”

Quién es Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master que fue arrestado por la Policía brasileña cuando estaba a punto de escapar