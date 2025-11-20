El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

Hablo Benicio, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, luego del robo a su casa (Video: TN)

La casa que Valeria Mazza y Alejandro Gravier tienen en San Isidro fue escenario de un intento de robo durante la tarde del miércoles. La modelo y el empresario se encontraban en Europa por compromisos laborales, pero sus hijos Taína y Benicio estaban en la propiedad cuando todo sucedió, como protagonistas involuntarios de una jornada de tensión.

Al día siguiente del hecho, el joven de 20 años, que hace poco debutó como modelo, contó a la prensa cómo vivieron el asalto. “La verdad que ayer todo lo que pasó nos dejó shockeados. Ahora, dentro de todo por cómo se resolvió, estamos un poco mejor y asentados con la noticia”, relató Benicio en la señal TN, todavía con la mezcla de sorpresa y alivio propia de quienes logran superar una situación límite. “Yo estaba con mi hermana y lo que nos ocurrió fue que, en ese momento, ella ve a alguien fuera de la casa que pasó adentro y cuando los ve grita, me dice que cierre las puertas con llave. Después nos encerramos y llamamos a la policía que a los cinco minutos estaban”, rememoró.

El joven detalló cómo actuaron ante la amenaza y cuál fue la reacción de los asaltantes: “Después nos enteramos de que entraron pensando que no había nadie y luego se fueron”. Según Benicio, recién pudieron comprobar el movimiento de los ladrones al revisar las cámaras de seguridad: “No los vemos entrar, sino que lo hicimos después con las cámaras. Luego, cuando se dan cuenta de que había gente, a las apuradas intentan agarrar lo que pueden”.

Benicio aseguró que habló con sus padres luego del episodio ocurrido en su hogar (Instagram)

La secuencia fue caótica, pero, por fortuna, los daños fueron mínimos. “Por suerte no pasó a mayores y estamos muy contenidos. Hablamos con mis papás, ellos están en Madrid trabajando con el documental de mi madre, por lo que estamos contentos por ellos. Y cuando se lo comentamos, obviamente estaban preocupados, pero estamos todos bien y no pasó nada”, remarcó Benicio, transmitiendo tranquilidad tanto a la familia como a quienes siguen sus movimientos con natural atención pública.

Sobre cómo actuaron los delincuentes, el joven explicó: “Ellos llegan a agarrar una mochila y ponen dentro lo que ven en su camino, pero no salen del cuarto que tenían al frente. Entraron por el costado de la casa; nosotros vimos las cámaras de seguridad y por lo que me dijeron eran cinco personas, dos se quedaron vigilando y tres pasaron”.

La familia vivió un intento de robo mientras el matrimonio se encontraba en Madrid (Instagram)

La inseguridad, según Benicio, venía rondando el barrio: “Eso había pasado a lo largo del día, que después hubo sospechas de que seguramente eran las mismas personas. Pero sé que habían tocado el timbre, tapándose mientras decían que no eran jardineros”, reveló, dejando en evidencia una modalidad que preocupa a la comunidad de la zona.

A pesar de tener un protocolo y rutina segura cada vez que sus padres viajan al exterior y siempre hay alguien en la casa, Benicio reflexionó sobre el hecho: “Si pasa, pasa. Es una lástima que ocurra, pero nos puede tocar a cualquiera”. El joven también destacó la valentía de su hermana Taína, de 17 años, quien fue la primera en advertir la presencia de extraños e hizo frente a la situación: “Ella reaccionó muy bien, estoy muy orgulloso de ella. Le nace gritarles para que no puedan entrar a la casa. Y después estuvo con un poco de shock, con la adrenalina alta, y ella me avisa para esperar que venga la policía”.

La rápida actuación de los hermanos, la existencia de sistemas de seguridad y la intervención veloz de la policía evitaron que el episodio se transforme en una tragedia. Sin embargo, la experiencia vuelve a poner en debate la inseguridad en zonas residenciales y los desafíos que enfrenta cualquier familia, más allá del apellido o la popularidad. La familia Mazza-Gravier eligió responder con calma y agradecimiento por el desenlace, pero el susto y la reflexión sobre cómo protegerse mejor quedarán, seguramente, como una enseñanza para quienes los rodean.