La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

La Joaqui contó por qué terminó su relación con la China Suárez

Distanciamiento, falta de interés o hasta una supuesta pelea por un hombre, el final de la amistad entre La Joaqui y la China Suárez está marcada por todo tipo de rumores. Si bien las jóvenes nunca confirmaron qué fue lo que las separó, lo cierto es que desde entonces, la cantante y la actriz terminaron su relación de manera definitiva. Así las cosas, este martes, la referente del RKT volvió a abrir este capítulo de su vida al hablar de su antigua amistad con la ahora pareja de Mauro Icardi.

“Vos tenías un vínculo con la china que después se rompió. ¿Esto fue así? ¿Pasó algo?”, comenzó preguntándole el cronista de SQP (América) a la cantante. Con un gesto de cansancio, la joven respondió: “No, nos desvinculamos porque nos dejamos de pertenecer. Obviamente, hay cosas que cuando vas creciendo en la preadultez pensás igual, cuando ya entras a los treinta, tal vez dejás de pensar igual... Y yo soy una persona que si no me estoy entendiendo con vos, la mejor. Vos pensás así, yo así, es mejor. Dejemos el amor intacto”.

La Joaqui habló de su supuesto cruce con Wanda Nara y su vínculo con Valu Cevantes

Luego, La Joaqui continuó contando cómo afronta sus vínculos y destacó la instancia en la que puede decidir terminarlos: “Quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú. No estamos obligados a sostener vínculos donde no tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos. Está bien no pensar igual. No tenemos que ser igual todos. Lo que está mal es forzar un vínculo que ya no fluye, por respeto a lo que fue, ¿viste? Eso es verdad. Independientemente de lo que haya sucedido, si pasó o no, lo que se dice, yo no me pelearía con una mujer por eso. Por un chabón”.

Para cerrar, la joven se refirió a los rumores de una supuesta pelea con la China por un hombre: “De hecho, las cosas que se sugieren fueron mucho después de que yo me dejé de vincular con la china. Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha. Y lo más sano era decir adiós”.

De una fuerte amistad a un abrupto final: el distanciamiento entre La Joaqui y la China Suárez

Durante el período de mayor cercanía, China Suárez y La Joaqui compartieron momentos tanto en el ámbito privado como en el profesional, pese a provenir de universos distintos dentro del arte y la música. La complicidad entre la actriz y la cantante de RKT se reflejaba en publicaciones conjuntas y en la asistencia a celebraciones, como el cumpleaños que la actriz organizó para la cantante. Según trascendidos, la magnitud del evento no habría sido del agrado de la homenajeada. Esta etapa de amistad coincidió con el momento en que la pareja de Icardi buscaba consolidar su faceta musical, lo que las llevó a compartir salidas y proyectos.

Las primeras señales de distanciamiento surgieron de manera abrupta. Las interacciones en redes sociales cesaron y la presencia conjunta en eventos desapareció, lo que despertó la curiosidad de seguidores y medios. La falta de explicaciones públicas por parte de las protagonistas abrió la puerta a interpretaciones y versiones cruzadas sobre el origen del quiebre.

Entre las hipótesis que circulan, una de las más difundidas apunta a un supuesto triángulo amoroso con el futbolista colombiano James Rodríguez. Según versiones expuestas por panelistas televisivos, durante la etapa en que La Joaqui mantenía una relación con el deportista, China Suárez habría comenzado a seguirlo en redes sociales tras la ruptura de la pareja. Poco después, imágenes de la actriz paseando en el auto del futbolista en Colombia, compartidas por el chofer de confianza de Rodríguez, intensificaron las sospechas de una posible traición. La panelista Yanina Latorre llegó a afirmar que la actriz “tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”, sugiriendo que este patrón habría sido determinante en el enfriamiento del vínculo.

No obstante, la figura de James Rodríguez no es la única señalada en las versiones sobre el distanciamiento. Otra teoría, difundida en el streaming Bondi Live, sostiene que el conflicto se originó por la relación de ambas artistas con el trapero Ecko. De acuerdo con esta versión, China Suárez habría iniciado un romance con el músico mientras él mantenía una relación con la actual pareja de Luck Ra, lo que habría provocado el enojo de La Joaqui y una ruptura definitiva. En este contexto, Latorre aseguró que “la enemistad entre las artistas es total”, atribuyendo el alejamiento a este episodio en el entorno del trap.