Teleshow

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La jornada incluyó juegos, animación familiar y recuerdos vivos para los invitados, en un entorno pensado para celebrar la unión y la creatividad

Así fue la original fiesta
Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil (Instagram)

El primer cumpleaños de Pino, hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil, se celebró con una fiesta al aire libre que reunió a familiares y amigos cercanos en un ambiente cálido y lleno de detalles originales. El festejo, realizado el fin de semana posterior al 14 de noviembre de 2024, reflejó el estilo de vida de la pareja y la importancia que otorgan a los momentos compartidos en familia.

La celebración se desarrolló en un parque, donde grandes y chicos disfrutaron de una jornada distendida. Entre los invitados estuvieron figuras del espectáculo y amigos íntimos, como Lali Espósito, Mery del Cerro y Darío Barassi, quienes acompañaron a los padres y al pequeño homenajeado. El clima familiar se percibió en cada rincón, con risas, abrazos y la complicidad de quienes acompañaron a Pino en su primer año de vida.

El primer cumpleaños de Pino,
El primer cumpleaños de Pino, hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil, reunió a familiares y amigos en una fiesta al aire libre llena de detalles originales (Instagram)
El menú saludable y casero
El menú saludable y casero ofreció empanaditas de verduras, hummus de remolacha, panes de queso, scones, budines, cookies y frutas frescas para todos los invitados

Uno de los aspectos más destacados fue la decoración personalizada. De los árboles colgaban fotografías del niño que retrataban su crecimiento desde el nacimiento hasta su primer año, conformando una línea de tiempo visual que invitaba a recorrer los momentos más significativos de su vida. Guirnaldas y globos de colores completaron la ambientación, aportando un aire festivo y moderno que evocaba una kermés, mientras que los detalles artesanales reforzaron el carácter íntimo del evento.

El menú del festejo reflejó la impronta de la pareja de actores, quienes optaron por una propuesta saludable y casera. Sobre las mesas se dispusieron empanaditas de verduras, hummus de remolacha, panes de queso, scones, budines, cookies, frutos secos, crackers de semillas, frutas frescas y pinchos de vegetales. La variedad de platos permitió que todos los invitados encontraran opciones a su gusto, en una combinación de sabores que priorizó lo natural y lo tentador.

La celebración en el parque
La celebración en el parque contó con la presencia de figuras del espectáculo como Lali Espósito, Mery del Cerro y Darío Barassi, quienes acompañaron a la familia
El momento de la torta
El momento de la torta se destacó por la participación de las tías de Pino, Paulina y Julieta, disfrazadas de abeja y manzana para animar el festejo
El posteo de Cande Vetrano
El posteo de Cande Vetrano generó una ola de saludos y mensajes de cariño de amigos y colegas del medio artístico, celebrando la unión familiar

En lugar de los tradicionales souvenirs, los anfitriones eligieron entregar a cada invitado una pequeña maceta con una planta, como albahaca o romero. Esta elección, alineada con un enfoque ecológico y consciente, ofreció a los presentes un recuerdo vivo del festejo y simbolizó el crecimiento de Pino durante su primer año. La propuesta reforzó el espíritu verde de la celebración y se integró de manera natural al ambiente general del evento.

El momento de la torta se convirtió en uno de los instantes más divertidos de la jornada. Paulina y Julieta, hermanas de Cande y tías de Pino, sorprendieron a todos al aparecer disfrazadas de abeja y manzana para animar el canto de cumpleaños. La participación de las tías, vestidas especialmente para la ocasión, sumó un toque lúdico y familiar que quedó registrado en las imágenes compartidas por la actriz, quien expresó su cariño por ellas en redes sociales.

Cande Vetrano compartió un emotivo
Cande Vetrano compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde agradeció a su hijo por transformarla y reafirmó la importancia de resguardar su privacidad
La decoración personalizada incluyó una
La decoración personalizada incluyó una línea de tiempo visual con fotos de Pino desde su nacimiento hasta su primer año de vida
Los souvenirs ecológicos consistieron en
Los souvenirs ecológicos consistieron en macetas con plantas como albahaca y romero, simbolizando el crecimiento de Pino y el espíritu verde del evento

Durante la jornada, Cande compartió en sus redes sociales un mensaje emotivo dirigido a su hijo, acompañado de imágenes en las que siempre protegió la privacidad del rostro del menor. En su dedicatoria, la actriz escribió: “Me llevaste a dar una vuelta en un viaje de esos que te transforman por completo”, y agregó: “Gracias por enseñarme lo indispensable. Te amo mi corazón (ojalá que nunca leas esto, que no te importe Instagram y esas cosas)”. Estas palabras reflejaron la intensidad de las emociones vividas y la decisión de la pareja de resguardar la intimidad de Pino, aun cuando comparten momentos familiares con sus seguidores.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El posteo de Cande cosechó miles de mensajes y saludos de amigos y colegas del medio artístico. Darío Barassi expresó: “¡Te amamos, Pino!”, mientras que Mery del Cerro comentó: “Mi amorcito, te amo bebé”. Santi Talledo sumó: “Feliz primer año de vida, Pinucho de mi corazón”, y Manu Viale escribió: “Te amo, Pinuuu. Feliz añitooo de vidaaa, amor”. Otros mensajes, como los de Marcela Kloosterboer, Jimena Barón, Celeste Cid y Yoyi Francella, celebraron la unión y el afecto de la familia.

