Teleshow

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

La conductora buscó justificar su chiste sobre la actriz y se defendió de los rumores que indican que sigue obsesionada con Luciano Castro

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
La palabra de Sabrina Rojas tras su llamativa frase sobre Griselda Siciliani

Después de meses de calma y tranquilidad, Sabrina Rojas sacudió al mundo del espectáculo al lanzar un filoso comentario sobre Griselda Siciliani, la novia de su expareja, Luciano Castro. Así las cosas, este viernes, la conductora fue consultada al respecto. Sin embargo, lejos de recoger el guante, la modelo buscó justificarse.

“Hay palabras que se van en el imaginario popular aggiornando. Por ejemplo, uno dice Tatiana, todos piensan en la China Suárez. Ahora vos también pusiste el nombre de Siciliani”, le comentó el cronista de LAM (América) al interceptar a la conductora. Al escucharlo, Rojas comenzó a reírse y afirmó: “Me mata como el típico narcisista que da vuelta las cosas que te dicen: “Ah, vos, vos”. Son ustedes, chicos. Yo hago un programa diario hace un año y medio. A veces pasan dos meses que no nombro a nadie y nadie lo levanta. El día que nombro, muy al pasar un chiste, es nota, es portal, la obsesión la tienen ustedes”.

En un intento por despegarse de los rumores que indican que sigue guardando rencor contra Siciliani, Sabrina explicó: “Pero la obsesión la tienen ustedes. Hablo mil pel... en el programa. Critico a veces con muchísima maldad cosas y no levantan nada. En el LAM casi nunca aparezco. Hoy aparezco porque, porque la nombré y después decís: “¿Qué loco que no?””.

Las duras palabras de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani

En ese marco, la modelo también mostró su frustración y enojo por el revuelo generado por su chiste: “Al contrario, soy muy picante y decimos un montón de barbaridades y eso no resuena, pero decís un chiste al pasar y resonó como si hubiese dicho, no sé... Una vez que hago un chiste, que voy a hacer mil chistes sobre mil situaciones, porque es mi humor. No tengo más nada que sanar”.

Con la idea de ahondar en su relación con Castro y Siciliani, el periodista le consultó: “Vos que estás soltera, ¿te fijarías en un hombre que tenga a su pareja esperando un bebé? ¿Le escribirías a alguien que está en una pareja?”. Firme en su postura, la conductora expresó: “No está en mi religión. De hecho, cuando me involucraron con este chico que tenía novia, yo no puedo salir a decirle a todo el mundo que no, pero la verdad que no tuve nada. Cuando me encaró no sabía que tenía novia, no tuve nada porque no me meto con personas que tengan ni siquiera novia. Es un lugar que a mí no me gusta”.

Así las cosas, el movilero le consultó cómo veía la relación entre su ex y Sicliani: “¿Tiene futuro a la pareja esa?”. De forma sincera, Sabrina respondió: “Sí, re. Yo hace un montón que no hablo del gordo”. Para cerrar la charla, Rojas volvió a referirse a su filoso comentario y detalló: “Puede estar todo bien, yo hago el chiste porque hago un programa de tele y todos hacen como Nataly, que se hace la obsesiva, celosa y a lo mejor no es tan obsesiva. Hacemos un programa de tele donde nos nace y nos reímos de la vida”.

Sabrina Rojas lanzó un duro
Sabrina Rojas lanzó un duro comentario contra Griselda Siciliani

La situación que generó este revuelo sucedió en los estudios de América, cuando Sabrina y sus compañeros veían un clip de Álvaro Navia evocando el inicio de su romance con Vanina Escudero. Después de este resumen, llegó la frase que encendió la discordia: “Yo no le quería decir nada porque ella estaba en pareja y yo estaba en otra cosa”, explicó. Fue entonces cuando Sabrina Rojas, con el dedo en el gatillo de la ironía, disparó sin previo aviso: “Ah, pero qué Siciliani que sos”. La sala se heló. La broma, arrastrada por la tensión de meses, cayó como baldazo sobre el estudio. Sus compañeros Tartu, Natalie Weber y Martín Salwe quedaron petrificados unos segundos; después, los gritos y las carcajadas fueron inevitables, nerviosas, apuradas. La frase se instaló, no solo por ingeniosa, sino por el trasfondo de rencor encapsulado en cada sílaba.

La historia, claro, comenzó mucho antes. Rojas, con la sinceridad convertida en hábito, arrastra una herida abierta con la actriz, actual pareja Luciano Castro, el padre de sus hijos Fausto y Esmeralda. Meses atrás, la conductora no había dudado: “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, eso no lo sé. Pero supongo que sí”. Palabras tan directas que sentenciaban una sospecha, un insistente hilo de mensajes de Griselda a Luciano, aun cuando él y Sabrina esperaban un hijo.

Temas Relacionados

Griselda SicilianiSabrina RojasLuciano Castro

Últimas Noticias

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

El exfutbolista había empezado su vínculo con Malena a un mes de su ruptura de Gianinna Maradona

Aseguran que Daniel Osvaldo se

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

En diálogo con Javi Ponzo en su canal de Youtube, el conductor de Estamos de paso (Carnaval stream) contó los tres momentos de su vida que no podrían faltar en su serie biográfica

La emoción de Marcelo Tinelli

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

En el año 2010 la modelo tomó la decisión de instalarse de manera definitiva en Alemania para acompañar a Martín Demichelis en su carrera. El emotivo recuerdo que compartió en sus redes sociales

Evangelina Anderson recordó cuando se

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

El exfutbolista recordó el vaticinio que le dio una especialista y que se concretó una década después

Fabián Cubero confesó que se

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

La actriz habló en su programa de streaming y contó el detrás de escena de su embarazo. La noche de pasión con Sebastián Graviotto tras su separación

Juana Repetto dio detalles sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Represión en Cuba: activistas denunciaron

Represión en Cuba: activistas denunciaron 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra los apagones recurrentes

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

TELESHOW
Aseguran que Daniel Osvaldo se

Aseguran que Daniel Osvaldo se separó de su novia a solo dos meses de comenzar su relación

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”