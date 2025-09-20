Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”

La palabra de Sabrina Rojas tras su llamativa frase sobre Griselda Siciliani

Después de meses de calma y tranquilidad, Sabrina Rojas sacudió al mundo del espectáculo al lanzar un filoso comentario sobre Griselda Siciliani, la novia de su expareja, Luciano Castro. Así las cosas, este viernes, la conductora fue consultada al respecto. Sin embargo, lejos de recoger el guante, la modelo buscó justificarse.

“Hay palabras que se van en el imaginario popular aggiornando. Por ejemplo, uno dice Tatiana, todos piensan en la China Suárez. Ahora vos también pusiste el nombre de Siciliani”, le comentó el cronista de LAM (América) al interceptar a la conductora. Al escucharlo, Rojas comenzó a reírse y afirmó: “Me mata como el típico narcisista que da vuelta las cosas que te dicen: “Ah, vos, vos”. Son ustedes, chicos. Yo hago un programa diario hace un año y medio. A veces pasan dos meses que no nombro a nadie y nadie lo levanta. El día que nombro, muy al pasar un chiste, es nota, es portal, la obsesión la tienen ustedes”.

En un intento por despegarse de los rumores que indican que sigue guardando rencor contra Siciliani, Sabrina explicó: “Pero la obsesión la tienen ustedes. Hablo mil pel... en el programa. Critico a veces con muchísima maldad cosas y no levantan nada. En el LAM casi nunca aparezco. Hoy aparezco porque, porque la nombré y después decís: “¿Qué loco que no?””.

Las duras palabras de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani

En ese marco, la modelo también mostró su frustración y enojo por el revuelo generado por su chiste: “Al contrario, soy muy picante y decimos un montón de barbaridades y eso no resuena, pero decís un chiste al pasar y resonó como si hubiese dicho, no sé... Una vez que hago un chiste, que voy a hacer mil chistes sobre mil situaciones, porque es mi humor. No tengo más nada que sanar”.

Con la idea de ahondar en su relación con Castro y Siciliani, el periodista le consultó: “Vos que estás soltera, ¿te fijarías en un hombre que tenga a su pareja esperando un bebé? ¿Le escribirías a alguien que está en una pareja?”. Firme en su postura, la conductora expresó: “No está en mi religión. De hecho, cuando me involucraron con este chico que tenía novia, yo no puedo salir a decirle a todo el mundo que no, pero la verdad que no tuve nada. Cuando me encaró no sabía que tenía novia, no tuve nada porque no me meto con personas que tengan ni siquiera novia. Es un lugar que a mí no me gusta”.

Así las cosas, el movilero le consultó cómo veía la relación entre su ex y Sicliani: “¿Tiene futuro a la pareja esa?”. De forma sincera, Sabrina respondió: “Sí, re. Yo hace un montón que no hablo del gordo”. Para cerrar la charla, Rojas volvió a referirse a su filoso comentario y detalló: “Puede estar todo bien, yo hago el chiste porque hago un programa de tele y todos hacen como Nataly, que se hace la obsesiva, celosa y a lo mejor no es tan obsesiva. Hacemos un programa de tele donde nos nace y nos reímos de la vida”.

Sabrina Rojas lanzó un duro comentario contra Griselda Siciliani

La situación que generó este revuelo sucedió en los estudios de América, cuando Sabrina y sus compañeros veían un clip de Álvaro Navia evocando el inicio de su romance con Vanina Escudero. Después de este resumen, llegó la frase que encendió la discordia: “Yo no le quería decir nada porque ella estaba en pareja y yo estaba en otra cosa”, explicó. Fue entonces cuando Sabrina Rojas, con el dedo en el gatillo de la ironía, disparó sin previo aviso: “Ah, pero qué Siciliani que sos”. La sala se heló. La broma, arrastrada por la tensión de meses, cayó como baldazo sobre el estudio. Sus compañeros Tartu, Natalie Weber y Martín Salwe quedaron petrificados unos segundos; después, los gritos y las carcajadas fueron inevitables, nerviosas, apuradas. La frase se instaló, no solo por ingeniosa, sino por el trasfondo de rencor encapsulado en cada sílaba.

La historia, claro, comenzó mucho antes. Rojas, con la sinceridad convertida en hábito, arrastra una herida abierta con la actriz, actual pareja Luciano Castro, el padre de sus hijos Fausto y Esmeralda. Meses atrás, la conductora no había dudado: “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, eso no lo sé. Pero supongo que sí”. Palabras tan directas que sentenciaban una sospecha, un insistente hilo de mensajes de Griselda a Luciano, aun cuando él y Sabrina esperaban un hijo.