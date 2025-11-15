Teleshow

Entre risas y relax, Pampita compartió el día perfecto junto a su hija Anita

La modelo y su hija menor disfrutaron de una jornada a pleno sol y juegos. Las imágenes

Guardar
La tarde madre e hija de Pampita y Anita García Moritán (Video: Instagram)

Pampita y Anita García Moritán compartieron un luminoso día de sol en la casa de la modelo, dejando en redes sociales un verdadero minuto a minuto de ternura, juegos y ambientes cálidos. Desde que Anita fue captada corriendo por el pasillo, las publicaciones de Carolina se transformaron en un registro vívido del tiempo compartido madre e hija, mostrando la intimidad y la simplicidad de sus rutinas hogareñas.

Las imágenes revelan a Anita disfrutando de diferentes escenarios dentro y fuera de la casa. En una de las postales, la pequeña, con lazo rosa, alas inflables y trajecito claro, sostiene a su muñeca rubia mientras observa la pileta desde la galería, rodeada de sillones y muebles de exterior bajo el sol. En otra foto, Anita, con una gran sonrisa y el mismo look, avanza con energía desde el interior hacia el jardín, atravesando ambientes amplios y ventanales que integran el espacio con la naturaleza. Otra imagen la muestra corriendo por un luminoso pasillo blanco, con cortinas traslúcidas, transmitiendo movimiento, entusiasmo y juegos.

El día también estuvo marcado por otras escenas fuera del agua: en una de ellas, Anita recoge el remo de una máquina de ejercicios ubicada en la terraza y, en otra, utiliza un trapeador de mango largo mientras limpia descalza los escalones del patio, ambas veces con flotadores rosas en los brazos y un traje de baño azul. El ambiente, con ventanales amplios, plantas verdes y terrazas decoradas en tonos claros, refuerza la sensación de calma y armonía.

Anita disfrutó de cada segundo
Anita disfrutó de cada segundo de sol en el agua y jugando

Pampita también compartió instantes de relax para sí misma: posó para selfies al aire libre, luciendo bikini marrón y sombrero tejido, transmitiendo calma y bienestar en cada imagen. Sentada junto a almohadones blancos, o apoyando el rostro en su mano junto a la piscina, la modelo se mostró sonriente y distendida, rodeada de muebles de exterior y reflejos del agua azul bajo el resplandor del día. Una última foto la muestra de perfil, con el fondo de la piscina, sombrillas y un cielo despejado, resaltando el clima apacible que reinó durante toda la jornada.

El registro fotográfico del día evidencia la elección consciente de Pampita de documentar la felicidad cotidiana construida junto a Anita, entre juegos, tareas domésticas compartidas, sol y disfrute en familia. Cada imagen logra transmitir la energía, el movimiento y la intimidad de un día pensado y vivido para el reencuentro y la conexión, lejos del bullicio y la exposición pública, pero cerca del cariño y la naturaleza.

Pampita eligió una bikini clásica
Pampita eligió una bikini clásica de color gris (Instagram)

El fin de semana anterior, Ardohain y Martín Pepa se muestran de mostrarse inseparables, intensificando su relación con viajes exóticos, reuniones familiares y momentos compartidos que hacen vibrar a sus seguidores. La complicidad y el romance se notan en cada detalle, y este fin de semana la pareja sumó una postal más a su álbum de instantes inolvidables: disfrutaron juntos la segunda fecha del show de Dua Lipa en el Estadio Monumental, viviendo la música y la noche a pura pasión.

La cita perfecta fue durante la presentación de la cantante británica-albanesa, uno de los conciertos más esperados del año. Pampita y Martín no quisieron perderse ni un minuto y estuvieron bien cerca del escenario, en el vibrante campo delantero. Desde el arranque, se los vio coreando los hits y saltando al ritmo de “One Kiss”, mientras el polista filmaba cada instante en modo selfie y la modelo cantaba a todo pulmón detrás de él, feliz, mimetizada con el fervor de la multitud.

Pero la música solo fue telón de fondo para una auténtica demostración de amor. Cuando Pampita tomó la cámara y apuntó hacia ambos, Martín no dudó: le agarró la cara, la giró hacia sí y le dio un beso apasionado, el mismo que quedó registrado y subido a las redes, generando comentarios y likes que celebraron la espontaneidad y la pasión de esta segunda oportunidad.

Temas Relacionados

PampitaCarolina Pampita ArdohainAnita García Moritán

Últimas Noticias

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

La actriz y el delantero del Galatasaray se animaron al mano a mano con el conductor de El Trece y contaron detalles de su relación

La mejores fotos de la

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

La artista abrió las puertas de su intimidad y relató los proyectos de vida que tiene con el actor. Además, la joven contó cómo es su relación con Rufina, la hija de la China Suárez

Rocío Pardo habló sobre la

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

La actriz, en pareja con Aíto De la Rúa, pasó la tarde con la esposa de Mauricio Macri y compartió la foto de la jornada

El inesperado encuentro de Calu

La emoción de Silvina Escudero al alcanzar un importante logro en su vida: “Cierro esta etapa con el corazón lleno”

La bailarina compartió con sus millones de seguidores sus sensaciones al dar un paso más en su carrera en los medios

La emoción de Silvina Escudero

Cristian Castro negó haber sido infiel a su exnovia con la presidenta de su club de fans de Formosa: “Nunca soy el malo”

El cantante, de paso por Mendoza, habló con Canal Siete de esa provincia y compartió su versión sobre la ruptura con Mariela Sánchez y los rumores que lo vinculan a Marcela de Filippis

Cristian Castro negó haber sido
DEPORTES
San Lorenzo recibe a Sarmiento

San Lorenzo recibe a Sarmiento con el objetivo de terminar lo más alto posible en la Zona B del Torneo Clausura

“¡Roja al del carrito!”: la insólita escena que se vivió en el partido de Godoy Cruz que definió su descenso a la Primera B Nacional

El minuto a minuto de los partidos que definieron los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

Detuvieron a Bebote Álvarez, su principal ladero y más de 100 barras tras las amenazas de una guerra por recuperar el control de la tribuna de Independiente

Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional

TELESHOW
La mejores fotos de la

La mejores fotos de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini: gestos, miradas y reacciones

Rocío Pardo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: “No quiero decir no”

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

La emoción de Silvina Escudero al alcanzar un importante logro en su vida: “Cierro esta etapa con el corazón lleno”

Cristian Castro negó haber sido infiel a su exnovia con la presidenta de su club de fans de Formosa: “Nunca soy el malo”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana incautó casi 500

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática