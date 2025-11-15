Teleshow

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

El delantero del Galatasaray acompañó a su pareja a los mano a mano con Mario Pergolini y Moria Casán, y eso despertó la incógnita del lugar en que se encontraban las menores, por estos días a su cargo

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras daba las entrevistas con la China Suárez (Video: América TV-SQP)

Mauro Icardi y la China Suárez están en la Argentina con agendas cruzadas: mientras la actriz promociona su nueva serie para una de las plataformas de streaming más importantes, el futbolista aprovechó para reencontrarse con sus dos hijas, fruto de su relación con Wanda Nara. Desde el martes por la tarde, las niñas se encuentran junto a su padre en la casa de Nordelta que él adquirió tiempo atrás para su recuperación. Sin embargo, luego de apenas dos días de convivencia familiar, Icardi dejó a las niñas bajo el cuidado de la niñera y salió a grabar entrevistas, primero con Mario Pergolini, encuentro en el que participó activamente, y después con Moria Casán, donde solo se mantuvo al margen hasta el final.

La decisión generó controversia y debate en programas de espectáculos. En SQP (América TV), Lizardo Ponce fue directo: “¿Dónde están las nenas, digo? ¿Por qué la China no puede estar una entrevista y uno se queda con las nenas que la China tiene que estar sola con él?” Yanina Latorre sumó información y reparos: “Las chicas pasaron al colegio. (la representante del Ministerio Público Tutelar, Fernanda) Mattera no lo veía mal. Pero él, digo, quería tiempo de calidad. Necesito faltar al colegio y se va todo el día a dar notas con la China. ¿La China no puede ir sola? O si no, mándenlas al colegio. Ahora pidió dos días más. Ayer Galatasaray le dijo que no. Hoy Hagopian le autorizó dos días más de visita. Y cuando el Galatasaray vio que el juez le había dado los días, accedió a que él se quede, porque el Galatasaray tenía como la desconfianza de que le pidiera dos días más para irse a otro lado con la China. Y al final se va a quedar dos días más. Pero ojalá no sigan haciendo prensa y se queden con las chicas”.

La panelista Majo Martino añadió críticas directas sobre la dinámica familiar: “Eso se llama pollerudo”, y completó: “Jugar con las nenas, papi”. Lizardo se sumó, cuestionando que los padres hayan salido con las hijas solamente para actividades sociales o mediáticas: “Estén en un living, chicos, posteando una comida”. Yanina fue más allá y apuntó: “Las chicas se quedaron solas todo el día”.

Mauro fue parte de la
Mauro fue parte de la entrevista de la China con Mario Pergolini (Instagram)

La mayor polémica surgió cuando Latorre reveló información que recibió en vivo: “Esto me llegó a mí hoy cuando estaba al aire en la radio. Miren, se los voy a leer. Las chicas se quedaron solas con Silvia Lucero, la niñera denunciada por violenta con una perimetral, por Wanda y el abogado de Wanda”. Majo Martino negó la denuncia como un hecho actual, pero Yanina reforzó: “Hoy, cuando mostré la foto en las redes de Mauro y la China, alguien que trabaja en el Ministerio Tutelar me escribió y me ponen: Se enteró la licenciada Mattera por vos que las nenas están solas en la casa con la niñera, que él fuera y que no fueron al colegio y que el padre está en una nota con la China, que no era lo acordado. la mayor no fue a la psicóloga, no la llevó al colegio. Quedaron solas todo el día. Y cuando la licenciada Mattera se comunicó para ver cómo estaban con esta ausencia del padre, las niñas todavía 2:00, 3:00 de la tarde, no habían almorzado”.

Cabe recordar que el día anterior estuvieron en un shopping del barrio de Palermo, donde se vieron acorralados por las cámaras. El episodio expuso la tensión entre la promoción mediática, el rol parental y las obligaciones legales, con un debate encendido sobre prioridades, acuerdos y exposición de la vida íntima en un contexto de alta conflictividad familiar.

